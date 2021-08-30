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来源 Inke Limited 映客中期营收增长83.1% 社交产品矩阵构筑长足增长新态势

香港, 2021年8月30日 - (亚太商讯) - 映客互娱有限公司（「映客」或「公司」，连同其附属公司统称「本集团」，香港联交所股份代号：03700.HK）公告截至2021年6月30日止六个月（「报告期」）的经营业绩。



报告期内，本集团业绩维持高增长，在去年同期高基数增长的前提下，今年上半年集团实现收入40.3亿元（人民币，下同），同比大幅上升83.1%。净利润为1.4亿元，同比增幅达94.3%。营收增长主要得益于社交产品矩阵收入占比持续攀升，推动营收规模的持续高速增长。期内，社交产品矩阵贡献收入26.9亿元，占报告期间收入66.7%，创历史新高。



自制定矩阵式社交产品发展战略至今，映客已经成功从单一产品转型为矩阵式产品带动业绩增长的公司。同时，开海技术中台使得公司的商业模式可复制可持续，为公司未来发展提供强劲动力。映客将坚持技术引领，围绕矩阵式社交产品发展的核心战略，持续扩大在不同细分市场及垂直人群的产品布局，实施社交产品驱动、直播稳健发展、积极寻求新商业模式的运营方针，实现营收的持续、快速增长，打造最具影响力的全场景社交平台。



互联网时代，用户对社交产品的内容、形式和体验都呈现出强烈的个性化需求。映客深入研究各类群体画像，通过音讯、视频等不同形式开发了几十款针对细分群体的社交产品，满足不同地域、年龄、兴趣爱好的用户相亲、交友、交流和分享需求。其中相亲产品「对缘」APP在行业已树立良好口碑，每月在线相亲场次超百万。95后新兴潮流社交产品「积目」APP始终位居兴趣社交平台榜单前列。直播产品「映客直播」APP依旧保持着十分旺盛的生命力和活力，通过技术升级、创新运营和加强体验实现收入与用户体量的稳健发展，为集团持续提供稳健且持续的现金流和流量基础。值得一提的是，近年来，集团对开海技术中台体系不断加大研发投入力度，依靠成熟的中台体系，集团能够以最高效率开发新产品、验证新需求、获取精准用户并快速实现商业化，为快速孵化新产品提供关键支持。



除了不断丰富在线社交产品矩阵，集团于今年首次探索线下社交场景。为了满足用户的线下社交场景需求，集团于2021年7月在长沙开设了首家在线线下场景结合酒吧「ROOMUU」。除了通过运营手段实现在线线下流量互导外，线下场景更融入了差异化的潮流互动游戏及消费新玩法。集团期望在短时间内可以实现单店商业模型的快速复制，致力打通在线线下全场景社交场景，以全新社交场景模式助力本集团打造全新的增长曲线。



展望未来，集团将贯彻矩阵式社交产品发展的战略理念，持续开发满足不同人群社交需求的新产品，通过扩张产品矩阵的形式覆盖更多用户和市场，实现营收持续快速增长。下半年，集团将着眼于探索新社交场景，致力于实现在线线下用户渗透，提高流量获取效率的同时，紧跟Z世代用户潮流，打造全场景社交平台，为集团业务增长提供新的助力。在技术及研发投入方面，集团紧跟5G、AI等新技术发展趋势，持续构建技术储备，保持先发优势，为集团战略发展保驾护航。此外，集团始终关注包括国内和海外与我们产业链相关上下游出现的机遇，寻求对集团发展具有协同意义、且具有规模用户或营收潜力的产品等投资并购机会。本集团将持续为股东创造更大价值，为社会的发展贡献更多力量。



关于映客互娱有限公司

映客互娱有限公司是国内领先的互动娱乐及社交平台之一。2018年7月,映客在港交所正式挂牌交易。基于行业领先的音视频互动技术及对细分市场及人群需求的精准理解,映客构建了丰富的互动娱乐及社交产品矩阵。旗下核心产品映客APP是中国移动直播行业的开拓者;积目APP为Z世代兴趣社交领先平台;对缘APP快速引领了国内云相亲社交热潮。同时,集团还孵化出其他多款音视频社交产品,并成为集团收入新的增长点。 目前,集团总部位于北京,在长沙、广州设有分部,员工超过1500人,其中50%为研发人员。公司强大的研发能力和成熟的产业中台为旗下产品提供了全面赋能,能够持续快速实现创新升级,促进用户体量和商业价的双增长。



本新闻稿由智信财经公关顾问有限公司代表映客互娱有限公司发布。

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