兴业银行落地首笔跨境SOFR贷款并配套利率掉期服务

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|Tuesday, 31 August 2021, 16:00 HKT/SGT
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香港, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 2021年8月30日，兴业银行香港分行跨境联动昆明分行，落地该行以美元担保隔夜融资利率（SOFR）为基准的跨境直贷，配套利率掉期服务，并顺利获得客户属地外管局业务备案。标志着兴业银行已具备为境内外客户提供替代利率组合服务的能力，体现出兴业银行跨境FICC业务(即固定收益、外汇和大宗商品业务)能力的进一步提升。
近年来，兴业银行顺应全球监管导向，积极推进基准利率改革工作，前期已成功发放挂钩SOFR的美元双边贷款，在中资银行业内较早实现了替代参考利率信贷产品的创设和投放。此次业务是该行在SOFR改革趋势下的又一重要里程碑，在为境内某省属绿色能源企业发放SOFR商业贷款的同时，提供了SOFR利率掉期的产品对冲服务，充分发挥了该行FICC业务的传统优势，帮助客户实现了利率风险管理。
目前，众多境内企业具有境外融资的潜在需求，香港作为国际金融中心，具有较优惠的资金成本、充分的金融人才储备等多方面优势。作为兴业银行（于中国内地注册成立的股份有限公司）首家境外机构，香港分行将立足香港，本着“真诚服务，相伴成长”的使命，把握国家大湾区发展机遇，在当前全球替代利率改革的趋势下，持续为实体经济提供必要的跨境金融解决方案。
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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