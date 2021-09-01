Wednesday, 1 September 2021, 08:31 HKT/SGT Share: [聶Sir] 朝聚眼科踏入高增长期 短期回调成低吸良机

香港, 2021年9月1日 - (亚太商讯) - 中国眼科医疗服务市场随着国内老龄化人口持续上升、个人眼晴健康知识的不断提高，总体规模亦相应的持续扩大，因此，一直以来都是基金、投资人所重点关注的黄金赛道。但近期整个板块受大市气氛影响，表现有所回调。然而，市场资金并没有减退，反而有不少基金藉此重新配置，在现估值低位中密密吸纳行业的龙头优质股。



在港股这条眼科黄金赛道上，最值得留意的是半新股朝聚眼科(2219)。公司刚于上周公布了亮丽的半年业绩，期内收益达5亿元(人民币，同下)，同比大升56.6%，毛利达到2.27亿元，同比大升近70%，毛利率持续扩大至45.5%，同比提高3.5个百分点。公司期内录得纯利7,870万元，同比大升105%。若扣除非经营性损益如上市开支、股份支付薪开支后，经调整纯利达9,861万元，经调整纯利率为19.7%，分别同比大升128.8%及6.2个百分点。



估值便宜 回升动力足

如此亮丽业绩，公司股价在业绩公布后不升反跌，一方面受累于市场气氛转弱导致错杀，二是不排除部份基金重新配置资金，对优质眼科龙头企业低价收集。与港股同业比较，上半年实现盈利1,371万港元的希玛眼科(3309)，按其昨天巿值近90亿元计，预测市盈率最少达到100倍以上。相反，朝聚眼科的预测市盈率仅为30倍至35倍之间，较前者大幅折让50%以上。随着市场理性回归，朝聚眼科这只优质标的肯定可以重拾动力，倍升可期。



朝聚眼科是中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团。根据弗若斯特沙利文报告，于民营眼科医院中，按2020年的收益总额计，集团在内蒙古排名第一、在中国华北地区排名第二及在中国排名第五。截至6月30日，合共经营17间眼科医院及23间视光中心，除提供基础眼科服务外，亦覆盖消费眼科服务，且相关收益正持续扩大，于上半年达到1.43亿元，同比增长86.1%，收入占比超过53%，首次高于基础眼科服务。基于消费眼科服务是未来的行业增长动力，朝聚眼科发力于此，值得期待。



巨大蓝海在眼前 持续高增长可期

根据国家卫健委以及Frost & Sullivan数据统计显示，中国眼科医疗服务市场于2020年达到1,467亿元，预计在2024年增长至2,231亿元，复合年增利率为11.1%。过去多年以来，消费眼科医疗服务市场规模增速明显较快，2015年至2019年复合增长率达到20.8%，高于基础眼科医疗服务11.8%的复合增长率。未来，这个趋势随着市民可支配收入及眼晴健康意识的提升将有望持续。



目前，朝聚眼科的收益主要来自两部分：消费眼科服务以及基础眼科服务，其中消费眼科服务已成为了公司未来发展的重点领域，且与行业中消费眼科医疗服务增长速度更快不谋而合。



消费眼科服务包括屈光矫正、近视防控以及提供视光产品及服务。而这些服务都不属于医美范畴，对于市场误以为相关，实为误解。再者，像朝聚眼科以眼科医院为基础提供消费眼科服务的民营医疗机构，在医疗服务质素上绝非寻常医美出身的眼科诊所可以相比。



另外，国家支持多维度多元化的医疗服务体系，增加各级区域的医疗渗透率，提高为民提供医疗服务的质量，加大优质医疗服务的覆盖面。



事实上，根据早前的招股书资料披露，于2020年，朝聚眼科的全方位全流程的临床眼科治疗服务令其客户满意度高达97.9%，不仅建立了出色的商业口碑和品牌效应，在疗效上的保障更使其获得广阔的群众基础。



此外，值得留意的是，根据《中国卫生健康统计年鉴》，2019年中国眼科急诊诊疗人数约为1.28亿人次，其中民营眼科医院诊疗人数所占比例仅为26.2%，可见眼科民营专科医院占比有待提高，依然是一片蓝海有待挖掘，朝聚眼科身处其中，定能在长远发展中获得增长率与利润率的双效共振。







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