国美零售积极响应国家战略 2021年上半年业务质量同步扩张 加快推进建立全品类、全市场、全渠道的共享共建零售生态圈

助力推动消费行业变革

香港, 2021年8月27日 - (亚太商讯) - 业务战略与国策高度契合 全力推进「家·生活」第二阶段深化升级

2021年上半年,国美(493.HK)加快推进「家·生活」第二阶段的战略落地,聚焦科技零售,以数字化赋能,全力打造线上线下虚实融合,以用户思维、平台思维、科技思维、闭环思维为导向的国美新零售生态圈,以积极响应国家推动新型消费加快发展的战略方向。



自年初起,国家持续加大力度打击垄断及不正当竞争行为,为行业提供更公平健康的营商环境及发展空间。与此同时,多项促消费、扩内需的政策相继出台,大大缓和新型冠状病毒疫情对零售行业造成的阴霾。国美凭藉持续优化其双平台新零售生态系统、精细化供应链优势、覆盖全国的物流网络及专业化服务,零售服务能力得已大幅提升。报告期内,公司整体销售收入达26,040百万元(人民币,下同),同比上升36.5%;综合毛利达3,711百万元,同比上升67%;综合毛利率稳步回升,同比上升2.7百分点至14.3%。鉴于国内三线以下城市的消费市场渗透率较低,增长空间广阔,国美积极开发低线市场蓝海,采取「先大后小,先县后镇,以县拓镇」战略,于2021年上半年新开县域店近600家,计划全年新开店1,000家。截止2021年6月30日,公司线下门店总数为3,895家,县域店达2,556家。同时,国美灵活运用社交化的方式,以线下门店员工为种子用户,网格化组建社群,迅速扩大会员体系。报告期内,国美新建社群超过18万个,累计社群近100万个,累计社群成员数量同比增长30%,线上线下会员达2.28亿。国美网上平台「真快乐」于报告期内亦实现显著增长,平台购买人数同比约10倍增长,购买商品总数及订单数同比约4倍增长,活跃用户数量呈近3倍同比增长,会员复购率约30%,月平均复购人数同比增长约10倍,SKU数突破60万,其中90%来自于非家电领域,产品丰富度不断提高。



发挥供应链及渠道优势 降本增效提升盈利能力

在供应链方面,国美融合娱乐、科技、低价、服务四大元素,构建起「招商+自采+定制」三位一体的供应链平台,并以智能定制,真选商品的原则,打造精细化供应链体系。公司持续深化家电供应链,优化采购、运营、服务等环节,实现高效率、低成本的运营模式;携手线上线下第三方商家,打造产品丰富、具有价格优势的专业家电供应链能力;更与多个战略合作伙伴开展合作,借助创新的营销工具及线上线下销售场景的改变,不断扩大市场占有率,持续提升市场份额。



在渠道经营方面,国美采用「自营+第三方+代运营」模式,通过自营线上线下平台、第三方平台(京东、拼多多、抖音等)及第三方代运营商,实现全渠道输出。国美亦积极深化与行业领先的代运营商合作,于供应链方面进行深度合作与赋能,把代运营转化为销售商,打造创新的代运营生态体系。



高效运用娱乐化手段 全面激发消费市场动力

在新零售变革浪潮下,国美以娱乐化作为重要发展主轴之一,全面深化娱乐化营销模式,带动消费需求。公司通过直播、快乐达人秀、抢拼ZAO、短视频、赛事及游戏等多元化手段,强化平台与用户间娱乐购物的交互方式。当中经典的「一抢、二拼、三ZAO」组合拳更能让用户以充满趣味的方式,以低价享受优质产品服务,真正实现娱乐卖、娱乐买、分享乐。此外,国美亦利用国内火热短视频平台抖音、天猫及快手,与平台达人合作进行直播营销。2021年上半年,国美共完成7.5万场直播,触达超过3,800万人。



为响应商务部「以节兴市、 以节兴商」的政策方向,国美于报告期内举办欧洲杯「足球&真快乐」,树立体育与零售跨界范本。活动通过分战队PK直播带货的形式促成转化。球迷可通过内容分享或口碑传播的形式,将「真快乐」APP推荐给更多志同道合的人,实现新增客群的拓展以及新增流量的引入。 国美其后于2021年7月24日至25日举行联合爱奇艺共同举办 「2021超乐音乐节」,作为「快乐ZAO城」活动延续,活动不仅设有豪华明星阵容,活动现场更联合品牌赞助方开设美食、潮流、互动等极具高颜值高趣味的打卡体验空间,提升客户体验。



线上线下深度融合 打造商业集约式发展生态圈

国美已通过「一店一页」实现线下门店与线上「真快乐」平台的导流互动,并面向所在区域范围1-8公里内社区家庭客群,提供「模式+能力」输出,实现多业态、全渠道、全场景高性价比消费体验。在线下方面,国美网格化覆盖的线下门店网络包括五类主力店型︰城市店、商圈店、区域店、社区店及社区驿站,分别为1-8公里内社区家庭客群提供家生活解决方案。截至2021年上半年,线下门店展示总面积达511万平方米。同时,国美还将积极向「一店多能」转型,以「场地复用、分时复用、设备共享、服务共享」为四大原则,提高空间资源使用率,实现空间维度上的共享经济,并打造都市中的「社交客厅」。



此外,为响应商务部印发的《城市一刻钟便民生活圈建设指南》,国美积极推动便民生活圈各业态联动发展,构建线上与线下深度融合、虚拟与实体互相补充的商业综合服务体系。公司计划全面整合商户资源,通过小程序、APP、综合服务资讯平台等,接入购物、餐饮、休闲、文化、养老、家政等线上功能,面向居民提供周边商品和服务搜索、资讯查询、生活缴费、地理导航及线上发券、线下兑换等服务,打通智慧社区、智慧管家,融合商业属性和社会属性,打造商业集约式发展生态圈。



持续提升物流服务能力 践行乡村振兴 助力市场下沉

国美近年持续加强升级物流服务能力,加大乡村市场的开拓力度,促进农村消费升级。报告期内,公司的家送装、家维修、家清洁、家保养、家换新服务均覆盖超过2,000个区域,深挖乡村的需求潜力。



国美致力打造高标准服务体验,在精准时效、极速送达、优质体验三方面共同发力。同时,作为大件仓配高端时效产品供应商,国美为客户提供定制化、准时送达的增值服务。2021年上半年,国美的履约送货及时率高达98%。国美亦积极打造极致化的日式细节服务场景,通过流程化、高品质、细节化的服务,向使用者提供大件差异化服务体验,顾客满意度高达96%。



此外,国美凭藉领先的物流服务能力,为不同行业提供供应链解决方案。2021年上半年,国美安迅物流对外业务面向多行业进行客户开发,目前已联手多多买菜、美团优选、橙心优选、宁波十惠团、速派开展社区团购业务;与字节跳动、美团合作搬家业务;与尚品宅配&维意定制、敏华、原始元素等商家开发家电、家具配送业务;并积极开拓与小米有品、网易严选等电商平台的合作。



倡导公平竞争 打造共享共建零售生态服务商

国美一直倡导公平竞争,为助力零售行业朝着更公平健康的方向发展,公司致力打造开放的共享共建平台,协助供货商、商户及用户三方进行高效交互。国美利用去中心化的零售基础设施,以公司的零售能力为驱动力,赋能零售业的合作伙伴,整合更多零售资源,构建更为高效的零售行业共用生态,为广大消费者提供低碳环保、平等高效、信息安全的可持续消费。此外,国美于2021年7月与拥有国资背景的深圳市投控资本有限公司及深圳怡亚通供应链股份有限公司 (002183.SZ)订立框架合作协议,三方将通过在资本、供应链、渠道及产业链等方面的合作,合力打造扁平化、共用化、去中心化的大消费生态战略平台。三方于未来将进行资源互补、强强联合构建从生产、品牌孵化、品牌运营、渠道管理、营销管理以及终端销售的全链路一体化服务能力。



国美零售管理层总结道:「2021年上半年,疫情虽尚未消退,但多项鼓励消费的政策相继出台,促进了国内消费回补,有效推动经济全面复苏,为零售行业注入了强心针。与此同时,国家近年大力推动新型消费加快发展,支持鼓励传统商业企业加快数字化、智能化改造,促进线上线下更广泛、更深入融合。我们很高兴当前的国家战略布局和政策导向与国美近几年的发展战略有着极高的契合度,未来国美将继续坚持做国家战略最好的践行者,助力国家扩内需与消费升级,倡导行业公平竞争与健康发展,不断提升满足家生活消费需求、便民惠民,努力成为国家需要、行业需要、人民需要的新型科技零售综合服务商。国美会继续秉持『以科技提升效益、以智慧创造美好』的企业使命,继续深耕『家·生活』赛道,发展成为赛道中的龙头企业,为广大社会及股东创造更大价值。」





