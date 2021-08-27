Friday, 27 August 2021, 14:03 HKT/SGT Share: 中国罕王的“斜杠青年”进化论

香港, 2021年8月27日 - (亚太商讯) - 导语：矿业资源生产商，何以成为新能源概念股？



提及新能源，世人只知光伏，却不知道在新能源的历史上，old money不是光伏，而是风电。



风电浪潮，始于90年代“乘风计划”，兴于2003年政策入场。彼时，吹动风机桨叶的两股政策风，来头都不小：前一股是风电特许权招标政策，电网公司开始向风电投资者购电；后一股，是著名的《中华人民共和国可再生能源法》，让风电获得了钦定的产业地位。



此后十五年，风机桨叶转得时慢时快。年装机量指标三上两下，弃风率起起伏伏，周期性十足。十五年来，累计装机虽然小胜光伏，在资本市场上的影响力，却相差甚远。



不过，自去年以来，风电抬头，景气上扬，周期岁月总算告一段落。在这背后，推动的因素有小有大。小的层面，源于补贴退坡，引发了风机陆海抢装潮；大的层面，源于碳中和背景下，能源结构转型推动。



宏观发力，微观受益。无论是风电抢装，还是能源转型，体现在风电产业上，都助推了产业链壮大。但链条有上下，传导有先后，传导最快、受益最早的，当属位于产业链上游的原材料。



在形形色色的风机原材料中，电机会用到稀土永磁，桨叶会用到玻璃纤维和碳纤维，塔架会用到结构钢，而轮毂、底座、定子主轴、行星架这些铸件，则无一例外地会用到一种原材料：球墨铸铁。它的背后，正是本文要描述的主角：中国罕王。



01，球墨铸铁老师傅



球墨铸铁，是一个初中化学课本出现过的名词。在铸造冶金的行话里，它俗称球铁。



球墨铸铁得享此名，在于铸铁内部的碳成分，最后以何种石墨形态析出。条片状，得到灰口铸铁；蠕虫状，得到蠕墨铸铁；团絮状，得到可锻铸铁，呈球状时，就得到球墨铸铁。



球墨铸铁有一系列特性，强度、韧性、塑性的综合性能高，耐磨、减振、铸造工艺性能好。可以用来制造各种动力机械零部件。所以业内又延伸出一个说法：“以铁代钢”。



“以铁代钢”的一个重要场景，就是风电铸件。



光伏发电靠硅片，风力发电靠风机，两者看起来毫无联系，却有个共同遭遇——工作环境恶劣。除了日晒雨淋，风机铸件要在几十到超百米的高空、承受-20到40℃的温度，海上风机要暴露在潮湿高盐环境下，连续运营二十年抵抗疲劳与腐蚀，同时还有一个要求：不能出质量事故。



这种“要马跑，不给马吃草”的狠心操作，对风电铸件的力学性能提出了高要求。风电铸件厂的质检工程师们每天挂念的，都是缩松、渣量、畸变、抗拉强度、冲击功这些关键指标。任何一项不达标，都可能导致风机停摆。



为了避免“百米高空修风机”的尴尬，风电铸件的最佳状态，其实是不出问题。但要达到这个状态，除了铸造工艺“打铁自身硬”，根源还在原材料质量上。



球墨铸铁有个根源指标：石墨球化级别。



这个指标，指的是铸铁内石墨形成球状的比率。普通铸件，球化级别达到4级，有70%的球化率，拿来铸个井盖已经足够了。但风电铸件不能用井盖的低标准，2级的球化级别，90%以上的球化率，是必须的。



想达到这个级别的球化率，在工艺上并不容易。原因在于铁液里有多种杂质元素。其中最干扰最大的反球化元素，就是硫。



在从铁液到球墨铸铁的球化反应中，硫会消耗球化剂里的镁和铼，阻碍碳元素石墨化、降低球化率。硫化物的夹渣还会在铁液凝固前回硫，再次消耗球化元素，加快球化衰退，进一步影响球化率。



除了选优质炉料、脱硫、扒渣之外，工艺里还包括预脱氧、去钛、大剂量硅铁孕育等技术。它的总原则，就是让石墨的基面和柱面平衡生长，既不能让柱面长得太快影响成球，也不能让基面长得太快变成开花石墨。最后得到符合参数要求的球墨铸铁。



所以材料制造这门生意，在本质上有点类似于烹饪，看起来都是技巧组合，实际上是过程控制。名厨和普通厨师之间的细微差距，导向的结果天差地别。配方、工艺、原料……“人机物法环”的工业生产因素，既需要长期积累，也需要渐进改善。



这造成了另外一个结果——风电的铸件厂商，为了最大程度地保持质量稳定，避免波动，也会追求原材料供货商的稳定。去观察风电铸件行业前五家企业，会发现它们的材料供货商都很稳定，没有大问题，绝不会轻易更换。



这延伸出了一个效应，在球墨铸铁的行业里，有一个集中度趋高的现象——市场份额，最终会流向产能无虞，质量无忧的材料供货商。其中的道理也很简单：规避风险，买的是放心，该花的钱，一分也不能省。



这铸就了球墨铸铁行业里，中国罕王的特殊地位。它的高纯铁板块，是中国最大的风电球墨铸铁生产者，其主要产品的销量，占中国总量的50%以上。



支撑这个市场地位的，其一在质，其二在量。



对于大众消费者，中国罕王有些陌生，在钢铁行业，却是业内熟知的老牌矿企。它麾下的铁矿主力毛公矿，位于辽宁鞍山成矿带。拥有品位高达68%的磁铁矿。硫、磷、钛、锰等杂质和反球化元素含量极低，正适合作为优质生产原材料。



依靠历史上对科技研发的投入，罕王炼成了球墨铸铁界的老师傅。多项隶属于公司的国家级发明专利，多年的生产运营，帮助公司在产品技术上形成了深厚积累。



再回顾一下罕王过去两年的历史，可以发现公司在2019年4月份到9月份，悄悄做了一件大事——技术改造。罕王为这次技术改造，付出的成本是停产五个月，损失了超过40%的球铁产能，42.45%的对应营收。



但这次改造，又非做不可。原因在于它通过采用先进设备、提高自动化程度，在增进生产效率的同时，将年产能从56万吨，增加到66万吨。2020年末，公司又完成对本溪玉麒麟新材料的收购，一次性将年产能提升到93万吨。



要质有质，要量有量，这种高质而稳定的产能输出，保障了国内近年来的风电铸件用铁，五成以上来自于中国罕王。体现在财务数据上，是2021年半年报中33万吨的销量，12.87亿元的销售收入，以及高达34.55%和67.4%的同比增长。



那么问题来了，罕王在这个财报季表现出的漂亮增长，是否可以持续？



02：风从海上来



风电行业，有些共识，人人皆知。



比如碳中和引领的长期确定性，比如“十四五”推动的装机超预期，2021年中国风电新赠装机51GW的预测，以及2021年保障性并网不低90GW的规模……这些都是利好产业链的大背景，也是对中国罕王业绩形成持续助推的因素。



但凡事不能只看一层，行业内还有一些认识，就属于业内尽知，业外不晓。这些因素，才是不仅让产业链各环节玩家跑起来，甚至跑得更快的动力。



比如大背景下，风电的前景，在海而不在陆，风机的趋势，向大而不向小。



所谓“在海而不在陆”，指的是海上风电的发展速度，要优于陆上风电的预测。



作为主管单位，国家能源局给了个统计结果，截止2021年6月底，全国风电累计装机达到292GW，其中陆上风电累计装机281GW、海上风电累计装机11.13GW。用历史结果两相对比，海上风电似乎绝对非主流，高度边缘化。



在2021年，这个趋势，就露出了一些转变迹象。上半年里，中国新增风电装机总量10.84GW，其中海上风电新增装机2.15GW，陆上新增8.69GW，看起来依然是陆上为尊。但去琢磨它们各自的增长幅度，却会发现海上风电同比增长了102.5%，甩开陆上风电的65.3%增长，足有四成差距。



这是一个很明显的弹性差异，如果它能够在接下来的几年里维持连续性。那么对于有能力进行海上风机供应的企业，会构成明显的业绩拉动。对于罕王而言，它的精准助推表现在，海上风电产品的特殊要求。



海上风电机组，长期暴露在潮湿和高盐的环境下，防腐要求远高于陆上风电，因此它的铸件，要格外适应海上风电抗腐蚀要求。而罕王的的低磷硫含量产品，正是适应海洋铸件的定向供应材料。



同样，出于降低单位成本的考虑，风电行业的风机，正沿着大兆瓦机型路线，造得越来越大——大功率、大叶片的新风机，自然要求铸件供货商提供配套的更大尺寸底座、轮毂、定子主轴与行星架，这也放大了对于原材料球墨铸铁的用量，构成了对于中国罕王的第一重利好。



同时，大尺寸的铸件，对抗疲劳性、可靠性指标也提出了更高的要求，这则是对中国罕王的第二重利好——它的低含钛量产品，具有更高的抗拉强度。



发生在风电行业的结构化调整，通过从宏观到微观，又从下游到上游的产业链传导，为中国罕王的高纯铁业务带来了直接的推动效应。



在过去的财报季里，高纯铁板块以接近于满产满销的状态，为罕王贡献了12.87亿元营收，在15.83亿的营收总盘子里，占据了81.3%的绝对份额。一个可预见的事实是，随着风电行业的背景拉动、风机机型、海陆增速的结构性调整，这一板块在罕王营收与利润中的权重，将会在相当长的区间内继续维系。



结语：“斜杠青年”进化论



人有斜杠青年，讲的是多才跨界、多重身份的优秀年轻人；公司有多重标签，最理想的状态是业务能够穿越周期、对冲波动、良好协同、长期上行，同时能够在资本市场上契合热点概念，构成公司对于资金的吸引力。



从斜杠青年、多重标签的角度上看，中国罕王是一个非常标准的样本。



它是资源生产商，麾下的高质量铁精矿，拥有100,234千吨的铁矿石资源量，在生产高品位（69%铁）的同时，能够保持373元/吨的低现金运营成本。在2020年铁矿石整体价格上扬的顺周期里，构成了罕王现金流来源的稳定一极。



它是逆周期资源的持有者。黄金价格为每盎司1640澳元的低位时期，罕王凭借老矿商在采矿业务上熟稔，成功收购了澳洲上市的PGO黄金公司。2021年7月9日现货黄金价格已达2435澳元/盎司，凭借Mt Bundy金矿项目拥有243.8万盎司黄金资源量，形成了铁周期的对冲业务。



它抚育了自己的护城河业务，在风电产业链上游原材料这个细分产业里，奠定了占据半数份额的龙头地位。而在“发电—运输—储能”的碳中和大三角中，风电、光伏、氢能共同构成了中国全面铺开、饱和押注的新能源策略。



从矿业资源生产商，到迭加多重标签的新能源材料供货商，中国罕王完成了自己在业务模式上的转变，但对于资本市场而言，能否认识到这个转变，乃是重塑认知，享受预期差的来源。





研究员：阿尔法工场陈斯文





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