来源 Edvantage Group Holdings Limited 中汇集团(0382.HK)公布2021财年年度业绩 业务受职业教育新政全面利好 业绩录得上市以来最优成绩

收入同比大增56.4%至约人民币1,251.6百万元

本公司拥有人应占经调整净利润同比大增48.7%至约人民币459.7百万元

香港, 2021年11月16日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区(“大湾区”)最大的民办商科职业教育集团中汇集团控股有限公司(“中汇集团”或“本集团”,股票编号:0382.HK)欣然公布截至2021年8月31日止年度(“回顾期”)业绩。回顾期内,本集团运营8所教育机构,分别为位于中国广东省的广州华商学院(“华商学院”)、广州华商职业学院(“华商职业学院”);位于中国四川省的四川城市职业学院(“城市职业学院”)、四川城市技师学院(“城市技师学院”);位于中国香港的大湾区商学院GBA Business School(“GBABS”);位于澳大利亚墨尔本的澳洲国际商学院Global Business College of Australia(“GBCA”)、澳大利亚中汇学院Edvantage Institute Australia(“EIA”);以及位于新加坡市区的新加坡中汇学院Edvantage Institute (Singapore)(“EIS”)。



业绩亮点(截至2021年8月31日止年度)

-- 收入同比增长56.4%至约1,251.6百万元(人民币,下同);

-- 毛利同比增长59.2%至约630.9百万元;

-- 本公司拥有人应占经调整净利润1同比增长48.7%至约459.7百万元;

-- 每股基本盈利同比增长37.5%至39.42分;

-- 建议派发末期每股股息8.4港仙;全年分红比率30%;

-- 在校学生人数同比增长74.4%至61,829人。

附注:(1)截至2021年8月31日止年度,本公司拥有人应占经调整净利润按就汇兑亏损净额约25.8百万元、以股份为基础的付款约20.2百万元及非控股权益应占年内利润约56.0百万元的影响调整年内利润约469.7百万元厘定。



回顾期内,本集团收入同比增长56.4%至约1,251.6百万元;毛利同比增长59.2%至约630.9百万元;本公司拥有人应占经调整净利润则同比增长48.7%至约459.7百万元;每股基本盈利同比增长37.5%至39.42分;在校学生人数约61,829人,同比增长74.4%。本集团董事会建议派发末期每股股息8.4港仙,连同中期每股股息5.5港仙,全年分红比率为30%。本集团2021财年年度业绩录得上市以来最优成绩,主要原因为原有业务(即华商学院、华商职业学院、GBCA、EIA及EIS)的学生人数及学费水平稳步提升,以及新收购学校(即城市职业学院和城市技师学院)带来的业绩贡献。



业务进展

紧跟国策办学 职业教育新政全面利好中汇旗下所处赛道

于回顾期内,国家频密出台多项政策支持和鼓励职业教育发展。其中,2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,明确支持与鼓励上市公司、行业龙头举办职业教育,鼓励应用型本科学校开展职业本科教育,并量化职教本科招生规模及到2035年技能型社会基本建成的远景目标。国家政策对职业教育释放正面信号,本集团旗下业务均为国家鼓励之职业教育业务范畴。此外,本集团旗下中国学校布局于大湾区及成渝经济圈,均为经济发展强劲、适龄生源红利持续增长,高等教育毛入学率偏低及议价能力有空间等利于职业教育发展之优势区域,总结来说,行业政策及区域政策全面利好本集团所处赛道之长远可持续发展。



坚持高质量高合规特色办学

师资方面,本集团以“人才强校”战略引领师资发展,拥有中国科学院院士陈新滋院士、诺贝尔化学奖得主莱恩教授等知名权威的顶级校领导团队以及高素质的教师队伍,本集团旗下广东省和四川省学校教师队伍中副高以上职称比例近30%以上,硕士以上学历近55%,拥有博士学历教师百余人,同时柔性引进近百余名来自中山大学、暨南大学、中南财经政法大学、香港中文大学、四大会计师事务所及商汤等知名高校教师及行业专家。此外,教学设施方面,本集团坚持以高标准、高配置、高水平逐年新增和改建实验室,持续打造高标准应用型培养模式,以支持实践教学及培养应用型高端人才。



紧贴市场 跨专业多学科协调发展

本集团紧贴社会与市场需求,不断丰富专业设置,逐渐形成以新商科为主,新工科、人工智能、大数据、数字创意、大健康及师范类等多个学科协同发展的优势专业群。其中,人才需求旺盛的“大健康”相关职业教育业务发展迅猛,得益于“医商结合”的特色办学模式,和产教融合的校企优势互补,大健康相关专业学生规模发展迅速。在学历职业教育方面,本集团旗下广东省和四川省学校之大健康相关专业学历职业教育学生人数达4,400余人,其中广东省学校健康医学院学生规模快速扩大,学生人数从2019年9月开始招生的100余人大幅增至1,000余人;在非学历职业教育方面,广东省和四川省学校均开设大健康相关职业技能等级证书课程及举办各类相关比赛等,为社会大健康领域培养及输送更多高端技能型人才。



强强联合 产教融合深度拓展

本集团旗下学校积极贯彻超前落实“校企合作,协同育人”的方针,已先后与700多家知名龙头公司建立了长期稳定的合作关系,如华为、百度、金蝶、商汤、京东及成都地铁等。以订单班、共建产业学院等合作方式,打造涵盖人才培养、科研创新、实验基地、实习就业、社会服务、市场品牌等方向的全体系建设,从而实现学生、学校、企业、市场四方共赢可持续性的专业技能型人才培养路线。



国内外办学获高效突破

于回顾期内,本集团于大湾区的教学版图得到进一步的拓展。于2021年9月,本集团旗下位于中国香港的大湾区商学院已正式开幕,开幕当日与大湾区企业家联盟和数码港签署战略合作备忘录。大湾区商学院自成立以来已举办了《大湾区战略新思维》高峰会系列等活动,未来将担“超级桥梁”的角色,与大湾区内更多学术机构及公私营机构合作,逐步开办行政人员证书/文凭、工商管理硕士、高级行政人员工商管理硕士及工商管理博士等课程,为大湾区培育出类拔萃的领袖和人才。



此外,本集团旗下广东省学校四会和新会校区拓展顺利。随着两个校区陆续投入使用,未来本集团位于粤港澳大湾区的办学容量有较为可观的扩展空间。



疫情无阻碍国际化办学 国内外学校高度融合

本集团是中国第一家于海外自办学校的民办职业教育集团,海外业务均为轻资产运营模式。旗下的海外学校不仅于当地运营稳健,三所学校GBCA、EIA、EIS涵盖学历及非学历职业教育,且均有招收本地及海外学生的资质,其中EIA提供本科及硕士学历课程并拥有颁发相应学位资质。此外,海外学校与中国学校高度融合,积极提供覆盖学历及非学历职业教育层面的国际化在线课程,在语言能力、综合能力及就业能力等多方面赋能中国学校学生,国际化教育服务并无受到疫情的影响。本集团相信高质量的国际化教学服务可以持续不断强化中汇的教育品牌,从而议价能力得到可持续性提升。



中汇教育品牌效应日益凸显

升学方面,近两年本集团累计输送近百名毕业生入读QS世界排名前100的海外知名高校硕士及博士。就业和创业方面也非常亮眼,近5年,本集团有近500名学生就职于四大会计师事务所,近3,000人进入到世界500强和中国100强企业,近2,500人进入到新经济独角兽及各类知名金融机构工作。学校顺应高等教育发展需要,深入贯彻大众创业万众创新,成立创新创业二级学院及成立华商众创孵化基地,举办各类创新创业大赛及开设相关辅导,近5届毕业生创始多家优质公司,同时在各类国家级和省级双创竞赛中斩获多项国家级大奖。



本集团旗下学校办学成果屡获突破。其中值得一提的是,华商学院于2021年5月获批硕士学位授予立项建设单位,是广东省首批8所民办入选院校之一;华商职业学院近2年发展取得质量和规模的双突破,招生情况及升学率在广东省同类型院校中遥遥领先。四川城市职业学院在2020中国民办高职高专综合实力排行榜四川省第一,且为“十三五”规划升本院校,办学条件优越。城市技师学院得益于畅通的学历提升通道和广阔的就业前景,招生可观,深受家长和学生认可。



发展战略及目标

本集团自办学以来,一直紧跟国策,紧贴市场,坚持高合规高质量办学原则,以品牌战略、人才战略及并购战略作为三大发展战略。旗下的学历职业教育和非学历职业教育将一如既往通过内生外延,轻资产与重资产结合的发展策略,以实现持续稳定高质量发展。此外,本集团旗下院校也将与各行业龙头企业共建高质量、紧贴市场需求的产业学院、职教联盟或职教集团,从而为股东持续创造价值。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司(“本集团”,股票编号:0382.HK)为粤港澳大湾区最大的民办商科职业教育集团,及教育行业中拓展国际市场的早期先行者,于2019年7月16日在香港主板上市。截至2021年8月31日止,本集团的在校学生人数近6.2万人,旗下拥有8间民办教育机构。分别为位于中国广东省的广州华商学院(应用型本科)、广州华商职业学院(高等学历职业教育);位于中国四川省的四川城市职业学院(高等学历职业教育)、四川城市技师学院(中等学历职业教育);位于中国香港的大湾区商学院 GBA Business School (GBABS);位于澳大利亚墨尔本的澳洲国际商学院Global Business College of Australia (GBCA)、澳洲中汇学院Edvantage Institute Australia(EIA);以及位于新加坡市区的新加坡中汇学院Edvantage Institute (Singapore) (EIS)。





