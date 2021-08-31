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来源 VC Holdings Limited 汇盈控股公布2021年中期业绩 克服经济环境挑战 转亏为盈

收入大幅上升约36%

香港, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 香港完善及一站式的金融服务机构汇盈控股有限公司（「汇盈控股」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0821.HK）欣然公布截至2021年6月30日止六个月（「报告期内」）之中期业绩。



报告期内，集团成功实现转亏为盈。截至2021年6月30日止六个月，集团总收益同比大幅增加35.6%至约37.8百万港元（2020年上半年：27.9百万港元）。集团录得股东应占期内溢利约101.1百万港元，对比去年同期亏损约54.8百万港元。每股基本盈利为5.93港仙（2020 年上半年：每股基本亏损为4.45港仙）。



汇盈控股有限公司主席兼执行董事符耀文先生表示﹕「汇盈控股一直致力提供优质的金融服务及产品，以满足大中华地区客户在投资及财富管理方面之不同需要。受惠于2021年上半年金融市场的卓越表现，集团在多个业务板块取得突破，并录得明显收益增长。报告期内，集团业绩实现转亏为盈，主要由于收益增加约10.5百万港元，该收益主要来自保证金融资及放债业务之利息收入。与此同时，报告期内，集团录得按公平值列账及在损益账处理之财务资产之已变现及未变现收益净额约79.4百万港元（2020年上半年：已变现及未变现亏损净额约22.2百万港元），以及应收账款之减值亏损拨回约27.7百万港元（2020年上半年：额外减值亏损约12.1百万港元）。两者均由于集团持作买卖的证券和来自客户的抵押品的市场价值显著提升所致。」



业务回顾

金融服务业务

金融服务业务仍是集团主营业务。集团一直致力提供多元化优质融资业务以满足客户需求，拓宽收益基础，以提高盈利能力。报告期内，业务分部的收益按年增加46%，贡献集团总收益约88%。集团继续提供本地及海外证券交易、期货及期权买卖、衍生工具及其他结构性产品买卖、配售及包销、保证金融资以及放债等服务。集团深明金融科技的重要性，努力优化网上证券交易服务和其操作系统，积极提升用户体验。凭借其间接全资附属公司汇盈融资有限公司，集团继续提供企业融资顾问服务，包括业务并购咨询及公司秘书服务。



自营贸易业务

报告期内，受惠于经济活动全面复苏，香港资本市场显著反弹。截至2021年6月30日，集团持有香港上市之股本证券（属持作买卖财务资产）约358.4百万港元，与2020年12月31日相比，升值45%，主要归因于信息科技和能源板块之收益。



展望

尽管上半年全球经济呈现反弹的迹象，但德尔塔变种毒株（Delta variants）继续为金融市场带来不确定性。面对市场不明朗前景，集团将继续加强其金融业务，优化运营效率，以维持市场地位。于数码时代下，集团决心采用更多突破性的技术，期望为客户提供更好的用户体验和安全的的交易平台。



符先生总结﹕「我们透过采用人工智能、计算云和大数据等先进技术，致力提升集团的金融服务水平。展望未来，集团将透过提高用户体验和强化安全系统进一步优化金融服务，并结合SaaS和金融科技（Fintech）拓展业务，从而提高盈利能力和运营效率，同时维持业务稳定发展。」



有关汇盈控股有限公司

汇盈控股有限公司（股份代号：0821.HK）于2001年在香港联合交易所有限公司创业板上市，并于2008年成功由创业板转至主板，为大中华地区顶尖的金融服务集团，主要从事提供优质的金融服务及产品，专业领域涵盖（i）提供金融服务，包括证券、期货及期权经纪及交易业务、融资服务、企业融资及其他顾问服务、资产管理及保险经纪业务；（ii）自营买卖业务；及（iii）销售及分销医疗保健产品业务。2021年，汇盈控股有意收购SaaS相关业务，结合SaaS及证券行业之金融科技，务求提升用户体验，进一步巩固固有业务及扩大客户群。



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