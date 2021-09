Friday, 17 September 2021, 18:13 HKT/SGT Share: 互联网“圈地”成历史 “真快乐”迎发展新机遇

香港, 2021年9月17日 - (亚太商讯) - 今天你能点开了吗?9月17日,有媒体报道,目前通过QQ可以直接打开淘宝和抖音的链接,不再需要通过复制口令进入APP后打开,外链屏蔽解除即将成为现实。从9月9日工信部组织召开关于互联网专项整治会议,到17日各大平台开放外链,短短不到10天时间,互联网约定俗成的“圈地”流量规则就被打破,互联互通成为互联网行业高质量发展的必然选择,今后用户使用互联网将更加畅通安全。



可能有些人并不理解,互联网平台从流量垄断走向开放共享意味着什么?所谓流量垄断,是指互联网企业尤其是头部企业之间,相互屏蔽,筑起高墙。



一方面,是当用户使用一个平台的时候相当于被其完全拥有,只能接触到平台内部的资源和同一企业的关联产品。比如我们之前在淘宝等平台上不能直接向好友分享商品,而是要通过复制口令粘贴的方式才能分享,方式繁琐复杂。



另一方面,流量垄断还为互联网头部企业带来了相应的垄断利润。比如,目前在抖音和淘宝合作框架下的商户,从平台之间引流需向双方支付6%或20%以上的不同费用,商户两头给钱,增加的成本最终都转嫁到了消费者身上。如果没有流量垄断,这部分成本是不存在的。



反流量垄断,这是更好维护用户利益,促进互联网平台公平竞争的必经之路。这对于大厂之外的中腰部企业、新兴挑战者,以及大量小微、个人商户具有更深层次的意义,不仅仅是简单的流量收益,更重要的这些企业乃至个人商户,从以往的夹缝中求生存,再到各凭真本事来接受市场洗礼。对于塑造有竞争力、多样化的国内市场有着更积极意义。



从封闭走向开放,就是一次破局。在这一次自上而下发动破开流量垄断桎梏之前,已有一些先行者凭借大无畏的勇气和以人为本的初心,进行了积极有效的探索。比如“真快乐”,一方面打通了线上线下隔阂,让商家免受线上线下两套运营成本之苦,也不用担心有一天会因为“二选一”遭受损失,可以在共赢的生态下,真正实现降本增效,让可持续发展的低价成为日常,用“真低价 持久战”为消费者带来真正的实惠价格和娱乐购物体验。



另一方面,“真快乐”和拼多多、京东合作的基础上,也开拓了与类似天猫、抖音等更多外部伙伴的合作,把商品带到更多的场景中去,促使其供应链在输出角度获得更多活力。



从反垄断到外链解除屏蔽,新时代商业正在走入公平、开放、集约、创新、共享的发展新阶段,像“真快乐”这样的更多平台正在参与进来,共同朝着这个方向前行,相信未来会出现百花齐放的繁荣局面。





