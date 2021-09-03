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Friday, 3 September 2021, 13:13 HKT/SGT
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卓悦控股澄清：「卓悦美容有限公司」并非卓悦集团旗下公司

香港, 2021年9月3日 - (亚太商讯)  - 卓悦控股有限公司（「卓悦」或「集团」）（股票编号653.HK）欲就近日部分媒体报道作出澄清。

据部分媒体报道，一家名为「卓悦美容有限公司」的公司以及名为「悦榕庄」、「 Dr.Protalk 」及「水云庄」的美容院及按摩店停止营业并出现财务困难。部分媒体报道暗示卓悦美容有限公司以及美容院及按摩店业务与集团有关。

为免公众误解，公司特此澄清：卓悦美容有限公司以及旗下的悦榕庄、Dr.Protalk及水云庄并非集团的附属公司或业务，集团亦无拥有有关公司或业务的任何股权。集团目前并无经营任何美容院及按摩店业务。因此，卓悦美容有限公司、悦榕庄、Dr.Protalk及水云庄停止营业或出现任何财务困难，并无对集团的营运产生任何影响。

集团目前专注业态创新，开创香港独有的「科技＋消费」模式，透过旗下的「卓悦双星」——卓悦科技及卓悦「香港猫」，分别推动「科技」及「消费」。「香港猫」积极布局全球电商服务平台，并开展服务香港和海外企业的品牌和产品，提供多域市场、多元化销售服务模式。集团亦积极采取数字化转型，建成O2O体系，由以往单一线下零售模式，蜕变成「线上＋线下＋体验」的全域数字化新零售服务，让传统门市销售员也能多元化地服务线上顾客。集团以卓悦科技为基座，支撑「香港猫」发展，加上顶层的数字化转型，集团预期在业态创新下，有如走上新赛道，业务将会急速发展。换道领跑目标可期，弯道超车势不可挡!

有关卓悦控股有限公司
卓悦控股有限公司(股份代号: 653.HK)为香港领先美妆、健康及生活消费品连锁零售集团，现于香港及澳门共设有17间线下零售店，并致力推动零售业态创新，开创「科技＋消费」模式。卓悦香港猫（「 HKMALL 」）香港购物平台触达34个国家，共销售往44个中国内地及海外渠道平台，包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。卓悦现时自设KOL直播间，培育200名销售人员直播销售，现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。



话题 Press release summary

部门 金融
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