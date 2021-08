Thursday, 26 August 2021, 21:28 HKT/SGT Share: 福布斯通过与特殊目的并购公司Magnum Opus业务合并于纽交所上市 -- 本次合并将允许福布斯Forbes进一步发挥其品牌优势,同时为其提供额外资源进一步拓展其1.5亿名读者平台,以寻求更多增长机会,深度挖掘福布斯Forbes全球品牌价值和潜力

-- 合并后的上市公司将继续由目前福布斯Forbes的管理团队领导,并将保留福布斯Forbes名称。交易完成后,福布斯Forbes将在纽约证券交易所上市,股票代码为「FRBS」

香港, 2021年8月26日 - (亚太商讯) - 福布斯全球媒体控股集团(Forbes Global Media Holdings Inc.,「福布斯 Forbes」)是一个标志性的媒体品牌,汇集全球最具影响力及推动变革的领导者。Magnum Opus Acquisition Limited(纽交所代码:OPA,「Magnum Opus」)为一家特殊目的购并公司(Special Purpose Acquisition Company,简称「SPAC」),专注于全球消费、科技和媒体领域。两家公司今天宣布,双方达成最终的合并协议,合并交易预计2021年第四季度完成。是次合并上市将进一步深化福布斯Forbes的品牌优势,使其能进一步利用旗下1.5亿读者群及数码化转型的力量,加入技术和数据的融合吸引更多长期读者,为公司提供更高质量及稳定的收入来源。



福布斯Forbes现有的管理团队由行业资深人士组成,他们在福布斯Forbes的数码化转型、以及最近创纪录业绩发挥了举足轻重的作用。在交易完成后,他们将在首席执行官Mike Federle领导下,继续管理合并后的福布斯Forbes。



福布斯Forbes品牌历史超过104年,是全球最卓越的商务信息媒体品牌之一,更可说是「成功」的代名词。福布斯Forbes品牌能够触动各年龄阶层和高价值群体,无论是企业首席执行官、高级管理层、高收入人士、以及受高等教育的群体。福布斯Forbes的影响力和品牌弹性更是无与伦比,旗下拥有80多个标志性品牌,包括福布斯Forbes 400富豪榜、「30 under 30」精英榜和「50 over 50」精英榜。



福布斯Forbes品牌目前通过其公信力强的媒体、标志性活动、定制营销计划和45个授权商、涵盖76个国家,在全球拥有超过1.5亿名每月活跃用户。通过其数码平台,福布斯Forbes亦跻身全球互联网访问量最大的50家网站之列。



福布斯Forbes品牌的拓展彰显了其可塑性和影响力,品牌延伸业务包括教育和科技等高价值领域,成功的例子包括与亚利桑那全球学院(University of Arizona Global Campus)合作的福布斯Forbes商业和科技学院(Forbes School of Business & Technology)和福布斯Forbes网购(电子商贸)。



福布斯Forbes旨在建立一个能涵盖在线线下用户交流的会员生态系统,是次合并上市将有助福布斯Forbes充分实现其品牌价值,利用其专有科技和分析工具,将读者转化为平台的长期用户,并通过订阅会员获取优质内容和精心策划的高针对性产品来吸引定期平台用户。此交易有助进一步为公司提供足够资源投资高价值垂直市场品牌延伸。



福布斯Forbes首席执行官Mike Federle表示:「凭借福布斯Forbes标志性的全球品牌影响力及号召力,我们一直以数据主导作为公司业务策略,并将福布斯Forbes打造成为一个平台,供商家、企业家和消费者针对各项影响世界的动态趋势,分享其意见及进行讨论。随着逐步迈向成为一家上市公司,福布斯Forbes将能利用资本市场提供的庞大资源加快业务增长,继续落实差异化内容和平台战略,以充分发挥我们标志性品牌的巨大潜力。」



Magnum Opus主席及首席执行官林皓圃表示:「这是一个关于拥有全球最大数据分析能力及读者群的标志性品牌的用户转变故事。福布斯Forbes平台的亮点在于其高质量、高影响力的新闻报道、产品和忠实的用户群。我们很高兴能与经验丰富的管理团队合作,共同落实及推动各项新业务计划以加快公司业务增长,并为公司提供更多高质量收入来源。福布斯Forbes拥有庞大的覆盖及触及能力,公司亦成功通过数据内容管理,扩大其影响力和市场占有率,为福布斯Forbes用户提供他们最关注的信息内容。Magnum Opus一直支持企业利用数码化打造更多量身定制的用户体验,并通过大数据分析,来创建与消费者的反馈循环和多个接触点,福布斯Forbes的业务策略正正与Magnum Opus的投资策略完美契合。」



Mike Federle续指:「B.C. Forbes先生在1917年创立福布斯Forbes时,他有一句名言:企业的目的是创造幸福,而不是累积数百万财富。这种观点在今天同样正确,在创造价值的同时,我们希望福布斯Forbes可以借助资本市场的力量,合力为大多数人创造最大的幸福,将快乐带给更多人。我们深信,这次上市将给予福布斯Forbes资源蓬勃发展,并在未来100年继续带来正面的影响力。」



于2014年收购福布斯Forbes主要股权的本汇鲸媒体投资公司执行主席任德章表示:「自我们入股以后,看到福布斯Forbes管理团队成功完成数码化转型,并带来创纪录的年度回报,实在是令人兴奋!这亦证明优秀及经验丰富的执行团队、福布斯Forbes一贯值得信赖、具质量的新闻专业以及整个福布斯Forbes团队的热诚。 现在是时候进入福布斯Forbes故事下一个里程碑,作为一个重要投资者,我们很高兴继续参与其中,并与 Magnum Opus 的世界级机构和战略投资者合作。」



关于此次交易,福布斯Forbes及Magnum Opus管理层将会进行网络广播介绍,详情可到访福布斯网站 www.forbes.com/ir 或 www.opusacquisition.com。



关于福布斯全球媒体控股集团

福布斯全球媒体控股集团(Forbes Global Media Holdings Inc.)是投资控股公司,透过其附属公司,经营一家以「福布斯Forbes」为品牌,并专注于商业、投资、科技、创业、领导和生活方式的全球媒体公司。福布斯将品牌伸延至旅游、教育、房地产和金融服务行业,并于各领域建立合作伙伴关系。



关于Magnum Opus Acquisition Limited

Magnum Opus是第一批创立在中国地区的特殊目的并购公司(Special Purpose Acquisition Company,简称「SPAC」)之一,并购标聚焦全球消费、科技和媒体领域。SPAC发起团队平方资本成立于2020年,在上海和香港均设有办公室。Magnum Opus的使命是通过巧妙结合IPO和私募股权交易的最佳特征,为投资者创造价值,助力企业发展、携手创始团队进入二级市场。



