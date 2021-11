Wednesday, 10 November 2021, 19:48 HKT/SGT Share: 艾伯科技 (2708.HK) 发盈喜;料2021年上半年公司拥有人应占溢利不少于人民币300万元

香港, 2021年11月10日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司(股份代号︰2708.HK)发出盈喜公告,预期截至2021年9月30日止六个月公司拥有人应占溢利不少于人民币300 万元(2020年9月30日止六个月: 公司拥有人应占亏损约人民币1,545万元),主要由于以下原因:



-- 在智能终端产品销售的收入大幅增加带动下,报告期间的收入及毛利比2020年同期录得可观升幅;



-- 报告期间可换股债券公平值变动录得收益,而2020 年同期可换股债券公平值变动则录得亏损;



-- 报告期间应付代价公平值变动录得收益,而2020 年同期应付代价公平值变动则录得亏损。



董事会预期,集团截至2021 年 9 月30 日止六个月之中期业绩公告将于2021 年11月底前刊发。



详情请参阅附件有关公告:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1110/2021111000474_c.pdf







