中国创意与真相影业签订合作框架协议及可能合作之谅解备忘录

香港, 2021年9月6日 - (亚太商讯) - 中国创意控股有限公司(「中国创意」或「集团」;股份代号:8368)今天公布与真相影业(香港)有限公司(「真相影业」)订立了一份合作框架协议(「该框架协议」),就发行、营销策划及综合销售外国电影至中国内地展开长期合作。该框架协议有效期为五年,期限临近时如协议双方无异议,有效期自动续期一年,续期次数不限。



与此同时,集团与真相影业就可能合作事项签订不具法律约束力的谅解备忘录,进行进一步尽职审查。集团及真相影业尚未落实或协议正式协议的条款及条件。双方拟通过影院、电视台及/或新媒体(视情况而定)合作在中国大陆发行六部外国进口电影。该六部电影剧情内容涵括现实、奇幻爱情、惊悚、犯罪 / 喜剧、电竞 / 青春及文艺。



集团主要从事节目制作影视剧的前期创作、发行及相关服务、演唱会及活动筹办、移动直播及电商、及艺人经纪业务。集团在电影宣发方面具有丰富经验,长年为众多的国产、海外进口电影提供营销推广与活动服务。此包括大型的电影首映礼、高质量的电影演员海选节目制作、电影预告片、电影主创的访谈节目及幕后视频等。近年来,集团已将其节目制作业务扩展至发行连续剧播放权及投资电影及连续剧的前期制作。现时,集团主要把握影视产业链中的三个主要业务:即项目策划和剧本创作、制作和发行,以带来更多价值。



真相影业是一家于香港成立的有限公司,在中国内地和港台地区从事电影和电视节目的发行、开发和制作,拥有丰富资源。根据真相影业所述,其创始团队拥有超过20年的行业经验,曾深度合作伙伴包括索尼影业、派拉蒙影业、梦工厂动画、华纳兄弟电影、猫眼影业、阿里影业、腾讯影业、爱奇艺影业、中国电影集团公司及华夏电影发行有限责任公司等。参与电影包括《变形金刚 4:绝迹重生》、《碟中谍 5:神秘国度》、《007: 幽灵党》、《终结者 5:创世纪》、《愤怒的小鸟》、《极限特工:终极回归》、《极盗车神》、《比得兔》、《电力之战》、《与我跳舞》等。其创始人曾是《变形金刚4:绝迹重生》、《碟中谍 5:神秘国度》、《终结者:创世纪》、《海绵宝宝》和《比得兔》在中国的联合出品人。



中国创意控股主席兼执行董事杨剑先生表示:「到目前为止,尽管2021 年仍然相当具有挑战性,但中国内地的电影院线票房仍然继续录得增长。我们预期与真相影业的资深行业团队合作将得到重大的协同效益。我们有信心是次合作将有助我们更深入在电影界的发展,让我们有机会使节目制作分部多元化,扩大我们在电影业的市场份额。我们期待与真相影业合作,为本集团带来更多可观的院线票房收益和版权交易收益。」



根据国家电影局和艺恩(ENDATA)数据显示,2018至2020年中国电影票房分别为约人民币609亿、642亿及204亿。受疫情影响,进口片票房按年分别占总电影票房约38%、36%及16%(即约人民币231亿、231亿及33亿)。而根据灯塔专业版行业数据,进口片数量按年分别约121、136及61部。以收益计,中国是全球两大电影市场之一,其电影行业于2021年继续复苏。根据罗兵咸永道发表的《2021年全球娱乐及媒体行业展望》中国摘要,除了2020年下半年少数戏院因当地疫情爆发而关闭之外,影院银幕总数按年上升8.3%至75,581。2021年农历年间的票房收益更达至新高,中国的票房继续为全球票房收益带来显著的贡献。全国的电影观众数目于2021年大幅回升至约14亿,并将于2025年达到18亿,超越疫情前的水平。预期中国于2025年的电影收益占全球总收益470亿美元的比重达到23.5%,仅次于美国的24.1%。中国电影收益于2021年至2025年之间复合年增长率估计为8.25%。



关于中国创意控股有限公司(股份代号:8368)

中国创意始终以追求创新引领发展,致力于创意财富化及产业化,主要在中国从事节目制作及相关服务、演唱会及活动筹办、移动直播及电商,以及艺人经纪业务。由集团创意制作的文化产品涵盖电视演唱会、电影首映庆典、电影颁奖礼、多媒体音乐剧、明星播报电视栏目等多种原创性艺术形式,开创国内先河,成为行业标杆;多次承办高水平的创意性国际化活动、创意型的舞美策划、创意视觉、创意公关等,在中国大陆极具影响力和传播力。



有关中国创意之详情,请浏览:http://www.ntmediabj.com/index.php。



关于真相影业(香港)有限公司

