前三季度绿地集团在复杂环境中实现三稳局面

香港, 2021年10月25日 - (亚太商讯) - 10月25日晚,绿地集团如期发布2021年第三季度报告。报告显示,绿地集团围绕“降负债、稳增长、调结构、提质量”的工作主线,总体保持了“三稳”的发展局面。



第一“稳”是:公司降负债工作稳步推进,取得了阶段性成果,总体进度快于央行窗口指导的节点要求。



今年初,绿地负责人曾对外表示,按照央行的窗口指导,公司制定了“三步走”的降负债路线图和时间表,即:从2020年6月30日起,一年降一档,到2023年6月30日前全面完成“三条红线”转绿目标。早在今年2月,公司现金短债比就已达到央行监管要求,“第一条红线”比原计划提前一个季度转绿。三季度公司继续压降有息负债296亿元,前三季度共压降有息负债645亿元。至三季度末,公司有息负债余额2573亿元,较去年8月央行提出“三条红线”监管政策时已累计下降约1309亿元,净负债率已累计下降约80个百分点,接近央行基准线,“第二条红线”转绿在即。此外,公司扣除预收账款后的资产负债率也较年初稳步回落,创下新低。



第二“稳”是:在持续降负债去杠杆的背景下,公司总体仍然实现了平稳发展,主要经济指标稳中有增,房地产及基建等主要产业稳中有进。



报告显示,前三季度,公司累计营业收入4268亿元,同比增长33%;利润总额216亿元,归属于上市公司股东的净利润112亿元,每股收益0.87元,净资产收益率12.42%;经营性现金流量净额491亿元,同比增长880%。



房地产业。积极应对行业调控,以现金流管理为核心,狠抓销售去化、资金回笼、竣工交付“三大攻坚战”,取得较好成效。销售去化方面,三季度单季完成合同销售金额661亿元,回款670亿元,回款率达到101%;前三季度累计完成合同销售金额2302亿元,同比增长6%,销售面积1817万平方米,同比增长3%,回款2136亿元,同比增长8%。交付结算方面,前三季度累计完成竣工备案面积1460万平方米,交付面积1621万平米,结转营业收入1496亿元。



基建产业。采取有力措施,取得较好业绩增长,实现了稳中有进、稳中提质的良好局面。前三季度,完成营业收入2114亿元,同比增长44%;新签合同5457亿元,同比增长37%,其中新签10亿元以上重大项目65个(包括100亿元级项目2个、50亿元级项目2个)。与此同时,项目管理及科技水平不断提升。年内已获得鲁班奖、詹天佑奖等国家级奖项45项,以及中国钢结构金奖等多项国家级科技成果。今年8月,绿地大基建集团成功位列“ENR全球承包商250强”第9名,跻身全球行业第一梯队。



金融、消费等综合产业。持续推进转型发展,核心竞争力进一步增强。成功引入外部战略投资者,股权、债权、资本运作等基础业务经营有序推进,数字化转型取得预期成果。积极参与第四届进博会招展,完成招展面积近2000平方米,涉及51个国家和地区品牌资源。持续提升贸易港发展能级,加快贸易港零售业态输出,打造进博集市2.0版。克服疫情冲击,提升酒店业务经营效益,并积极布局旅游目的地资源。正式发布医疗健康品牌“绿地优康”,首发项目“静安柒彩里绿地优康医疗健康综合体”在上海市中心城区成功开业。



第三“稳”是:经过调结构、提质量,公司资产结构、业务结构、经营结构持续优化,质量和效益改善,未来发展的预期稳定,确定性增强。



报告显示,经过持续降负债去杠杆,绿地的资产结构不断优化。截至三季度末,公司总资产13943亿元,净资产948亿元,在总资产保持稳定的同时,净资产较年初增长了12%。公司负债中,有息负债占比下降至21%,因房地产预售而形成的合同负债及预收款项占比提升至39%。与此同时,有息负债本身的结构也进一步优化:从产业看,受到重点监管的房地产业有息负债占比下降至60%左右,基建、消费等非房地产业有息负债占比约40%;从周期看,短期借款降至225亿元,较年初下降30%,一年内到期的非流动负债降至274亿元,较年初下降63%;从来源看,债券占比低于20%,信托等融资不足5%。



今年以来,绿地围绕战略主线,着力调整业务结构及经营结构,达到了适度“瘦身”和强基固本的效果,质量和效益进一步提升,为未来发展奠定了基础。核心是做到了“三个聚焦”:第一,聚焦重点行业。集中资源、集中精力把房地产、基建、金融、消费等业绩贡献大的产业发展好。第二,聚焦重点区域。有进有退,把重心放在有空间、有潜力的成长性地区上。第三,聚焦重点环节。精简优化组织架构,推动资源向一线倾斜,提高资源使用效率。



绿地控股董事长、总裁张玉良表示,当前,从严从紧的调控仍然在持续之中,外部环境的压力对全行业都是客观存在的。下一步,绿地将把稳发展、防风险放在更加重要的位置,持续练内功、提质量,夯实加固企业高质量发展的基础,不断提升企业发展能级与核心竞争力。一方面,公司将落实好已经制定的路线图、时间表,继续推进降负债、去杠杆工作。公司将确保现金短债比及净负债率指标均达到央行监管要求,尽早实现“两条红线”达标转绿,并推动扣除预收账款后的资产负债率进一步回落,为全面完成“三条红线”转绿降档目标创造条件。着力加强现金流管理,在风险可控的前提下冲刺年度各项目标任务,确保全年工作平稳收官。另一方面,公司将贯彻新发展理念,全面转变发展方式,进一步调整优化产业结构和商业模式,使企业发展从依靠杠杆红利,切实转变到依靠精准把握市场、创新产品供给、打造精良品质、加强运营管理、提升服务水平、增进产业协同上来。









