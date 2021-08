Tuesday, 31 August 2021, 13:02 HKT/SGT Share: 远东宏信公布2021年中期业绩 金融业务发展稳健 产业运营大幅增长

香港, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 中国领先的金融服务及产业集团远东宏信有限公司(「远东宏信」或「本集团」;股份代号:03360.HK)今天公布其截至二零二一年六月三十日止之中期业绩(「回顾期内」)。



财务回顾



二零二一年上半年,新冠肺炎疫情持续演变、外部环境更趋复杂严峻。中国积极的财政政策提质增效,经济恢复成效明显。面对复杂艰巨的外部环境,本集团遵循「鼎力塑造优秀企业」的发展愿景,保持稳定健康的业绩表现。回顾期内,本集团录得收入总额约人民币161.8亿元,同比增加21.91%。其中金融及咨询分部总体稳中有升,产业运营分部保持持续大幅增长,资产质量持续优化。本集团于回顾期内的普通股持有人应占期内溢利约人民币25.7亿元,同比增长25.16%,基本每股收益为人民币0.64元,平均权益收益率(ROE)为14.45%,整体呈稳健增长趋势。



金融业务稳健发展,产业运营大幅增长



金融业务方面,本集团在九大行业板块基础上,持续专注深耕区域、细挖行业、丰富作业手段、巩固并深化竞争优势,实现收入人民币111.3亿元,同比增长14.78%;本集团在传统融资租赁服务基础上,持续拓展并丰富普惠金融、商业保理、PPP投资、海外融资、资产业务等新型业务,新型业务贡献利息收入人民币8.7亿元,同比增长112.87%。



本集团坚持审慎的风险控制及资产管理,不良资产率1.10%,同比有微幅下降,资产质量稳健。



产业运营方面,顺应新型城镇化、人口老龄化趋势,宏信建发、宏信健康等产业板块积极布局,已经形成规模领先、具有社会影响力的产业集团,产业运营收入实现人民币51.2亿元,同比增长41.34%。其中,宏信建发已成为中国最大的设备运营服务供货商,并于回顾期内实现收入人民币24.3亿元、净利润人民币2.3亿元,分别增长75.85%和55.65%。宏信健康持续聚焦医疗资源薄弱地区,稳步推进「百县计划」,致力于打造辐射全国、区域连锁的医疗服务网络。目前宏信健康旗下控股医院29家,可开放床位数1.2万余张。回顾期内,实现收入人民币19.9亿元,净利润人民币1.1亿元,同比增长29.20%和293.09%.



二零二一年上半年,中国经济持续稳定恢复,但与此同时,全球疫情持续演变,外部环境更加复杂严峻。在此背景下,本集团将坚守初心,持续迭代、升级经营与管理模式,在未来充满不确定性、不稳定性的环境中谋求高质量、可持续发展,为社会各方不断增加价值创造。



关于远东宏信有限公司

远东宏信有限公司是一家以高速发展的中国经济为依托,专注于中国基础产业,并以金融及产业相结合的模式服务于产业中最具活力企业的中国领先的创新金融公司。秉承「金融+产业」的经营理念,本集团致力通过不断创新产品与服务为客户提供量身定制的产业综合运营服务,为实现「汇聚全球资源、助力中国产业」的企业愿景努力前行。十多年来,本集团引领行业发展潮流,已进入《财富》中国500、《福布斯》全球企业2,000强序列。



成立20多年来,本集团已由一家单一金融服务机构逐步发展成为立足中国、放眼全球、致力于推动国民经济及社会可持续发展的产业综合运营服务机构。我们在医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流、城市公用等多个基础领域开展金融、投资、贸易、咨询、工程等一体化产业运营服务,创造性地将产业资本和金融资本融为一体,形成了具有自身特色的以资源组织能力和资源增值能力相互匹配、协调发展为特征的企业运作优势。



集团总部设在香港,于上海和天津设业务运营中心,并在北京、沈阳、济南、郑州、武汉、成都、重庆、长沙、深圳、西安、哈尔滨、厦门、昆明、合肥、南宁、乌鲁木齐等多个中心城市设立办事机构,形成了辐射全国的客户服务网络。在海内外本集团设立了金融服务、产业投资、医院投资及运营、设备运营服务、精品教育、贸易经纪、管理咨询、工程服务等多个专业化的经营平台。



2011年3月30日,本公司正式在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。









