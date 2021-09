Friday, 17 September 2021, 18:00 HKT/SGT Share:

来源 Hatten Land Ltd 惠胜置地与新加坡缅甸投资公司(SMI)签署谅解备忘录,在马六甲开展绿色加密货币挖矿活动 - 与大马上市的朝建集团(Nestcon Berhad)签署战略伙伴协议,共同发展太阳能计划

- 建议向知名投资者配售股份以加快惠胜集团的新增长计划



新加坡,马六甲,马来西亚, 2021年9月17日 - (亚太商讯) - 惠胜置地有限公司(“惠胜置地”)今天宣布建立合作关系,由惠胜置地在马六甲运营的节能高效的绿色加密货币挖矿项目将很快由安装在惠胜置地拥有或管理的零售商场屋顶的太阳能电池板供电,以实现环境友好型的数字经济。



惠胜置地的新加坡交易所凱利板上市的全资子公司—惠胜科技有限公司(“惠胜科技”)已与新加坡证券交易所主板上市的新加坡缅甸投资有限公司(“SMI”)签署了一份谅解备忘录,共同探索加密货币挖矿(“加密货币挖矿”)的商机。SMI 最近与纳斯达克上市的 The9 Limited(“The9”)合作,采购多达 4000 台加密货币挖矿机。



随着惠胜置地加大力度引入太阳能,双方将利用惠胜置地的空间、基础设施和相对较低的能源成本来进行绿色加密货币挖矿活动。可再生能源计划将使双方能够在惠胜置地的资产中进行绿色加密货币挖矿活动,产能的增加也将有助于为以后添加更多矿机提供动力。



惠胜置地及其母公司—惠胜集团是这座马来西亚历史悠久的旅游城市马六甲的领先房地产发展商,惠胜置地经营六个商场,建筑面积超过 600 万平方英尺。惠胜置地在马六甲还拥有四家酒店。



惠胜科技将分享有关绿色加密货币挖矿设施管理的技术知识,惠胜科技也将分享开采后的加密货币的净收益。



根据谅解备忘录,SMI 有意在惠胜置地的马六甲物业安装多达 2000 台矿机。惠胜置地与SMI 正努力在 2021 年 9 月 30 日起的 90 天内达成最终协议。惠胜置地预计将从 2021 年 12 月开始安装和操作矿机。



战略伙伴关系下的新太阳能计划



惠胜置地宣布其子公司—惠胜商业管理有限公司(“HCM”)专注于绿色和可持续能源的创新和发展,HCM与大马交易所上市公司朝建集团(Nestcon Berhad)的全资子公司 — Nestcon Sustainable Solutions Sdn. Bhd.(“NSS”)签署战略伙伴协议,在马六甲的部分物业屋顶安装太阳能电池板。



HCM和 NSS 将成立合资企业或与其他合作伙伴组成财团,在惠胜置地拥有的购物中心安装太阳能电池板和设施。估计 6373 块太阳能电池板将先安装在英雄广场(Dataran Pahlawan Melaka Megamall,是马六甲最大的购物中心,由惠胜集团管理),可产生高达 3.19 兆峰瓦的太阳能。



该计划将使惠胜置地降低能源成本,加快其可持续发展工作,并为绿色加密货币挖矿作出贡献。



此外,NSS 和 HCM 将与其他潜在合作伙伴共同合作,讨论利用和/或确保惠胜置地在马来西亚目前和未来的土地储备的机会,以分阶段建设大型太阳能光伏(“LSSPV”)电站,能够产生高达 100 兆峰瓦的太阳能。



配合惠胜置地的环境友好型的数字计划,这一战略合作伙伴关系将能够使惠胜集团降低能源成本,增强绿色加密货币挖矿活动的协同效应,并利用可再生能源市场的新商机。



建议配股以加快惠胜集团的科技开发项目和可再生能源计划



惠胜置地也很高兴地宣布,它将以 0.023 新元的价格配售80,000,000 股新股(“配售股份”)筹集 180 万新元,该价格较 2021 年 9 月 10 日每股 0.0244 新元的成交量加权平均价格折让约 5.74%。这些股份将发行给 Asdew Acquisitions(4000 万)、Evolve Capital Management(2000 万)和 Ong Toon Wah 先生(2000 万)(统称为“认购人”)。



每份配售股份附有可分离的认股权证,可在两年内以 0.048 新元的价格转换为惠胜置地股份。配售股份之所得款项将用作营运资金,以及用于技术和太阳能计划。



配售股份占惠胜置地经扩大股本 1,675,169,228 股股份约4.78%。假设认股权证全数转换,惠胜置地已发行股本基础将进一步扩大至 1,755,169,228 股,其中认购人将持有约 9.12%。



惠胜置地执行主席兼董事经理拿督陈俊廷表示:“随着新冠肺炎逐渐转变成地方性流行病,我们看到了巨大的机遇,与这两个伙伴的合作加快了我们向数字经济的转型。



绿色加密货币挖矿活动将使惠胜置地能够利用马六甲现有的固定资产,利用我们自己的可再生能源计划,并通过加密货币收益创造新的收入来源。



在可持续性变得越来越重要的时候,我们也同样很高兴与Nestcon开展太阳能合作。结合双方的努力和资源,我们相信这一战略伙伴关系将使我们能够利用新的商机并进一步推动可持续发展。



这些是惠胜置地的重要里程碑,它符合我们以可持续方式增加股东价值的数字化转型路线图。”



拿督陈俊廷补充说:“我们为大家对配售股份的兴趣和支持感到非常高兴,配售股份之所得款项将提高我们未来的战略技术和可再生能源计划的财务灵活性。”



