天韵国际荣获中国轻工业联合会颁发「『十三五』轻工行业科技创新先进集体」及荣获「『十三五』轻工行业科技创新先进个人」称号



香港, 2021年9月28日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司(「天韵国际」及其附属公司统称「集团」)(股份代号:6836.HK)欣然宣布，集团旗下全资附属山东天同食品有限公司（「天同食品」）荣获中国轻工业联合会颁发的「『十三五』轻工行业科技创新先进集体」称号，集团副总经理吕春霞女士作为企业的技术研发带头人，亦荣获「『十三五』轻工行业科技创新先进个人」称号。

图1：「十三五」轻工行业科技创新先进集体；图2：「十三五」轻工行业科技创新先进个人；图3：吕春霞女士获得「『十三五』轻工行业科技创新先进个人」称号

中国轻工业联合会是中国工业管理体制改革后由轻工业全国性、地区性的协会、学会，具有重要影响力的全国性、综合性的行业组织。日前，在北京召开全国轻工业科技创新与产业发展大会上，中国工业和信息化部、国家发展改革委、科技部等相关部委领导出席活动并致辞。经中国轻工业联合会评审委员会审议，集团凭借持续的科技研发投入，深厚的创新人才培养建设，快速转化的企业科技创新成果，与一众优秀企业一起，被中国轻工业联合会授予殊荣，彰显集团健全的技术创新体系及行业影响力。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「我们很荣幸得到中国轻工业联合会的认可，这是对集团产品创新获科技赋能的高度肯定。集团近年积极改进产品工艺技术，推动产品种类及口味多元化，获得多项产品生产工艺及加工设备的发明专利及实用新型专利，不断推动行业转型升级，促进企业高质量发展及效率的提高。展望『十四五』，随着集团实力不断增强，我们将继续坚持以创新科技推动企业进步，加快生产技术突破，以研发创新优质产品为引领，深入拓展国内外市场，力争成为中国内地以至国际水果制品及饮料的龙头企业之一，以回馈社会和消费者对我们的支持和信任。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品，(ii) 生产及销售饮料产品及(iii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严 格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产 品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年，集团荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com







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