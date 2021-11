Monday, 29 November 2021, 14:38 HKT/SGT Share: 行业空间广阔财务稳健 金嗓子启用新基地打造百亿级细分行业龙头

香港, 2021年11月29日 - (亚太商讯) - 咽喉类疾病属于常见病及多发病,市场上的咽喉用药产品众多功效各不相同,其中,金嗓子(股份代号:6896.HK)生产的产品凭借其疏风清热,解毒利咽,芳香辟秽的功效,在众多同类产品中脱颖而出,多年来一直独领风骚。



始建于1956年的广西金嗓子集团,专注于制药和食品健康产业,公司主要产品有金嗓子喉片、肠宝六宝系列及水果糖、螺蛳粉等数十种产品,全部拥有知识产权,先后获得过国内外专利及商标总数618件。其中金嗓子喉片还评为国家级新产品,畅销全国,并涉足多个海外市场,出口已涵盖全球五大洲。



新基地正式启用 提高综合竞争力



近期,为提升公司产能,以满足市场对其金嗓子喉片的需求,于11月10日,广西金嗓子集团媒体见面会上宣布,公司新的基地正式启用,未来将着力打造金嗓子健康产业园,努力把金嗓子建设成为百亿级细分行业龙头企业。



据了解,新基地位于柳州市洛维工业园内,占地120多亩,分两期建设。其中,新基地一期占地70亩,建筑面积约7万平方米,包括研发中心、生产厂房、仓库及行政办公大楼等。基地二期工程在新基地的南面,占地约50亩,建成后将引入高科技研发团队和智能制造、智能销售,开发更多大健康产品。



与老厂区相比,新基地无论从产能、规模还是技术含量、环保等方面,都得到了显著的提升,同时,新基地新的药品生产及研发基地、新厂区、新流程、新生产线将组成了一个全新的现代化生产企业,彻底提升了工厂的管理平台和制造平台,全面提升了产品的制造质量和技术含量,提高了企业综合竞争力,保障企业高质量发展。



品牌声誉良好 构建坚固竞争壁垒



长期以来,金嗓子凭借过硬的产品质量与完善的分销体系,建立了良好的品牌优势,如今,公司的产品已经在中国及海外市场威名远播。



2005年金嗓子喉宝被认定为中国驰名商标;在2010年《中国500最具价值品牌排行榜》中,金嗓子排名第263位,在同类产品中市场占有率排名第一;2017年11月,金嗓子荣获中美品牌战略论坛「世界知名品牌」殊荣,同年荣登福布斯中国上市公司潜力企业榜;2018年,金嗓子继续蝉联「中国最具价值品牌500强」;在2019年中国融资大奖评选中,金嗓子获颁授最佳品牌价值奖及在2019年8月的第十三届中国品牌节上荣获「建国70周年 70中国品牌」奖;今年10月,在中国非处方药协会发布的「2021年度中国非处方药企业和产品榜」中,金嗓子名列中国非处方药生产企业综合统计排名全国第43位,金嗓子喉片名列全国同类产品第一。充分显示了国内外市场对金嗓子这一品牌的认可和肯定,同时良好的品牌优势也构建了坚固的竞争壁垒。



优异的产品质量与良好的品牌声誉,让金嗓子的市场份额及市场渗透率不断增加。截至2021年6月30日,公司已经具备逾680名分销商,分销网络已覆盖中国所有省份、自治区及直辖市。



财务状况稳健 未来具备广阔发展空间



财务方面,数据显示,经过多年的经营,公司的财务状况一直较为稳健。截至2021年6月30日,公司的收益约为人民币3.73亿元,较去年同期增长83.1%;公司的净利约为人民币0.82亿元,较去年同期增长415.8%。其中,公司来自销售金嗓子喉片(OTC)的收益约为人民币3.33亿元,较去年同期增长80.0%,目前,公司的销售情况已经恢复到新冠肺炎疫情爆发前的水平。



从中长期来看,随着社会老龄化程度的不断提高及大气污染的日益严重,咽喉保健相关产品行业仍具备可观的增长潜力。根据中商产业研究院预测,2022年中国城市实体药店终端咽喉中成药销售额将超过50亿元,市场潜力巨大。



金嗓子以消费者需求为导向,多年来持续优化丰富产品体系,具备领先的技术优势,强大的市场分销网络,家喻户晓的品牌及优异的产品质量,公司围绕顾客需求及数字化运营方式,不断建立产品新增长逻辑,巩固其在市场的领先地位,公司未来具备更广阔的发展空间。







话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network