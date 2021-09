汇聚科技有限公司获大股东增持股权

香港, 2021年9月14日 - (亚太商讯) - 汇聚科技有限公司(「公司」,股份代号:1729,连同其子公司合称「集团」)欣然宣布公司非执行董事、董事会主席兼控股股东罗仲炜先生增持本公司股权之最新事宜。



于二零二一年九月十日,罗仲炜先生透过其直接全资实益拥有的利高达电装有限公司向邝炳文先生收购Datatech Investment Inc. (一名持有 204,930,000 股汇聚科技股份(「 股份 」)的大股东)之全部已发行股本 , 总现金代价为109,637,550.00港元(「收购事项」)。 紧随收购事项后,罗仲炜先生占汇聚科技之权益被视为由1,175,070,000股股份增加至1,380,000,000股股份,相当于今日汇聚科技全部已发行股所占比例由约63.85%增加至约74.98%。 是次罗仲炜先生对汇聚科技增持股权,体现了其对本公司前景及内在价值之信心以及其对本公司之长期承诺。



同时为了应对全球经济变化、疫情及潜在贸易战带来的影响,本集团一直定期检讨自身的业务及竭力把握任何业务机遇,定期作策略性部署,开拓业务。



于二零二一年八月三十一日,公司之直接全资附属公司Time Interconnect Investment Limited落实完成收购金山工业贸易有限公司及其附属公司(「GPIM集团」)。收购为集团提供了一个具吸引力的发展机会,以扩大和分散本集团的业务及投资组合,并增强收入来源与长期发展潜力。考虑到汽车及电动汽车市场前景蓬勃,该收购有助集团涉足新的业务领域。过往数年,中国仍为全球最大汽车市场及汽车生产国。随着中国政府推出若干侧重于技术改进之行业计划及化石燃料预期将于日后耗尽,中国大型企业已宣布其研发电动汽车及/或 自动驾驶技术的行动。于二零二零年十月,国务院制定目标,提出至二零二五年,中国新能源 汽车销量将达新汽车总销量之20%。在此背景下,管理层注意到,本集团其中一名主要客户与汽车生产商合作,推出首款以客户品牌命名的电动汽车车型。集团认为,GPIM集团的汽车配线产品可为本集团制造良机,为该主要客户提供更扩宽的产品组合,亦可涉足新的业务领域,从而丰富本集团之业务组合,以独特的客户群拓宽其收入来源,捕捉蓬勃发展之电动汽车市场带来之机遇。



集团在二零二零年六月三十日已收购华迅电缆有限公司,透过整合集团与GPIM集团之研发资源,产生协同效应,利用丰富之知识及现有生产设施,为其客户交付可靠及优质的产品。鉴于智能汽车的自动驾驶技术通常需要可靠及高速的数据传输,配合华迅电缆的技术支持,能生产出可符合最高标准及规格之新型智能汽车之产品。此外,GPIM集团生产设施邻近本集团在惠州的现有生产设施,故此可透过本集团当地之管理层优化GPIM集团管理营运之效率。



公司主席罗仲炜先生表示:「透过一连串的策略性收购及部署,集团业务正不停地增长,我们对汇聚科技的发展前景非常有信心。唯股份交易水平一直低估本公司表现及潜在价值,是次增持集团股份是本人对本公司之长期承诺,我对公司前景及内在价值充满信心。未来,集团将继续采取积极主动的措施开拓业务,为股东和投资者带来更大的回报。我们坚信业绩长远一定反映在股价上。」



有关汇聚科技有限公司

汇聚科技有限公司是一家信誉卓著的定制电线组件供货商,于电线组件行业拥有近30年经验。集团主要制造及供应种类繁多的铜及光纤电线组件,该等产品乃根据个别客户的详细规格及设计而生产。集团产品在各个市场分部,包括5G电讯、数据中心、工业及医疗设备分部,均受不少商誉优良的中国及国际客户所采用。





