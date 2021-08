Colt市场数据服务组合新增七间内地交易所数据

Tuesday, 31 August 2021, 10:00 HKT/SGT Share:

香港, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - Colt Technology Services 今日宣布扩大市场数据服务,纳入内地市场数据。此一独特的新提案适用于欧洲、北美及亚洲,使得Colt成为唯一提供全面覆盖内地证券、期货及商品交易所的市场数据提供商。



即日起,通过香港联合交易所(HKEX)内部的主机共置服务,可让客户获取来自上海证券交易所(SSE)、深圳证券交易所(SZSE)、中国金融期货交易所(CFFEX)及郑州商品交易所(ZCE)的市场数据服务。供上海期货交易所(SHFE)、大连商品交易所(DCE)及上海国际能源交易所(INE)使用的市场数据服务将于2021年第三季纳入服务组合。



Colt是获得监管部门许可的市场数据提供商。即使在市场波动期间,亦可提供原始及标准化数据稳定的低延迟传输。同时,也提供多种的传输方式:使用交易所主机共置的客户本身即可直接使用数据馈送;外部客户则可通过Colt旗下广泛的全球网络及内建确定性延迟及弹性的Colt PrizmNet商际网络使用数据馈送。两者皆保证市场数据传输的效率及可靠性。



此外,Colt使用标准API的软件标准化格式,消除在源头标准化及传输时可能出现的速度损耗。客户亦可通过Colt专有的门户网站监控其原始及标准化市场数据的宽带传输率(以1秒、10毫秒及1毫秒为粒度)、讯息速率、丢弃数据包及A/B馈送延迟增量(微秒)。



Colt总裁及亚洲区主管星野真人表示:「Colt以稳定、可靠且低延迟联机在过去20多年来深受金融领域客户的信赖与认证。」他继续表示:「以安全、迅速且可靠的方式获得这些交易所数据源的能力对于其交易活动需求至关重要。我们将继续扩大我们市场数据的覆盖面及低延迟网络,并投资于自身软件开发,为客户提供更敏捷、灵活且安全的服务。」



关于 Colt

Colt 致力于通过联机的力量来改变世界运作的方式,这一直是公司致力促进客户成功的DNA。Colt IQ Network连结了欧洲、亚洲和北美巨型商业中心逾900间数据中心、逾29,000栋网内建筑。



Colt了解今日联机要求的最新变化,并提供敏捷、按需且安全的高带宽网络及语音解决方案,确保企业蓬勃发展。旗下客户遍及超过30个国家中逾210个城市的数据密集型企业。Colt是软件定义网络 (SDN) 与网络功能虚拟化 (NFV) 方面公认的创新者与先驱。



作为私营公司,Colt乃是业内财务最稳健的企业之一,能够将客户需要置于业务核心。更多的信息,请浏览:https://colt.net.



媒体联络人

Henry Chow

Think Alliance Group for Colt

电话:+852 3481 1161

电邮:colt@think-alliance.com



