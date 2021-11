Monday, 15 November 2021, 18:00 HKT/SGT Share:

来源 Unite.io 初识Unite.io:RLY网络聚焦亚洲帮创作者重塑粉丝文化 a16z投资的RLY网络, 继创作者平台Rally.io再推Unite.io布局亚洲

新加坡 , 2021年11月15日 - (亚太商讯) - 继海外创作者驱动平台Rally.io大获成功,近日,同样基于RLY网络的新平台Unite.io正式上线,旨在真正赋能亚洲地区的创作者,促进亚太地区的创作者经济(Creator Economy)发展。



打破创作者与粉丝的 "围墙",重新定义创作者所有权





Rally.io去年上线,因为拿到了Andreesen Horowitz(a16z)、Canaan、Battery Ventures、Coinbase Ventures、Green Bay Ventures等在内的一众海外知名互联网和区块链领域风投和机构风险投资机构的“橄榄枝”而备受追捧。



其最大特点为,创作者可以在RLY网络上发行自定义的加密货币,即创作者代币Creator Coin,该代币的价值会随着创作者的品牌价值、效用增长获得升值。比如,截至目前,Rally.io已吸引了212位创作者,其中超过74%构建了自己的6位数的社群通证经济;5位创作者构建了超过100万美元的代币经济。



构建于RLY网络之上,Unite.io希望借助Rally.io此前的经验,帮助亚洲创作者与其社群构建活跃且独立的数字经济生态。创作者们在内容越来越丰富的创作者经济时代,构建属于自己的通证经济模型,发行创作者代币Creator Coin,与粉丝建立更紧密关系。



越来越多数字平台在创作者与粉丝群中构筑起了一道“围墙”,使得创作者面临诸多限制,其获取的收益也被层层剥削,粉丝社群及其亲密度也受制于平台;另一方面,粉丝无法更近距离接触喜爱的创作者,没有可以直接支持其创作发展的方式。尤其在亚洲,尽管年轻用户、数字原生一代促生着蓬勃的内容产业,而付费订阅率却远低于美国市场。



为了解决这一系列问题,作为一种全新的可持续交互模式,Unite.io致力拆除了原有数字平台横在创作者与粉丝之间的那堵“墙”,通过去中心化技术,让创作者跟粉丝一起共享收益、分享作品所有权,有效提升数字化参与。



Unite.io允许创作者利用加密货币等去中心化技术,直接发行通证(代币),粉丝可以通过购买创作者代币Creator Coin来获取VIP特权,特权包括多种内容和形式:独家数字内容亦或是进入创作者私享群组等。



于此同时,Unite.io重新定义了所有权形式,并将其归还给创作者,一反数字平台对于内容创作者抽取的大额佣金、垄断作品所有权的做法。据介绍,在Unite.io平台,“所有权”分为三种形式:



-- 收入所有权:Unite.io允许创作者铸造自己的创作者代币Creator Coin,创作者收入模型不由平台决定,也不依赖于广告商或赞助商。

-- 内容所有权:创作者的作品独立于平台而存在,不受平台约束和限制。

-- 社群所有权:创作者与粉丝通过新型互动方式来建立直接交流的关系,粉丝群可来自于不同平台。



一方面,创作者通过Unite.io平台可以按自己的意愿构建粉丝群和数字生态,完全掌控收益及其获取收益的方式;另一方面,Unite.io通过去中心化技术赋能创作者更多灵活性、充分发挥其创作潜力。



值得注意的是,Unite.io为想要构建自己数字经济的创作者提供全方位技术支持,创作者无需具备丰富的加密货币知识或相关经验。并且,创作者无需离开原有渠道,就可以跨平台享受Unite.io的技术赋能,一边与现有粉丝互动,一边着眼未来、提前布局社群生态。



通过将控制权和决策权从现有中心化数字平台转移到以创作者为核心的社群分布式网络,Unite.io给予创作者以更公平合理的收入,并且保护他们对作品的所有权。这种去中心化技术为内容创意行业打开全新视角和货币化实现方式,并且赋能创作者构建独立且更高维度的创作者经济形式。



通过去中心化技术逐渐突破数字化参与边界,‘粉丝王国’正在步入区块链技术升级模式。Unite.io携手的亚洲创作者们,能否打造全新的创作者数字生态,成为构建下一代创作者经济的主力军呢?





