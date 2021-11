Friday, 19 November 2021, 11:16 HKT/SGT Share: 祖龙娱乐获纳入MSCI中国小型股指数

香港, 2021年11月19日 - (亚太商讯) - 国际指数编制公司MSCI公布了2021年11月半年度指数评估结果,祖龙娱乐有限公司(「祖龙娱乐」或「公司」,股份代号:9990.HK)获纳入MSCI中国小型股指数成分股,此项变动将于11月30日收盘后生效。



此次获纳入MSCI中国小型股指数,充分体现了国际资本市场对祖龙娱乐市场表现及发展潜力的认可,亦将有助于提升公司于国际资本市场的知名度,从而促进公司的股东结构优化及流动性提升。祖龙娱乐此次纳入MSCI中国小型股指数,将助力于祖龙娱乐吸纳更加多元化、国际化的投资者,同时也将祖龙娱乐的影响力擢升梯级,进而实现祖龙娱乐的投资价值。



MSCI中国指数是由摩根士丹利资本国际公司编制以跟踪中国概念股表现的指数,是全球投资者用作投资选股标准的基准指数之一,其成分股涵盖中国资本市场上兼具发展潜力及投资价值的公司,成分股变动对机构投资者调整投资组合具备重要影响。



近期元宇宙概念的爆火也为祖龙娱乐带来了崭新发展契机,游戏是最贴近元宇宙的产品形态,祖龙娱乐擅长的MMORPG领域更是与元宇宙的经济系统稳定、虚拟身份认同强、强社交性、沉浸式体验等特点一脉相承。呼之欲出的元宇宙雏形很可能由MMORPG游戏孕育,在该领域拥有领先研发经验与底层逻辑的祖龙娱乐更有希望抢占先机。对于虚幻引擎4研发的熟心百炼是祖龙娱乐打造元宇宙的技术优势,《龙族幻想》《鸿图之下》等多个使用虚幻引擎4打造的精品化IP已搭乘全球化战略的快车,逐渐影响到全球各地的游戏玩家。



祖龙娱乐旗下16款产品在超过170个地区市场发行,可支持14种语言的70多个地区版本,为元宇宙游戏搭建奠定了全球用户基础。近年来,祖龙娱乐提出的多品类、精品化、全球化发展战略已进入到全面部署落实阶段,全球研运品类覆盖开放世界、女性向、射击、SLG等,为祖龙娱乐元宇宙搭建积累了充足的市场经验。祖龙娱乐将以长线发展为目标,继续耕耘游戏自主发行布局,让全球用户领略到中国文化与游戏艺术的魅力。



展望未来,公司将继续坚持精品化战略及全球化布局,不断开发多品类业内领先的精品游戏,拓展发行模式和渠道,并通过对技术的不断深耕和突破,挖掘潜在的机遇,提升公司的盈利能力及资本市场表现,为股东及投资者带来可持续的投资回报。





话题 Press release summary



部门 金融, 运动会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Aug 25, 2021 21:13 HKT/SGT 祖龙娱乐发布2021年中期业绩 July 20, 2021 09:30 HKT/SGT 祖龙娱乐(9990.HK)获董事长和管理层连续增持,看好公司长线发展和未来产品布局 Mar 29, 2021 21:11 HKT/SGT 祖龙娱乐发布2020年全年业绩 Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   