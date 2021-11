谭仔国际2022年上半年收益上升43%至11.81亿港元 经调整溢利仍攀升108%至1.47亿港元

香港, 2021年11月12日 - (亚太商讯) - 谭仔国际有限公司(「谭仔国际」或「公司」;谭仔国际连同附属公司统称「集团」;港交所股份代号:2217)为于香港、中国内地及新加坡专营米线的领先及知名快速休闲连锁餐厅,公布上市后首次中期业绩。集团取得佳绩,收益按年飙升43.0%至1,181.5百万港元。撇除非经常性上市费用及COVID-19相关的政府补贴,经调整溢利上升107.8%至147.0百万港元,展现谭仔国际的真正实力。



摘要

2022年上半年亮眼业绩

-- 于2022年上半年,收益上升43.0%,达 1,181.5百万港元,主要由于营运餐厅数目增加及可比较餐厅的收益已恢复至COVID-19疫情前水平

-- 餐厅经营利润上升96.7%至303.3百万港元,经营利润率提升7个百分点至25.7%

-- 撇除非经常性上市费用及COVID-19相关的政府补贴,经调整溢利增加107.8%至147.0百万港元,经调整利润率上升3.8个百分点至12.4%

-- 利润率增加主要由于收益增加、已消耗食品及饮料和员工成本占收益百分比减少



扩大足迹

-- 于2021年9月30日,在香港、中国内地及新加坡经营合共157间餐厅,较2020年9月30日净增加26间

-- 香港以外市场发展符合管理层期望,中国内地新设的餐厅复制了香港业务的增长轨迹

-- 于2022年下半年,谭仔国际目标在香港开设14间新餐厅、在大湾区及新加坡增设数间餐厅,并正式进入日本市场



截至2021年9月30日止六个月(「2022年上半年」),随着餐厅经营者继续适应新市场常态,如餐厅努力平衡食物质量与价格等成本控制及供应链的挑战,以及对外卖自取及网上外卖订单的需求急增,顾客消费逐步回升。该等因素让集团的业务更灵活,克服行业挑战,得以交付出众的业绩表现。



于2022年上半年,集团的收益按年飙升43.0%至1,181.5百万港元,主要由于营运餐厅数目增加及可比较餐厅的收益大幅增长。餐厅经营利润相应攀升96.7%至303.3百万港元,经营利润率提升7个百分点至25.7%,主要由于收益增加,以及已消耗食品及饮料和员工成本占收益百分比减少。撇除非经常性上市开支及COVID-19相关的政府补贴,期间经调整溢利大幅增加107.8%至147.0百万港元,经调整利润率上升3.8个百分点至12.4%。



业务回顾

可比较餐厅收益恢复COVID-19疫情前水平

虽然社交距离措施及对座位和用餐时段的限制仍持续,但谭仔国际的香港餐厅于2022年上半年可比较餐厅收益已显著恢复至COVID-19疫情前水平。亮眼表现的关键在于集团品牌广受认可。集团努力扩展餐牌种类,并推出新产品及高档配料,以及特别外卖自取套餐组合小食及饮品促销,受到顾客好评。



此外,集团成功推行品牌及推广活动,包括设立社交媒体内容及连接,以及多个系列的合作及推广,大大提高了品牌意识及光顾次数,这在疫情期间尤其重要,因为疫情限制了市民的实体出行距离。



经营利润率上升:乐观和灵敏

虽然COVID-19持续带来挑战,惟谭仔国际将业务策略重心放在灵敏和乐观应对上,得以扩大利润率,让集团能够控制成本,例如把「谭仔云南米线」(「谭仔」)及「谭仔三哥米线」(「三哥」)品牌的中央厨房整合大大减省经营成本,并加强与供货商的持续合作关系,餐牌提供多种多样的配料和小食亦让集团能够灵活处理供应链管理的存货及成本控制。此外,集团推出高档配料并在外卖平台推广,不仅令每顾客人均消费增加,亦提高餐厅利润率。



集团在实施「智能排班」(灵活工作时段安排)方面亦展现灵活性。当COVID-19相关规例突然下达及实行时,集团让前线员工在厨房、外卖自取及到户订单安排、收银台至招待顾客等不同的工作环节轮班。多亏了有效精简餐厅营运及对员工培训的持续投资,集团的前线员工迅速调整,减少餐厅员工所受干扰,而员工正是集团成功的关键。此举有助集团善用现有人力,藉此跨越各种新挑战。



扩大餐厅网络

于2021年9月30日,集团的餐厅总数增至157间,相较截至2020年9月30日的131间净增加26间。于2022年上半年,集团广泛的餐厅网络包括香港150间、深圳4间及新加坡3间。



香港餐厅网络扩张已成为收益上升的主要贡献因素之一,因为这与顾客人均消费及日均每座位售出碗数的增长紧密相连。集团不断扩张的餐厅网络为城中的外卖服务覆盖提供支持,因其深明在疫情持续期间外卖自取及到户订单的重要性。



香港以外市场发展符合管理层期望。深圳新设的餐厅复制了香港业务的增长轨迹,符合管理层对餐厅层面的收益及经营利润率预期。集团将进一步投资大湾区的管理团队及基建,包括前线员工的培训中心,以促进市场高速增长。



前景

谭仔及三哥以种类多样的食物选择及丰富的餐单而闻名,谭仔国际将继续发挥优势,以吸引和留住顾客。集团将推出新配料及高档配料,刺激顾客的味觉。集团亦会实行全新供应链管理系统,以改善成本控制及保持充足存货。有见疫情下顾客行为的转变,集团亦会投资更多经营设备及新科技,例如供应链管理、客户关系管理系统及语音订单系统,以求进一步增强餐厅在处理堂食、外卖自取及送餐订单方面的效率。



集团明白品牌忠诚度是成功的关键因素之一,正考虑增加品牌活动的投资,尤其是在香港以外的市场,通过推出各类企业社会责任计划,加强与持份者的关系,同时投资于员工的健康、培训及发展,展现集团对员工的承诺。



就壮大的餐厅网络而言,集团计划于2022年3月底前在香港开设14间新餐厅,期间亦计划在大湾区及新加坡增设数间餐厅。在Toridoll Holdings Corporation(本公司的控股公司,于日本注册成立,于东京证券交易所上市)的大力支持下,集团期待在2022年第一季度在日本开设两间新餐厅,并期待它们的成功。



谭仔国际主席、执行董事兼行政总裁刘达民先生表示:「继2021年10月成功上市后,我们很高兴再下一城,在疫情持续下仍取得收入创新高和经营利润率提升的佳绩。出色的表现全赖我们将灵敏和乐观置于业务策略核心,足证谭仔国际在香港餐饮界非一般的地位。在成功上市和稳固基础之上,我们将更进一步,将独特的谭仔味推向世界,同时为股东创造更大价值。」



关于谭仔国际有限公司

谭仔国际在香港位列亚洲粉面专门店营运商第一位*,是香港「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」品牌快速休闲连锁餐厅的领先及知名连锁餐厅营运商,在中国内地及新加坡亦拥有业务。于2021年9月30日,集团共经营157间餐厅,包括覆盖港、九、新界18区的150间餐厅、4间位于中国内地深圳的谭仔餐厅及3间位于新加坡的三哥餐厅。谭仔国际的控股公司Toridoll Holdings Corporation于日本注册成立,于东京证券交易所上市。



*根据欧睿,按2020年收益及餐厅数目计









