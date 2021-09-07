安乐工程培训中心于香港正式启用

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|Analogue Holdings Limited
|Aug 26, 2021 21:07 HKT/SGT
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安乐工程2021年中期业绩录得纯利增长
|June 2, 2021 10:54 HKT/SGT
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安乐工程为香港科学园引入城中首个自动智能泊车系统
|Apr 19, 2021 15:20 HKT/SGT
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安乐工程参与建设首创自动化车辆检验综合大楼
|Mar 29, 2021 21:42 HKT/SGT
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安乐工程2020财政年度收益及盈利报捷
|Feb 23, 2021 16:36 HKT/SGT
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安乐工程于英国设立首个据点 进一步扩大全球业务
|Dec 15, 2020 17:11 HKT/SGT
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安乐工程凭中环至半山自动扶梯系统更新项目勇夺ELEVATOR WORLD 「2021年度项目」比赛第一名
|Aug 28, 2020 19:42 HKT/SGT
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安乐工程集团有限公司公布2020年中期业绩
|Mar 31, 2020 22:53 HKT/SGT
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安乐工程公告收购Transel Elevator & Electric 进军美国市场
|Mar 29, 2020 09:22 HKT/SGT
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安乐工程手头未完成合约总值再创新高达94亿港元
|Nov 29, 2019 17:25 HKT/SGT
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安乐工程集团获纳入MSCI香港微型股指数
|Aug 28, 2019 21:03 HKT/SGT
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安乐工程集团有限公司公告首份中期业绩
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