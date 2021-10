Sunday, 31 October 2021, 18:27 HKT/SGT Share: 保利协鑫达致所有复牌指引及恢复买卖

香港, 2021年10月31日 - (亚太商讯) - 鉴于复牌指引所载之五项条件经已于2021年10月29日达致,保利协鑫能源控股有限公司(股份代号:3800.HK)(「保利协鑫」或「公司」;连同其附属公司统称「集团」)已向香港联合交易所有限公司(「联交所」)申请自2021年11月1日(明天)上午9时正起恢复其股份于联交所买卖。



达致复牌指引的五项条件如下:



1. 就德勤在核数师函中提出的若干关注事项进行适当的独立核查,评估对保利协鑫业务运营和财务状况的影响,披露核查的发现和影响,并采取适当的补救措施



2. 根据上市规则的规定刊发所有未披露的财务业绩并解决任何审核修订



3. 证明遵守上市规则第13.24条(即保利协鑫经营的业务,不论由其直接或间接进行,须有足够的业务运作并且拥有相当价值的资产支持其营运,以保证保利协鑫证券得以继续上市)



4. 公布所有重要信息以供保利协鑫股东和投资者评估其状况



5. 证明保利协鑫设有充足的内部监控及程序以遵守上市规则



另外,受惠于光伏产品市场需求显著增加,光伏产品售价有所回升,保利协鑫于2021年上半年录得亮丽业绩。截至2021年6月30日止六个月,集团未经审核的收益约为87.79亿人民币,较2020年同期增加约22.3%。毛利约35.99亿人民币,较2020年同期增加约97.5%。公司拥有人应占期内溢利为约24.07亿人民币,而去年同期之公司拥有人应占期内亏损则约为19.96亿人民币。







