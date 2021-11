新加坡网络安全创业公司 Horangi 与华为云携手为各大机构提供全面的云安全服务，提升其在亚洲数字优先型经济中的发展能力

新加坡 , 2021年11月16日 - (亚太商讯) - 此次合作能够为整个亚太地区使用华为云的各家机构提供,由 Horangi 开发的旗舰版云安全态势管理应用程序 ——Warden。

Warden 的基础设施安全规则, 身份和访问管理以及智能威胁检测能力,可在遵守亚洲各国特定法规的前提下提升各机构的网络风险态势,助力其在数字优先型经济中的发展能力。

Horangi 致力于为企业提供一流且安全易用的云安全平台,作为东南亚地区首批为华为云提供支持的安全供应商之一,其彰显了 Warden 的强大实力和市场领先地位 新加坡, 2021年11月16日 - (亚太商讯) - Horangi 是一家总部位于新加坡并为使用云技术的机构提供优化解决方案的网络安全公司,其与领先级云服务供应商华为云今天宣布建立合作伙伴关系,旨在为亚太地区 (APAC) 云平台上的各个机构提供云安全解决方案。此次合作旨在通过一个简单易用的云平台提供全方位的安全服务,预计该区域将有超 过10 个国家或地区的数字化机构均将从中受益。



两家公司的此次合作,将为不仅使用华为云还使用多云环境的机构建立一流的安全屏障和云可见性。此次合作的亮点在于,华为云所提供的由 Horangi 开发的旗舰版云安全态势管理 (CSPM) 应用程序 -- Warden 一站式安全解决方案。Warden 具备基础设施安全规则,身份和访问管理 (IAM) 的最佳实践以及智能威胁检测能力,因此能够极大地改善华为云上各个机构的网络风险态势。Warden 还是唯一能够提供符合亚洲各国特定标准(如 MAS、TRM、BNM-RMiT 或 OJK 法规)和国际标准(如 SOC 2、ISO 27001 和 PCI DSS)的合规自动化的云安全解决方案。基于 Warden 的不断更新,以纳入对更多标准的支持(例如泰国计划于今年晚些时候发布的 PDPA),各个机构都可以专注创新,安全无忧。随着亚太地区的各个机构对云的使用日趋成熟,他们对于云平台的安全需求也与日俱增。Warden 等 云安全态势管理 (CSPM) 应用程序能帮助科技领导者主动识别并修复安全漏洞,其已成为当今安全领域的必备安全工具,助力于增强数字化机构的整体适应性和业务连续性等能力。 针对此次合作,Horangi 首席执行官兼联合创始人 Paul Hadjy表示:"Horangi 很荣幸获选成为东南亚首批为华为云等主要云服务提供商提供支持的安全供应商之一,这再次肯定了 Warden 的实力和市场领先地位。华为云在亚太地区运营期间,Horangi 看到了其为本地企业提供云端创新的巨大前景。我们很高兴能够和这样一位将网络安全视为关键任务的伙伴伙伴进行合作,我们也很自豪能与华为云一道,安全有效地支持整个地区的企业部署这一应用。" "Warden 在亚太地区的良好业绩以及始终如一以遵从地区法规的安全需求的独特能力,是 Horangi 作为华为云首选安全合作伙伴之一的关键。拥有强大的安全产品对确保机构的发展至关重要。我们期待与 Horangi 开展密切合作,为客户提供一个全面、安全的云平台,尤其是在华为云对创新的需求日益增加的情况下。"华为云亚太生态系统副总裁陆艳萍(Nicole Lu)说道。 此次合作延续了 Horangi 和华为云在 2021 年的强劲发展势头,证明了其在各自领域的市场领导力。在高德纳 (Gartner) 的一份报告中,华为云被评为全球收入增长最迅猛的主流"基础设施即服务"(IaaS) 的供应商,并根据市场份额被评为亚太地区新兴市场第四大供应商。最近,在高德纳关于"新兴技术和趋势:安全"的最新报告中,Horangi 被推荐为云基础设施授权管理 (CIEM) 供应商。最近,华为和Horangi 还被任命为新加坡网络安全合作伙伴计划的启动伙伴,与新加坡网络安全局 (CSA) 共同发挥领导作用,提高这一城市国家的网络安全意识和推广度。 在整个亚太地区,各个机构日渐转为使用云技术,并将其作为自身数字化工作的基础。该技术也已视为实现可扩展性、适应性、业务连续性和成本效益的关键因素。波士顿咨询公司 (BCG) 和思科 (Cisco) 的研究预测,亚太地区将在云采用方面领先全球,预计到 2024 年,该地区的云支出将达到 2000 亿美元。然而,据 IBM Security 表示,因错误配置和凭证被泄露仍然是与云相关的安全事件的主要原因,这使得云安全态势管理( CSPM) 应用程序已成为如今至关重要的工具。 Horangi 的 Warden 应用程序计划于 2021 年 10 月 29 日在华为云上发布,并对亚太地区该云平台上的所有机构开放。如需了解更多信息,请访问 www.horangi.com/products/warden。 关于 Horangi Horangi 是一家领先的网络安全公司,由前 Palantir Technologies 的工程师创建,总部位于新加坡。Horangi 拥有一流的 Warden 云安全平台,该平台可以保护公共云中的机构,此外还有一支由网络安全专家组成的精英团队为全球客户提供经 CREST 认证的攻击性和战略性网络安全服务。 如需了解更多信息,请访问 https://www.horangi.com/。 媒体联系方式

KeKomunikation for Horangi

电子邮箱:Horangi@KeKomunikation.com

电话:+65 6303 0567 关于华为云 华为云是一家领先的云服务提供商,汇聚了华为在 ICT 基础设施产品和解决方案方面 30 多年的专业经验。我们致力于提供稳定可靠、安全、且性价比更高的云服务,以支持各种应用程序、发挥数据的力量并帮助各种规模的机构在当今的智能世界中获得发展。华为云还致力于通过技术创新带来经济、高效和可靠的云服务和人工智能服务。 网站: https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/partners/

领英: https://www.linkedin.com/company/huaweicloudapac/



话题 Press release summary



部门 Cloud & Enterprise, CyberSecurity

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network