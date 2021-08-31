Tuesday, 31 August 2021, 10:00 HKT/SGT Share: C2A Security进军中德汽车市场，加速公司发展 摘要：C2A Security的汽车网络安全技术为两个全球最大的汽车市场提供可视性与控制性，保护网联汽车。

北京, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 行业领先的汽车网络安全解决方案供应商C2A Security宣布进入中国和德国市场，以加快公司发展。C2A Security的汽车网络安全技术将为这两个全球最大的汽车市场提供可视性与控制性，保护网联汽车全生命周期内的安全。





C2A Security中国办事处的落成是该公司进军全球增长最快的汽车市场的第一步。这一战略举措能使C2A Security最大程度为中国汽车制造商提供网络安全的必要技术支持。在汽车行业占国民收入高达20%的德国，C2A Security也开设了办事处，计划开拓深耕欧洲市场。



C2A Security采用整套网络安全方案，包括全面、多层次的技术，可扩展至汽车的整个生命周期。C2A Security是第一家通过网络安全生命周期管理平台，提高其嵌入式网络安全产品透明度的公司。这一独特的编排层为整车厂和一级供应商提供全方位的可视性、控制性和保护性，满足车辆全生命周期的网络安全需求。



C2A Security创始人及CEO Michael Dick 表示：“C2A Security在为应对关键攻击向量提供网络安全解决方案方面独树一帜，成为市场上最灵活、全面和透明的网络安全解决方案的唯一供应商。中国和欧洲的汽车制造商需要一个长期、全面的解决方案来应对网络安全挑战。C2A Security进入中国和德国市场，满足了这一需求。我们希望为汽车行业提供保护每一辆网联车辆所需的工具和可视性。”



关于C2A Security



C2A Security是可信赖的端对端汽车网络安全解决方案供应商。公司推出了嵌入式车载网络安全解决方案，使用多层次方法解决网络安全问题，提供与汽车有关的保护措施和安全兼容性。C2A旗下的AutoSec是全面的网络安全生命周期管理平台，为整车厂和一级供应商提供所需的可视性，满足网联汽车生命周期内的所有网络安全需要。C2A保持市场中立性，完全满足汽车行业需求，产品易于兼容，重新定义汽车网络安全生态系统。C2A是市场上最灵活、全面和透明的网络安全解决方案的唯一供应商。C2A由现任CEO Michael Dick于2016年创立。他也是NDS的联合创始人，NDS以50亿美元的成交价被思科收购。了解更多信息，请访问C2A Security官方网站。





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