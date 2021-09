Thursday, 2 September 2021, 10:01 HKT/SGT Share: 辰林教育上半年纯利上升9.15%至3587.5万元 学生人数大幅增加约112.2%

香港, 2021年9月2日 - (亚太商讯) - 辰林教育 (1593.HK) 公布了2021年中期业绩。截至2021年6月30日止6个月,实现收益人民币2.05亿元,同比增长63.22%;毛利人民币1.096亿元,同比增长29.21%;公司拥有人应占溢利人民币3587.5万元,同比增长9.15%;基本每股盈利人民币0.04元。



于2021年6月30日,集团学生总数约为30,012人,较去年同期的学生人数大幅增加约112.2%。有关增加主要是由于江西应用科技学院就读学生人数增加及于2020年12月23日收购江西文理技师学院及于2021年4月27日收购贵州工贸职业学院带来的学生人数增加。另外,本科专业及专科专业的平均学费较2020年同期分别增加29.01%及12.85%。



回顾期内,公司从教育服务获取约89.35%的收益,其中包括本科专业、专科专业、职业专业的学费及 住宿费。截 至 2021年6月30日止六个月,公司自学费及住宿费所得收益分别约人 民 币183.15百万 元及人民币14.98百 万 元,较去年同期分别增加约61.77%及71.81%。除学费及住宿费外,公司也提供的多样化教育相关服务亦产生收入。截至 2021年6月30日止六个月,教育相关服务所得收益约为 人民币2.29百万元,较去年同期增加约17.29%。



回顾期内,辰林教育附属公司南昌迪冠教育咨询有限公司与一名第三方订立协议,以收购贵州西凯教育 投资有限公司100%股权,以扩展公司在贵州省的业务营运规模。另阱,南昌迪冠订立收购协议,以代 价人民币80.00百万元向刘亚敏及刘亚洲收购河南坤仁教育科技有限公司的100%股 权,以扩展公司在 河南省的业务营运规模。



中国民办教育行业近年高速增长,主要由于民办教育需求增加、市场对实务技术人才的需求增加、教 育日趋多元化及教育质量提高和政府扶持。公司认为中国民办教育行业于 2021年下半年将仍然保持稳健的增长趋势,潜力和机会巨大。未来,公司将计划改良院校设施、提升品牌知名度和声誉及扩大业务和院校网络;继续优化专业及课程设置,藉此提高学生的竞争力;续加强及丰富教育相关服务;继 续吸纳、培训及留任有才干的教师及其他专业人士。





话题 Press release summary



部门 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network