力争3年再5倍增长，世茂服务（873.HK）“城市大管家”重磅发布

香港, 2021年11月1日 - (亚太商讯) - 已于成都落地第二总部、携手浪潮新基建、承接位于浙江杭州的西湖大学云谷校区整体运维……近日,其正值上市一周年之际的世茂服务控股有限公司(「世茂服务」或「公司」;香港联交所股份代号:873.HK),动作频频。今年上半年,世茂服务实现营业收入42.34亿元(人民币.下同),同比大增171%;归母净利润5.78亿元,同比增长136%。据其2020年业绩发布会信息显示,过去三年,世茂服务实现收入和规模5倍增长,未来三年,将力争实现再5倍增长。









10月29日,世茂服务在上海举行了上市一周年答谢宴暨城市服务业务发布仪式,世茂服务控股执行董事兼总裁叶明杰表示,看好物业行业未来发展前景,将紧抓机遇,加快发展步伐。现场,世茂服务首次发布了城市服务业务板块战略,将围绕“城市大管家”角色定位,重点推进城市环境管家、城市空间管家、城市焕新管家、城市智慧管家四大业务,助力实现2023年迈入物业服务行业头部梯队的战略目标。世茂服务2021年中期业绩显示,新增城市服务业务板块,收入达1.34亿元。



近年来,国家利好政策密集出台,为物业企业规范经营和行业长期健康发展创造了有利条件。世茂服务母公司世茂集团亦看好物业行业发展,将大力支持世茂服务持续高速发展。世茂集团董事局副主席、总裁,世茂服务董事局主席许世坛先生强调,世茂集团一直坚定地将世茂服务作为“大飞机战略”重要的坚实一翼,看好整个物业服务行业,未来还将不断导入资源,为世茂服务带来多种业务机会。



目前,城市服务虽然还处于模式探索阶段,但国家鼓励物业企业参与城市服务,这为世茂服务带来了机遇。10月14日,世茂服务全国第二总部项目落户成都温江区,成为首个设立双总部的上市物管企业。世茂服务将深耕城市服务业务领域,助力提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。



事实上,今年5月以来,世茂服务分别合作了深圳深兄环境有限公司和无锡市金沙田科技有限公司,布局大湾区和长三角两大重点区域,构建城市服务核心综合能力。其中,“深兄环境”是大湾区前十环卫公司,连续13次获得深圳环评指数榜首位;“金沙田科技”位列市政环卫行业全国第六,深耕长三角区域。此外,世茂服务与地方政府合作,目前已在宿迁市宿城区、哈尔滨市阿城区等15个城市开拓城市服务项目,其中宿迁市宿城区和哈尔滨市阿城区等五个项目已落地启动。



种种迹象表明,世茂服务对城市服务坚定看好并不断发力。根据规划,未来,城市服务将围绕“城市大管家”角色定位,以原有物业管家为基础,从服务居民延伸至服务“居民+市民”,从墙内服务至“墙内+墙外”,从单一物业服务,拓展为“全场景服务”。重点定位城市环境管家、城市空间管家、城市焕新管家、城市智慧管家四大业务,助力提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。以城市空间管家为例,围绕城市交通、文化、休闲展开,利用资源优势、运营能力优势和精益化管理优势,参与城市公交站点、公共场馆、公园景区运营管理,打造和谐美丽的人文城市空间。



“头部为王”的势头还在不断加剧,世茂服务抢滩头部梯队的步伐从未停歇。规模化发展之外,世茂服务还将增值服务业务作为未来中长期可持续增长的新引擎,今年上半年社区增值服务收入13.93亿元,同比增长233.9%。国家部委出台的一些“物业服务+生活服务”政策措施,为增值服务领域带来巨大发展机遇。未来,世茂服务将充分挖掘高潜赛道,增加增值服务种类,形成专业化运营能力,提升自我造血能力。比如世茂服务旗下的SUNIT世集,打造社区0-2KM生活社交核心圈,已在上海、南京等地开设多家门店,今年10月还携手MYFARM,在上海世茂滨江花园落地首家自运营农场。



上市一年以来,综合物业管理、社区增值服务、智慧城市服务等板块业绩表现亮眼,业务指标全面向好,实现了有质量的高增长,经营底盘更加稳固健康。料想世茂服务未来继续保持其优质表现,实现对客户、合作伙伴和资本市场的承诺。



世茂服务成立于2005年,是中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。世茂服务是世茂集团“大飞机战略”重要双翼之一。世茂服务以“美好生活智造者”为品牌理念,重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心高能级城市群,截至2021年6月,公司在管面积超1.75亿平方米,在管物业超过530项,合约面积2.39亿平方米,涵盖住宅、学校、政府及公共设施、康养中心和医院、候机室贵宾厅等业态,为近320万业主和用户提供综合物业管理、社区生活服务及非业主增值服务。



