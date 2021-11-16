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来源 Kingsoft Corporation Limited 金山软件公布2021年第三季度业绩公告 持续深化“云和协作”办公生态战略 核心“精品化”游戏发展稳健

香港, 2021年11月16日 - (亚太商讯) - 2021年11月16日，中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（“金山软件”或“公司”，香港联交所股份代号：03888）于今日发布了其2021年未经审计的第三季度业绩公告（2021年7月1日至9月30日）。



2021年第三季度业绩公告显示，金山软件的总收益达人民币15.10亿元，同比增长8%，环比增长2%。其中，来自网络游戏及其他业务和办公软件及服务的收益分别占总收益的47%和53%。毛利为人民币12.41亿元，同比增长7%，环比增长3%，经营利润为人民币2.87亿元。



金山软件主席雷军先生表示：“本季度，公司整体业绩增长稳健。金山办公集团关注用户需求，深耕产品和服务，继续贯彻实施‘多屏、云、内容、AI和协作’的生态战略，取得了良好经营业绩。网络游戏业务始终坚持‘精品化’战略，并持续投入新游戏品类的研发和运营。”



金山软件首席执行官邹涛先生表示：“我们在第三季度的总收益人民币15.10亿元，同比增长8%。凭借办公软件授权业务及订阅服务业务的持续增长，三季度办公软件及服务业务保持强劲增长势头，其收益人民币8.04亿元，同比增长37%。”



办公软件及服务：深化 “多屏、云、内容、AI和协作”生态战略，授权与订阅业务增长快速



本季度，办公软件授权业务与订阅服务业务皆保持高速增长，来自办公软件及服务业务的收益达到人民币8.04亿元，同比增长37%，环比增长2%。



政企客户云化及授权业务继续保持良好的增长态势，信创产品采购需求依旧旺盛，带动办公软件授权业务继续保持高速增长。公司通过建立完善的业务培训平台，优化服务流程和渠道业务管理，加强公司内部及生态合作伙伴之间的融合，为国内政企业务发展提供了更好的支持。同时，金山办公集团持续提升信创生态服务能力，加入可信计算联盟，协同合作伙伴构建以文档服务为核心的多维合作方案，推动云端产品与数字政府、国资云项目的有效融合。同时，行业信创市场开启，金山办公集团积极参与试点工作，取得了客户的一致认可。



办公订阅服务业务继续保持高速增长。随着国家数字化战略的推动，企业用户因数字化转型升级对云协作办公的需求不断提升，公司轻文档产品的优质服务体验深受用户喜爱和认可，带动团队用户和大屏端用户粘性持续增加。金山办公集团着重优化办公协作场景并上线新功能，有效提升用户活跃数及付费用户数的稳定增长，并持续推动订阅用户由随机需求向长期应用转化。针对中小企业及团队协作和轻办公需求，金山办公集团投资了低代码PaaS平台服务商炎黄盈动，实现从办公场景到业务场景的互补，逐渐形成文档协作+无/低代码应用+场景+行业的数字化转型方案。



截至2021年9月底，主要产品月度活跃设备数为5.21亿，同比增长14%。随着用户对云协作办公的需求不断提升，本季度的金山文档的用户数已超疫情期间的峰值。



游戏业务：网络游戏发展稳健，持续投入新游戏品类研发与运营



本季度，游戏业务收入环比保持稳定，网络游戏及其他业务的收益达人民币7.06亿元。



旗舰端游《剑网3》及经典剑侠2D端游收入环比稳健，彰显健康可持续的生命力。8月，《剑网3》举办其十二周年庆典，主题活动以当代青年喜爱的展现形式融合中国传统文化，广受赞誉；10月，上线年度资料片“北天药宗”，资料片中玩家将前往西南苗疆体验新剧情，同时“北天药宗”亦将作为《剑网3》第17个门派正式登场。在玩法上，游戏采取了将活跃度与奇遇加成挂钩的新算法，并带来了包括沉浸画质、自定义外观、个人家园等新的功能和体验，获得了玩家的喜爱。



10月15日，由西山居研发、西山居与盛趣游戏联合发行的《剑网1：归来》在国内正式上线，继续拓宽自研IP价值边界。作为一款延续了剑网系列最正统血脉的手游作品，《剑网1：归来》浓缩了18年前《剑侠情缘网络版》的内容精髓，还原再现到手游之上，再续经典武侠时代。



在第三季度，国内游戏行业迎来新的监管政策。我们积极拥抱新的监管环境，并相信新环境能有助行业迈向更持续发展的轨道。未来，公司在巩固核心IP产品业绩的同时，也将持续投入新游戏品类的研发和运营，打造多元化的内容生态。



雷军先生总结道：“第三季度，我们的核心业务持续发力。展望未来，我们将继续深耕探索企业级服务及网络游戏领域，持续加大研发投入，不断打磨产品及服务，为用户及合作伙伴提供有价值的产品和服务体验，为股东带来长期价值回报。”



关于金山软件有限公司



金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有西山居及金山办公两家子公司。随着“移动互联网转型”的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以互动娱乐及办公软件为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有6,000余名员工，在国内享有重要的市场份额。



更多详情，请浏览 http://www.kingsoft.com



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