世茂服务公布2021年中期业绩 营收大增171%至人民币42.34亿元

香港, 2021年8月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合物业管理及小区生活服务提供商—世茂服务控股有限公司(「世茂服务」或「公司」;香港联交所股份代号:873.HK)发布2021年中期报告并举办业绩发布会。2021年上半年,世茂服务实现营业收入42.34亿元人民币,同比增长171%;归母净利润5.78亿元人民币,同比增长136%。报告期内,公司管理面积及各项经营指标全面提速,增长强劲。

(由左至右)世茂服务助理总裁刘羽先生;世茂服务助理总裁、首席财务官及执行董事蔡文为先生;世茂集团董事局副主席、总裁,世茂服务董事局主席许世坛先生;世茂服务执行董事兼总裁叶明杰先生;世茂服务副总裁冯波先生

在业绩发布会上,世茂集团董事局副主席、总裁,世茂服务董事局主席许世坛先生强调,世茂集团一直坚定地将世茂服务作为“大飞机战略”重要的坚实一翼,看好整个物业服务行业,未来还将不断导入资源,为世茂服务带来多种业务机会。近期,各类国家政策发布,有利于规范物业企业更好服务城市、小区和人民。积极响应国家政策,世茂服务不仅提供综合物业管理,还致力于提供小区生活服务,拓展高校园区、城市服务等领域,坚持做长期主义者,致力于成为中国领先的城市全场景生活服务商。



合约面积突破2.3亿平方米,同比增长91%

中报显示,世茂服务2021年上半年在管面积提升迅速,达1.75亿平方米;合约面积2.39亿平方米,同比增长91%。合约面积中,来自第三方的面积占比大幅提高至69%。2021年上半年,第三方竞标外拓面积高达2,611万平方米,同比增长近29倍,已超越去年全年的18%。上半年世茂服务扩大投标范围,并更加面向多元业态综合发展拓展,成功实现管理面积和市场拓展能力的双增长。



世茂服务是世茂集团大飞机战略重要的坚实一翼,世茂集团持续有质量高速增长亦为世茂服务提供了充足的项目储备。来自世茂集团的项目,一二线城市占比高达82.4%,而且锁定优质用户及资产,增值服务挖潜空间更大。事实上,世茂集团旗下项目定位中高端客户群体,因而为世茂服务带来较高物业管理费,并且带来更多元化、全方位的增值服务需求,有助带来高利润的业务发展机会。凭借与集团业务布局版图协同,世茂服务项目主要分布于长三角、大湾区、环渤海地区、中西部等经济最发达,增长最迅速的区域。



同时,世茂服务始终以用户为先,以质量为核,客户满意度持续提升至历来最高水平的91分,优于行业平均水平12%。外拓平均物业费屡创新高,达每月每平方米人民币2.2元。续约率接近100%,经营底盘稳固健康,业务指标全面向好。



四大业务板块协同高效,培育城市服务业务

2021年上半年,世茂服务物业管理服务实现收入为23.22亿元人民币,同比增长达183.3%,收入占比54.8%;小区增值服务亦跃升显著,实现收入13.93亿元人民币,同比增长233.9%,收入占比达32.9%。另外,城市服务成为公司新的增长引擎,于2021年上半年已实现收入1.34亿元人民币,收入占比达3.2%,未来增长前景可期。非业主增值服务则实现收入3.84亿元人民币,同比增长17.3%。



增值服务对业绩贡献持续提升,组合更显能力。世茂服务为新零售业务打造”1+N+X” 产品矩阵,并通过面向一线的营销能力建设实现快速增长。至于校园增值服务方面,世茂服务全方位赋能,突破管理边界,超越原有区域,期内成功获取更多大单好单。于智慧场景解决方案方面,世茂服务从智慧小区向多业务场景伸延,业务外拓稳步提升,战略合作”朋友圈”不断扩容,令业务收益持续增长。



世茂服务致力于培育城市服务成未来业务增长新战略引擎。从战略定位规划到产品体系细化设计和项目落地,产品体系涵盖市政设施提升管养、城市综合治理、城市空间资源运营、城市智慧化平台、以及城市更新服务等。



世茂服务并以收并购布局长三角、大湾区两大重点区域,一方面形成城市服务核心综合能力,同时务求城市服务产品达致全国多点开花。目前,拓展项目已由2020年全年的3个,增加至2021年上半年的9个,并已有2个落地项目。以宿迁市宿城区为例,通过制定总体战略合作计划,组建合资公司,并分批次落地项目,已落地城市公共空间管理、政府公建、小区住宅等多个项目,同时已中标当地城市地标性公共空间酒都公园综合管理项目,后续还将批量接管并拓展更多的城市空间服务业务。



外拓能力全面提升,收并购方面积极实施更新策略

世茂服务于回顾期内在第三方竞标外拓方面提速提质,能力全面提升,市拓业态更趋多元化,并积极以优质和知名项目打造标竿,示范引领。期内,公司在住宅项目方面持续快速推进,成功获得更多优质项目,例如温州大公馆,绍兴江南明月等。于高校方面,公司的发展能力踏上新的台阶,获得更多更大更知名的项目,例如北京邮电大学、天津大学、中央民族大学(丰台校区)等。于其他非住宅项目方面,公司发展的类型更丰富,示范引领作用更强,例如广州猎德净水厂、成都地铁2号线等。



这得益于,世茂服务以公式化思维构建标准化能力,同时建立四大体系,包括端到端的产品体系,分业态,叠代产品图谱,并完善打造标杆项目;中心城市外拓“织网”,即积累楼盘/项目数据字典,打通关键合作渠道;组织团队保障,以”百将计划”迅速建立一支竞标外拓铁军;以及数字化支撑,全生命周期的跟踪调到系统,从讯息收集到合同签署全流程节点上线。



于收并购方面,世茂服务一直强调收并购“一体化”整合管理能力,更是行业内唯一实行“投后前置”,提前进行业务尽调,提前编制一体化整合方案的公司。期内,公司除从投前精准分析到投后一体化管理提升外,更积极实施更新策略,包括对组织能力和管理机制再升级,确保匹配世茂整体战略,优化管理架构,并根据自身业务特色做强经营单元;其次,公司对细分专业能力再提升,包括强化在原有业态中的优势地位,并横向扩张到类似领域,例如浙大新宇由高校园区向产业园物业拓展等;第三,项目拓展联动机制再强化,藉此充分发挥收并购公司在细分领域中的优势,实现总部协调,分类拓展,有的放矢。



举例而言,世茂服务分别于2021年4月和5月完成对深圳深兄环境有限公司和野风物业的收购,其三个月全景计划进展理想。世茂服务打造行业标杆级的整合提升能力,自2019年7月以来,世茂服务合作了数十家企业,赋能效果显著,业绩明显改观。由此也可看出,与世茂服务运营管理体系融合度越高,业绩提升越明显。



物管行业蓝海可期,五大关键能力建设深化推进

回顾行业40年发展历程,面向未来物管企业将继续扮演重要角色。行业仍处于发展的初级阶段,未来蓝海可期,国家和地方对社会和城市精细化自理需求扩大,业主对物业资产全生命周期保值增值需求殷切。物业边界和业务范围不断延伸,行业供给端从小散无序手逐步转向高水平发展。竞争门坎逐步提升,资源和市场逐步向头部企业双集中。



世茂服务企业的战略选择,是坚持做长期主义者,形成可持续高质量成长。因此,世茂服务致力构建五大关键战略能力,包括“中心城市深耕发展、基于用户需求的产品体系、供应链整合成本管理、精益化管理提升、人才体系建设创新”,以推动公司持续增长及发展。



在运营能力方面,公司内部市场化战略持续迭代更新,矢志做精细运营管理的行业先行者。现时世茂服务拥有行业首屈一指的运营能力,擅于在供应链整合成本管理能力,以精益管理和技术赋能实现三保供应链优本增效。



实施五大战略策略,2023年迈入行业头部梯队

于业绩发布电话会议及网络视频直播末段,管理层亦阐述了未来中长期战略目标。未来三年公司将继续建立起涵盖综合物业服务、多元增值服务、智能城服业务和数字科技业务的四大业务板块,推动5+5+N经营单元发展。



世茂服务的五大策略包括“横向一体化“,透过收并购及规模增长持续推进公司业务发展;致力推动“相关多元化策略“,令公司业务实现有机延伸。持续重点提升“纵向一体化策略“,包括在重点领域做深做专;深入推进“集中化策略”,以提升项目浓密度;实施“更新策略“,以达致敏捷组织迭代升级。



展望未来,世茂服务将通过「内生+外延」做大规模同时做优质量和效率,并继续围绕「用户」和「资产」,布局高潜力赛道打造专业化能力,致力于成为中国领先的城市全场景生活服务商,到2023年迈入物业管理行业头部梯队。



世茂服务控股有限公司(股份代号:873)

世茂服务成立于2005年,是中国领先的综合物业管理及小区生活服务提供商。世茂服务是世茂集团“大飞机战略”重要双翼之一。世茂服务以“美好生活智造者”为品牌理念,重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心高能级城市群,截至2020年12月,公司在管面积超1.46亿平方米,在管物业超过530项,合约面积2.01亿平方米,涵盖住宅、学校、政府及公共设施、康养中心和医院、候机楼贵宾厅等业态,为近320万业主和用户提供综合物业管理、小区生活服务及非业主增值服务。



如欲取得更多集团相关资料,请浏览世茂服务网站:https://www.shimaofuwu.com/









