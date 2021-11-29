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来源 Hypebeast Limited HYPEBEAST LTD. (0150.HK) 2022年中期业绩破历年纪录 收益增长54%+ 增加盈利能力

香港, 2021年11月29日 - (亚太商讯) - Hypebeast Limited（股份代号：0150.HK）董事会公布集团于截至2021年9月30日止六个月（「2022财年上半年」）之若干未经审核综合主要财务资料。



本公司于2022财年上半年录得历年最优秀之中期表现，说明已跨越去年种种挑战并变得更强大。收益于2022财年上半年呈强劲的双位数百分比增幅，较2021财年上半年增长54.4%，而相较2021财年上半年，媒体分部之收益更增加89.4%至326,900,000港元。毛利及纯利亦分别录得102%及201.5%的大幅增长，达到258,400,000港元及63,000,000港元，以致毛利率及纯利率分别录得13.8个百分点及7.3个百分点的增长，增至58.6%及14.3%。



媒体分部的显著增长乃主要由本集团核心市场（美国、英国、中国、香港及南韩）的媒体及代理客户群扩展所推动，相较2021财年上半年，已签署合约总价值（为一项主要经营计量，定义为于一个期间内所签署的媒体合约之总现金价值）于2022财年上半年合计录得同期增长148.1%。



为提升本集团于各个地区的业务及品牌知名度，今年公司于南韩创立咖啡店 HYPEBEANS 第二间分店，并成功吸引与触及当地更广的客户群。最近于本年九月在天猫国际更设立了 HBX 在线旗舰店。本集团预期随着提供之产品种类增加，该等客户将转为HBX.com之客户。本集团将透过成立多个线下渠道及接触点，继续发掘相似的机会，以推广本集团之品牌意识及将其在线业务带到线下世界。



Hypebeast Ltd.创办人兼行政总裁马柏荣（Kevin Ma）指：「我们非常高兴再一次迎来破纪录的业绩，而能达到理想中期业绩，全赖团队努力为本公司用心经营多个全新企划。我们的宗旨始终为透过独特的文化体验，继续接触并启发我们的支持者、顾客，及多个我们未曾接触的受众。我们由从新定位Hypebeast生态圈、创办HYPEBEANS香港及首尔分店，到打造即将开幕的纽约市旗舰店，均为继续带领及推动文化而努力。成果现在已反映于持续增长的业绩，我相信未来也会如此。」



媒体分部

-- 已签署合约总价值创新高，较2021财年上半年增加54.4%，可见本集团透过善用品牌名气及高知名度网络，仍占尽各种优势，把握媒体分部的重大发展机会；



-- 本集团有效率地调整其制作策略以适应新的营商环境。活动制作变得更精简及更具成本效益，该等调整明显地改善盈利能力。毛利于2022财年上半年创新高，达207,400,000港元，较2021财年上半年（于疫情爆发期间）大幅增加120,400,000港元或138.5%，并较2020财年上半年（疫情爆发前）增加65.7%。于2022财年上半年，本集团之毛利率录得显著增长，由2021财年上半年之50.4%增加13.0个百分点或由2020财年上半年之47.7%增加15.7个百分点至2022财年上半年之63.4%。



电子商务及零售分部

-- 电子商务及零售分部的收益由2021财年上半年之112,800,000港元稳定增加1.0%至2022财年上半年之113,900,000港元。毛利于2022财年上半年为51,000,000港元，较2021财年上半年增加10,000,000港元或24.5%。该增幅乃主要由正价货品比例的增加以及售罄率的增长所推动；



-- 于本期间，本集团继续改良及微调于HBX.com提供的产品。已售产品之平均零售价由2021财年上半年之约969港元上升至2022财年上半年之1,050港元，平均客单价由2021财年上半年之1,784港元增加8.1%至2022财年上半年之1,929港元，该等增幅展示本集团的客户较看重价值而非价钱，以及愿意花费购买越来越多元的HBX精选及高质产品。



整体

-- 本集团之销售及营销开支由2021财年上半年之49,700,000港元增加43.7%至2022财年上半年之71,400,000港元，收益百分比则由2021财年上半年之17.4%相应减少至2022财年上半年之16.2%。自疫情恢复导致（i）本集团销售及营销团队新员工人数增加，以推动限时及未来收益及业务增长；（ii）于相关期间，按合约规模以及项目合约的生产水平支付的可变佣金增加；及（iii）本集团为数码及电子商务平台进行社交媒体营销及广告的开支因转至更具成本效益的渠道而增加；



-- 本集团的行政及经营开支由2021财年上半年之53,600,000港元增加74.4%至2022财年上半年之93,500,000港元，收益百分比则由2021财年上半年之18.8%相应增加至2022财年上半年之21.2%。整体增幅乃主要由于在2021财年上半年期间，管理层实施了成本节省措施，导致上年度至比较数值较好所致。



请按此细阅详尽的中期业绩公告，并浏览集团官方网页了解更多。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1126/2021112600408_c.pdf

https://hypebeast.ltd/



投资者查询：investors@hypebeast.com

媒体查询：pr@hypebeast.com



关于 Hypebeast Limited （股份代号：0150.HK）

Hypebeast Ltd. 由 Kevin Ma 于2005年设立球鞋网站起，至今已发展成全方位媒体上市集团。包括旗舰平台HYPEBEAST在内的所有平台现拥有超过四千五十万名遍布亚洲、北美洲、欧洲及其他多个地区的读者及用家，其中 HYPEBEAST 更以五个语言版本为读者带来最丰富的内容。集团近年亦拓展业务至多个数码媒体平台、电子商贸平台 HBX 与广告代理商Hypemaker。





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