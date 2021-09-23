力世纪宣布任命主要高管成员

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香港, 2021年9月23日 - (亚太商讯) - 力世纪有限公司 （「力世纪」，本「公司」，香港联合交易所股份代号：860，及其附属公司统称本「集团」）宣布委任数名主要管理人员，促进发展并加强本集团驻足核心出行业务分部的力度。此外，今年5 月力世纪在德国沃尔夫斯堡（Wolfsburg）新开设的基地正在迅速发展，以加强集团在工程服务外包领域的地位。



Matthew Knott先生获任命为首席营销官，于 2021 年 9 月20日起生效。 Thorsten Falldorf 先生获任命为沃尔夫斯堡研发主管，负责执掌力世纪德国创新基地， 2021 年 5 月 1 日起生效。 Frank Egle先生获任命为软件开发主管，2021 年 8月 1 日起生效。



Knott 先生现年52岁，在加盟力世纪前为劳斯莱斯汽车有限公司（「劳斯莱斯」）之全球品牌传播和渠道管理主管，一直擅长于瞄准和服务超高净值人士客户群。在服务劳斯莱斯期间，他指挥该公司115年历史上全最重要之完整品牌重塑活动，目标是吸引年轻的客户群，包括企业家、生意东主及名人，并构建更多样化的客户网络。作为品牌重塑活动的其中一环，全新「黑章」系列的全球发布在吸引宝马集团最年轻年龄层的客户方面取得重大成就。 Knott 先生曾接受特许营销学院专业人员资格培训。他会将过往的品牌推广经验提升到一个新的高度，协助 Apollo 车款面向更年轻、更多富裕超高净值人士，使他们更易认同Apollo 提供的优质价值。彼亦将协助Apollo 电动汽车（中国）首席执行官范自强先生在国内把Apollo EV建立并发展为高端电动车品牌。



Falldorf先生现年46 岁，在汽车行业20 多年，在各个岗位均拥有经验。作为沃尔夫斯堡研发主管， Falldorf 将推动发展工程师团队，为未来出行构建概念和解决方案。自 2016 年 6 月起，Falldorf 先生一直担任大众汽车集团最大的工程服务外包商之一Semcon Wolfsburg GmbH / Valmet Automotive GmbH 的研发主管，当时他带领团队从事仪表板、门板、内饰、座椅系统、车身结构和概念设计等主要系列项目。自 2009 年起，彼一直在 Semcon Wolfsburg GmbH 工作，并推动了该公司的电动出行创新项目。Falldorf先生一直在为大众和平治等顶级欧洲汽车品牌运营各种项目。他是德国国家认证汽车工程技术人员、大师级汽车技术工匠和工程专业人员的合资格培训师。



Egle 先生现年49岁，在汽车行业拥有超过 20 年的专业经验，专注于信息娱乐以及互联和数码的战略发展。在奥迪担任车载信息娱乐、互联、媒体和娱乐的技术开发专家期间，Egle 先生负责品牌的技术开发和项目管理方面的创新管理，包括为品牌高度创新的通信和视觉解决方案执行原型。彼将领导力世纪在互联和数码生态系统领域的发展，以丰富集团的工程外包服务，将最先进的概念落地，为集团工程服务外包、超高性能顶级超跑和电动汽车工程技术注入价值。



力世纪的新办事处位于沃尔夫斯堡创新园区，已于2021 年 5 月 17 日正式开业。沃尔夫斯堡极具战略意义，被誉为大众汽车公司业务心脏地带和世界上最大的汽车制造中心，是力世纪增长战略极具逻辑性的一步。力世纪德国业务一直与来自世界各地的车厂、初创企业和供货商合作，将世界领先质量的概念车及其他技术演示和组件项目落地。这亦是力世纪位于盖默斯海姆（Gaimersheim）业务基地的汽车工程服务外包之战略伸延。力世纪德国业务促进未来出行项目的开发及创新。



力世纪有限公司主席何敬丰先生表示：「我们非常高兴看到力世纪位于沃尔夫斯堡的基地不断壮大，同时集团得到这批经验丰富且高质素的管理人员加盟，共同推进集团核心业务板块向前。我们期待看到他们加强及加深集团的工程和设计能力。」



关于力世纪有限公司



力世纪有限公司（香港联合交易所股份代号：860）为一家领先的综合汽车出行技术解决方案供货商，拥有自主研发具突破常规特点的出行技术，矢志通过整合全球先进的出行技术，为「未来出行」打造全球领先的一站式未来出行服务平台。



集团的业务发展聚焦三大支柱：工程服务外包、技术开发（包括新800v碳化硅双逆变器/车辆控制单元）及汽车生产。除开发及销售「Apollo」品牌的顶级超跑及其跨品牌授权业务外，本集团为全球汽车出行市场提供无缝、全面的解决方案平台，从构思、设计、建模、工程、仿真、原型制作及实际测试，直至将生产前原型交付予客户。



集团的附属公司包括Apollo Automobil、Ideenion Automobil AG及日本领先电动汽车开发商GLM Co.Ltd。此外，集团亦透过投资全球首个金属3D打印汽车制造平台Divergent Technologies, Inc及行业领先的电动汽车充电解决方案供货商依威能源，拓展其汽车出行技术服务产品。



若需要进一步的信息，请浏览 http://www.apollofmg.com/ 。







话题 Press release summary



部门 金融, 通用汽车, Engineering

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