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来源 EC Healthcare 医思健康预计2021/22上半财年销售数据创新高 同比升逾60%至不少于15.2亿港元

香港, 2021年10月11日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团预计截至2021年4-9月之销售数据创新高。



受益于对医疗服务的旺盛需求，及本地整体市场情绪改善，以及零售业全面复苏。董事会预计，期内集团录得不少于15.2亿港元的整体销售额，创历史新高，同比升逾60%，与2019年同期相比上涨逾43%。受惠于集团于上一财政年度下半年收购医疗资产所产生之正面协同效应，及客户对集团医疗服务的旺盛需求，集团的医疗业务销售表现强劲。期内，集团的医疗业务销售额同比增长超100%，与2019年同期相比上涨逾152%。



中国大陆方面，受惠于内地消费者的潜在需求，集团凭借其于医美市场的领先地位，实现业务持续增长。期内集团预计录得逾34%的同比增长，与2019年同期相比上涨逾94%。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰「展望未来，集团对业务表现持乐观态度，有鉴香港政府早前推出消费券计划，及现时疫情受控，截至10月7日，完成第二剂疫苗接种的人口数量占比已增加至约63.2%。集团相信于通关后将迎来进一步有力的消费反弹。集团会继续通过内生增长及并购双策略并行，配套资讯科技，品牌和服务来搭建闭环式的大健康生态系统，从而进一步进行大健康市场的整合。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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