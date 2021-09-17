Friday, 17 September 2021, 17:35 HKT/SGT Share: 区域优势明显 资产质素持续改善 东莞农商银行招股中

香港, 2021年9月17日 - (亚太商讯) - 据经济日报报道，近日，东莞农村商业银行股份有限公司(9889.HK)赴港上市。东莞农商银行是东莞领先的商业银行，根据中国人民银行东莞市中心支行相关统计，按年末人民币存款余额及贷款余额计算，该集团自2005年以来每年位居东莞市银行业市场占有率第一名；截至最后实际可行日期，集团共有505家营业网点，其中501家营业网点覆盖东莞市所有行政区域。



区域优势明显 业绩连续多年稳健增长



众所周知，东莞市处于广东省的重要战略位置，北部接壤省会广州，南靠深圳，西临珠江，以作为中国的制造枢纽及出口中心而闻名。



而在政策方面，国务院于2019年2月颁布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出，要大幅度提升粤港澳大湾区的综合优势、深化和拓展粤港澳合作，目标不迟于2022年建成国际一流湾区和世界级城市群，这进一步提升了该区域内的发展动力。



从这个意义上来说，「大湾区」的确定性长期发展，为当地金融业发展提供良好外部环境，东莞农商银行作为东莞本地的优质银行，将长期受益，集团的未来发展空间也增加了极大的确定性。



得益于显著的区位优势和利好政策，东莞农商银行的业绩连续多年保持了较快增长。招股书数据显示，截至2020底，集团的营业收入达人民币12,047.0百万元，2018至2020年年均复合增长率为11.0%。



盈利能力方面，2018-2020年，集团的净利润分别为人民币4,453.3百万元、4,870.2百万元及5,055.3百万元；截至2021年3月31日的三个月，集团营业收入为人民币3,156.0百万元，平均资产回报率约为1.26%，而平均权益回报率为16.71%，盈利能力与运营效率均处于较优水平。



资产规模方面，在坚持稳健审慎的业务发展理念的支撑下，取得了可观的资产规模增长。截至2021年3月31日，集团的总资产达人民币564,558.2百万元，根据中国银行业协会2021年发布的《2021中国银行业100强榜单》，以截至2020年12月31日的总资产统计，东莞农商银行已成为中国第五大的农村商业银行。



资产质素持续改善 业内排名逐年攀升



在市场尤为关注的资产质素方面，招股书数据显示，截至2018年、2019年及2020年12月31日，东莞农商银行不良贷款率分别为1.27%、1.00%及0.82%，均低于香港上市的中国区域性银行不良贷款率的算术平均水平；截至2021年3月底，集团的不良贷款率已经降至0.79%。同时，集团的拨备覆盖率一直保持较高水平，分别达到345.74%、389.57%、375.13%及376.90%，优于监管机构所规定的拨备覆盖率不少于150%的基线。



不难看出，两大关键数据的良好表现，反映出东莞农商银行在发展的过程中做到优秀的风险把控，资产质素持续向好，亦为其长期高质发展打下坚实的基础。根据中国银行业协会的《2021年中国银行业100强榜单》，东莞农商银行是中国第五大的农村商业银行；据英国《银行家》杂志排名，东莞农商银行位列全球商业银行第261位，较去年上升6位。



「在线+线下」齐发力 业务拓展成效显著



作为一家起源于农村的商业银行，东莞村组、村民是集团存贷款等银行业务的重要客群。招股书数据显示，截至2021年3月31日，集团已开立约3,988个村组账户。截至2018年、2019年及2020年12月31日与2021年3月31日，集团村组存款总额分别为人民币35.4十亿元、人民币40.9十亿元、人民币52.1十亿元及人民币47.6十亿元。



东莞农商银行始终扎根东莞农村市场，凭借其庞大的本地网点和品牌知名度，领先的产品服务，集团的村组存款业务规模将持续稳定增长，集团在此业务上先发优势明显。同时，东莞农商银行建立了小微产品「在线+线下」双向发展的经营模式，通过引入独特的小微信贷产品，迅速扩大小微客户群。



此外，东莞农商银行还在不断加大金融科技建设，集中发展移动金融、大数据、云计算、人工智能等关键领域，全面促进技术和电子升级。



毫无疑问，东莞农商银行凭借其强大的自身实力、优秀的风控能力迭加先进的智能信息科技，将令其实现领先的集约化运营体系，有利于其业务服务全流程的降本提效，进而抢占未来银行机构竞争的制高点。东莞农商银行有望以上市为契机，支持其业务的持续增长，实现更高的投资价值。





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