行动基因与善觅宣布合并 展现香港医疗科技世界级潜力

香港, 2021年11月22日 - (亚太商讯) - 亚洲领先的癌症治疗方案供货商ACT Genomics Holdings Co. Ltd.(以下简称「行动基因」)宣布与香港及泰国的肺癌诊断专家善觅有限公司(善觅)正式合并。行动基因及善觅均为香港科技园公司(科技园公司)的园区公司,坐落于香港科学园。是次合并将为亚洲增添一个综合肿瘤诊断基地,展现香港、大湾区以至全球的医疗科技潜力。

图片:行动基因与善觅合并签约仪式,由善觅董事长莫树锦教授(右)及行动基因财务长陈耀强(左)主持,并由(后排右至左)香港科技园公司主席查毅超、创科局局长薛永恒、创科局常任秘书蔡淑娴担任见证嘉宾。签约仪式完成后,莫树锦教授成为行动基因董事长。

该新世代肿瘤诊断基地将提供一系列创新及先进产品,应用于组织及液体测试及不同的诊断技术平台,包括次世代定序(Next Generation Sequencing, NGS)、数字PCR及基因芯片等;其服务亦会涵盖临床应用中所有不同阶段的癌症,并于伙伴诊断开发及药物研发方面为制药公司提供支持。



GLOBOCAN的最新癌症统计数据显示,2020年全球约有1,930万宗新增癌症病例,以及990万宗因癌症而死亡的个案,当中亚洲占新增病例的49.3%以及死亡个案的58.3%。



合并后的集团将拥有四间全资实验室,两间位于香港、一间位于台北及一间位于曼谷,当中香港及台北的三间实验室均获得美国病理学家学会(CAP)的权威认证。此外,该集团与佳能医疗系统(Canon Medical Systems)的合资企业在日本神奈川亦拥有一间获CAP认证的实验室,以及另一间与Cerba Research的合资企业于台北新成立的实验室,专注于免疫组织化学及流式细胞术研究。经扩充后的公司在香港、台北、东京、新加坡、曼谷和韦尔斯(英国)均设有办事处,进一步发挥其协同优势,为亚洲及欧洲的医疗及医药社群提供服务。



行动基因执行长陈华键博士表示:「行动基因与善觅的合并将大幅扩阔我们在产品供应、业务策略及未来愿景各方面的视野。合并后的集团将能更有效运用双方各自的领导优势,合组成新世代的肿瘤诊断基地,同时投入于亚洲的环境、社会和管治(ESG)工作。」



善觅有限公司董事长莫树锦医生表示:「我们很高兴加入行动基因的大家庭,善觅的团队已准备好运用我们的专业技术及知识为扩充后的集团作出贡献,尤其在肺癌及第一手临床经验等领域。双方资源经整合后将产生协同效应,协助我们为临床医生提供更全面的方案及服务,实现以病人为先的目标。今次合并亦将协助我们接触更多其他地区的病人及制药公司。」



莫树锦医生现已成为行动基因的董事长。



行动基因及善觅均曾获得科技园公司精英企业计划的资助,在获得行业专家的大力支持以外,所有资助均投放于科研用途-这亦是扩充后的集团在追求科技卓越方面的核心价值。



香港科技园公司行政总裁黄克强表示:「科技园公司迈向成立20年,多年来一直引领香港创科发展,并持续为所有园区公司构建强大的创科生态圈,为他们提供成长及发展空间。我们很高兴见证科学园内两间医疗科技先驱进行合并,标志着我们蓬勃的生态圈及医疗科技市场持续壮大。在政府的支持,以及新基建与人才均就绪下,香港充分具备一切条件支持医疗科技企业的扩充,以及引领大湾区内外的医疗科技发展。」



关于行动基因

行动基因是一家以创新为导向的癌症管理方案提供机构,在香港、台北、新加坡、东京、曼谷和韦尔斯(英国)设有服务据点。我们运用次世代定序 (NGS) 技术、CAP 国际认证的实验室、经验丰富的生物信息学团队和专有的 AI 算法,向医疗专业人员提供最佳的癌症治疗计划、免疫治疗评估、癌症复发和耐药性监测,以及癌症风险评估服务。与众人携手,以「精准医疗,对症下药」为理念。





