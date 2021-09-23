Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, September 23, 2021
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Thursday, 23 September 2021, 16:03 HKT/SGT
Share:
数坤科技递表港交所 AI医疗影像头部企业拟香港上市

香港, 2021年9月23日 - (亚太商讯)  - 如今，医疗数字化已成为医疗行业发展的趋势，而在医疗影像环节中，由于存在工作繁琐重复、医院医生工作负荷大、医疗资源分布不均而导致医学影像分析不准确且效率低等行业痛点，利用数字医生赋能人类医生的AI医学影像已成为该行业最受追捧的解决方式之一，医学影像数据也逐渐成为临床诊断、疾病治疗和健康管理的重要组成部分。

因此，近年来不少独立研发团队组成的医疗AI企业受到资本市场关注，IPO热潮也开始席卷AI医疗影像赛道。9月21日，在治疗领域覆盖范围上排名第一的AI医学影像解决方案供应商—数坤（北京）网络科技股份有限公司正式向港交所递交招股书，开启赴港上市之程。摩根大通、美银证券和中银国际证券为其联席保荐人。

四年连续推出爆款产品 覆盖心脑肺腹骨等关键疾病领域
数坤科技在仅仅成立4年的过程中，就已经凭借其行业领先的研发实力，不断推出具有行业突破性的产品，提供以疾病为中心的、全面的、端到端的AI医学影像平台。其推出的“数字心”、“数字脑”、“数字胸”、“数字腹”、“数字肌骨”等37款数字医生产品，所涉及的治疗领域占医学影像使用场景的80%以上，形成了“数字人体”全场景影像 AI 解决方案，为心脏病、脑卒中、癌症等人类首要危重疾病提供智能诊疗。

2020年以来，AI医学影像领域迎来了密集的发证期。数坤科技凭借其领先的技术，成为全球首家获批冠脉狭窄AI辅助诊断注册证的科技公司，同时也是获证最多的中国AI医学影像公司。其中，公司的数字心冠脉AI产品CoronaryDoc继获得NMPA三类证后，又获得了欧盟MDR CE证书，成为了唯一获得NMPA、CE双证的冠脉AI。同时，数坤科技的肺炎AI产品也获得了欧盟MDR CE证书。

产品安装量及覆盖医院范围全国排名第一 商业价值爆发在即
数坤科技通过用AI技术辅助传统的人工阅片，缩短医生的冠脉诊断时间，减少误诊和漏诊，大幅提升了影像科医生的工作效率。招股书数据显示，数坤科技的数字医生产品获得全国范围内的医院的青睐，已获得中国超过1,200家医院广泛使用，其中包括约80%的百强医院和30%以上的三甲医院，在中国，其产品在医院覆盖范围和安装数量上排名第一。

公司还与中国的多位意见领袖和多家顶尖医院，例如北京友谊医院、四川华西医院、上海瑞金医院等全国排名前200的公立三甲医院展开深度临床合作，改善临床诊断流程，打通影像智能化后的处理、AI疾病诊断、AI报告和打印的全流程，优化了影像医生的工作流程和工作方式，提升了医生的工作效率和质量。

随着AI医疗应用场景变得更加广泛，数坤科技AI产品的积极落地，为公司带来可观的商业价值和业绩增长。根据招股书资料，在2020年以及2021年上半年，数坤科技的收入分别为（人民币，下同）2,477万元和5,262万元，同比增长680%，呈几何式爆发增长，持续领跑AI医疗行业。

在医学影像需求不断增长以及技术的推动下，AI医学影像全球市场正高速发展。根据灼识报告，全球人工智能医学影像解决方案市场预计从2020年的不足10亿美元按指数级增长至2030年的1,665亿美元（约合1万亿元人民币），10年间市场扩容近170倍。AI医学影像的全球渗透率预期将由2020年的约0.2%增至2030年的约33.8%。与此同时，中国医生人数仅以约每年6%的速度增长，远远跟不上市场的增长速度。AI医学影像辅助医生进行诊断，可有效的缓解这一巨大的市场缺口，发展潜力极大。

数坤科技已经凭借着领先的技术和产品在AI医学影像行业建立了先发优势，随着公司在产品定价、构建商业模式方面进行探索和完善，未来公司有望率先构筑技术壁垒和商业壁垒，成为AI医学影像行业的领军企业。




话题 Press release summary

部门 健康与医药, Artificial Intel [AI]
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP announces key executive appointments and ramping up of AFMG German innovation hub to reinforce its ESO presence  
Sept 23, 2021 16:11 HKT/SGT
Agilex Biolabs Announced as Citeline Award Finalist for COVID-19 Vaccine Toxicology Preclinical Research  
Sept 23, 2021 15:00 HKT/SGT
ACROMEC's Associate "Life Science Incubator" launches co-working laboratory spaces  
Sept 23, 2021 11:00 HKT/SGT
First Time in the World, Honda Launches the All-New Honda BR-V in Indonesia with Totally New Design and More Advanced Features  
Sept 23, 2021 09:08 HKT/SGT
Corinium Presents: CISO Online ASEAN  
Sept 23, 2021 09:00 HKT/SGT
GCash Introduces First of Its Kind, Online Shopping Protection with Regional Insurtech Firm, Igloo  
Sept 23, 2021 07:45 HKT/SGT
Bitdeer Group's Mining Datacenter Boasts Unmatched Capacity and Energy Efficiency  
Sept 23, 2021 04:40 HKT/SGT
Scout and eFanGage Enter Agreement to Deliver In-Venue Sports Engagement Platform to the U.S.  
Sept 22, 2021 22:00 HKT/SGT
Westar launches first permissionless public chain, Starcoin  
Sept 22, 2021 21:00 HKT/SGT
TrustToken Acquires EthWorks; Doubling Team Size for TrueFi Scale-Up  
Sept 22, 2021 20:46 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       