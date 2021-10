Thursday, 7 October 2021, 14:00 HKT/SGT Share:

来源 Motul Motul 推出全新版本 300V 旗舰机油产品,重新定义动力与表现 以有机基础油配合 ESTERCore® 专业技术配制

2021 年 11 月起於亚太区市场供应



北京, 2021年10月7日 - (亚太商讯) - 北京, 2021年10月7日 - (亚太商讯) - Motul 在此宣布:全新版本的 300V 机油已於亚太区市场隆重登场!新配方经改良後,不但为赛车手及赛车运动爱好者带来最优质的机油产品,同时满足一众渴望拥有轻松非凡体验的日常驾驶者。





300V 产品早於 50 年前推出,一直是 Motul 的畅销旗舰产品。产品采用 ESTERCore® 专业技术配制,结合精心挑选的酯类与合成基础油,以及创新的添加剂配方组合而成。是次改良范围包括:



- 更佳性能:全新 Motul 300V 机油透过减低内部摩擦,改善发动机性能,同时确保整个功率范围内均有稳定可靠的动力和扭力;

- 更高稳定性:Motul 300V 在不影响性能的情况下提供最佳剪切稳定性及油膜阻力,以保护发动机,使其在极端状态下仍能如常运作;

- 更高兼容性:Motul 300V 现已符合现代发动机标准;不但可与废气处理系统 (如粒子过滤器) 完全兼容,亦可与生物燃料 (特别是乙醇) 兼容,更可保护发动机免受 LSPI 破坏 (适用於小型发动机)。

Motul 出产的 300V 机油更设有多款粘度选择,以配合不同车辆及驾驶人士在不同驾驶状态下的需要。产品已在亚洲通过全面测试,评估其在多个情景下的性能表现。测试范围包括:



POWER: 拥有极致轻量的黏度,由 0W-8 至 5W-30 不等,不但可为发动机提供最高功率,亦可应付低燃油稀释的发动机;

粘度选项: 0W-8; 0W-16; 0W-20; 0W-30; 5W-30



COMPETITION: Motul 中黏度级别,由 0W-40 至15W-50 不等,实现动力与稳定性的完美平衡,应付中燃油稀释的发动机;

粘度选项: 0W-40; 5W-40; 10W-40; 5W-50; 15W-50



LE MANS: 新一代 300V Le Mans 系列为发动机提供最佳稳定性,现设 10W-60 及 20W-60 黏度两种选择。产品适用於耐力赛及飘移等极限赛车运动,更是全球唯一获冠以 "24 hours of Le Mans" (勒芒24小时耐力赛) 衔头的机油产品。

粘度选项: 10W-60; 20W-60

LIONEL DANTIACQ | Motul 亚太区行政总裁



「我们很高兴在亚洲各个主要市场推出全新系列的 300V 产品。过去 50 年,300V 一直为业界订立润滑油的最高标准。Motul 亦致力在科研及创新技术方面投入大量资源,发展出多项专为现代发动机及驾驶环境而设的突破性技术,包括 ESTERCore®。这些技术全部通过专业测试,为赛车选手及驾驶者带来动力丶耐力和稳定性十足的极致体验。」



MOTUL MINUTE



从十月份起,Motul 亚太区将推出名为「MOTUL MINUTE」的全新广播节目,每月邀请专家及 Motul 代表讨论区内赛车运动的最新动态,敬请密切留意我们在社交平台上发布的「MOTUL MINUTE」最新集数。如有意参与媒体圆桌讨论,欢迎透过以下方式联络我们。



全新 300V 系列将於11月起於亚洲地区供应



大家可以利用 #LegendaryPowerRefined 的标签,分享对 Motul 品牌的热爱,庆祝全新300V的推出。



关於 MOTUL

Motul 是源自法国的世界顶尖品牌,专注透过技术研发丶制造及销售高科技机油 (电单车丶汽车和其他车辆) 及润滑油。品牌提供一系列日常汽车产品,包括 8100丶H-tech丶RBF 系列丶ATF丶CVTF 及 DCTF 等,致力保持机器的原始状态,以发挥最佳表现和稳定性。 150 多年来,Motul 因其产品质量丶创新能力和所参与的竞争领域而获得一致认可,同时也是公认的合成机油专家。 早在 1971 年,Motul 就采用当时只应用在航天科技的酯类技术,推出300V 润滑油,成为开创 100% 合成机油配方的首家润滑油制造商。2021 年标志着 Motul 300V 的 50 周年诞辰。 Motul一直都与不同的汽车制造商及赛车队伍合作,协助他们在赛车研发上更进一步。为此,Motul积极参加世界各地不同的比赛,并成为多支冠军车队的官方供应商。 Motul非常着重亚太地区的市场发展。多年来,公司已在区内成功立足,并积极扩展业务。现时Motul在亚太区内已经拥有三座大型的生产设施,以及两所研发中心,专注於调较适用於亚洲地区气候的配方,应对区内不断增长的业务和需求。 MOTUL Asia Pacific Pte. Ltd

1A International Business Park, #06-03

Singapore 609933

www.motul.com



如欲了解更多,請透過電郵 ( pr@motul.com.sg ) 與 Motul 聯絡。



