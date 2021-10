低碳赋能美好生活 中国电力正式发布新战略

香港, 2021年10月26日 - (亚太商讯) - 中国电力国际发展有限公司(「中国电力」,股份代号:2380)联合中国国际金融股份有限公司(「中金公司」)共同主办的 「建设世界一流低碳企业」发展论坛暨中国电力新战略发布会在北京、香港两地召开。

中国电力董事局主席贺徙

国家电力投资集团党组书记、董事长钱智民致欢迎词。钱智民介绍,目前,国家电投的光伏装机规模已超过3600万千瓦,新能源发电装机规模已超过7000万千瓦,可再生能源发电装机超过1亿千瓦,均位居世界第一。中国电力是集团公司的旗舰上市公司,举办这次新战略发布会,是中国电力落实「双碳」目标的重要举措。



国家电投集团赋予了中国电力作为集团公司「建设世界一流清洁能源企业」主力军的战略定位,中国电力新一届高管团队组建以来的战略转型和发展成就态势证明,中国电力不辱使命。



围绕新战略发布,国家电投集团新能源总工程师、中国电力董事局主席贺徙发表主题演讲,围绕「新使命新定位,新赛道新价值,大生态共成就」这一主题,和与会者分享了「新时代中国电力要成为一个什么样的公司」的重大战略方向和实施路径。他表示,在「双碳」新时代背景下,中国电力将秉承「敢为人先、产业报国」的初心和使命,立志引领时代,主动超越自我,致力于成为新时代的弄潮儿。



在新战略框架下,中国电力将以「低碳赋能美好生活」为宗旨使命,秉承「绿色赋能、智慧创新、共同成就」的核心理念,立足清洁低碳能源生产商、绿色能源技术服务商、双碳生态系统集成商」的「三位一体」定位,着力推进光伏、风电、水电、地热能、生物质能等清洁低碳能源发展;积极培育储能、氢能、绿电交通、综合智慧能源等绿色新兴产业,实施清洁低碳能源和绿色新兴产业「双轮驱动」,努力实现「从中国一流走向世界一流」的「双一流」成长,致力打造「世界一流绿色低碳能源供货商」。



在战略实施安排上,到2023年底,中国电力清洁能源装机占比超过70%、清洁能源收入占比超过50%;综合智慧能源收入占比超过15%,落地的战略大客户与战略合作市县区超过100个;到2025年底,境内清洁能源装机占比超过90%、清洁能源收入占比超过70%;综合智慧能源收入占比超过25%,落地的战略大客户与战略合作市县区超过200个。成为中国绿电交通和储能电站引领者、低碳零碳美丽乡村开拓者、氢能新生态构建者,绿电交通、储能和氢能等在境外建成若干试点示范项目。



中国电力已经在积极推动战略转型,布局新产业,领跑新赛道。 2021年,清洁转型按下 「快进键」,截至目前,已落地光伏风电项目近1000万千瓦,锁定风光项目资源2000万千瓦,在谈风光项目3000万千瓦,实现了「落地一批、锁定一批、储备一批」的良性循环。与此同时,中国电力在储能、氢能、绿电交通、乡村振兴等新兴产业方面精准布局,均已取得良好成效。



业内人士认为,中国电力的新战略,从理念到实践,都有扎实的基础和丰厚的储备,具有前瞻性、引领性、战略性、建设性。



清洁发展、战略转型,离不开产业界的携手同行。本次发布会上,中国电力多次强调共建共享绿色低碳产业生态的重大意义。



在圆桌论坛环节,中国电力总裁高平与安徽省淮南市副市长程俊华,明阳集团执行总裁刘连玉,腾讯公司副总裁、腾讯智慧工业和服务业总裁李强,宁德时代首席客户官、储能事业部总裁谭立斌,新农创集团总裁张龙及中国可再生能源学会常务理事、风能专委会副主任、中国光伏行业协会咨询专家、储能专委会委员李鹏,围绕绿色低碳产业生态体系共建共享,开展对话研讨,分享真知灼见,以期实现「共同成就」。



发布会期间,中国电力与腾讯云计算公司签署战略合作协议,拟在智能城市、乡村振兴、低碳数据中心、建设智能型企业等领域进行深度合作。



同时,会议还举行了「中电农创」公司揭牌仪式,该公司由中国电力与乡村振兴头部企业新农创集团合资共建,助力乡村振兴和共同富裕。



本次活动现场处处体现绿色低碳主题,会议用电购买「国家电投中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目」绿证,实现100%绿色电力消费;会议保障用车提供了新能源汽车及共享单车服务。鉴衡认证向本次大会颁发了碳中和证书。





