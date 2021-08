Monday, 23 August 2021, 19:42 HKT/SGT Share:

来源 Hypebeast Limited HYPEBEAST LTD.(0150.HK)2022年财政年度第一季度业绩破纪录 收益同比增长58% 未来将继续实施扩张计划

香港, 2021年8月23日 - (亚太商讯) - Hypebeast Limited(股份代号:0150.HK)董事会公布集团于截至2021年6月30日止三个月(「2022年财政年度第一季」)之若干未经审核综合主要财务资料。



集团于截至2022年3月31日止年度(「2022年财政年度」)开端强劲,业务在第一季收益、毛利及毛利率方面因应各地区解封下均创下新高。2022年财政年度第一季之收益同比增加57.9% 至200,800,000港元,主要归因于集团媒体分部之已签订合约价值的增加、客户类别的扩展及区域市场的增长。2022年财政年度第一季之收益较截至2019年6月30日止三个月(「2020年财政年度第一季」)增加12.6%,反映了较COVID-19疫情前水平显著增长。



2022年财政年度第一季之已签订合约价值分别较上一年度及2020年财政年度第一季COVID-19疫情前水平大幅上升111.9%及74.7%,主要由于制作能力提高及品牌客户类别增加;COVID-19疫情加速了品牌的数码化转型,导致更多营销及广告预算由传统营销渠道转投数码网上渠道,为集团的媒体分部带来显著复苏。与COVID-19疫情前业务水平相比,有关增长预期将于整个2022年财政年度持续并加速;集团预计短期内将大大受惠于有关趋势。



Hypebeast Ltd.创办人兼行政总裁马柏荣(Kevin Ma)指出:「我们很高兴见证集团业绩从COVID-19强劲反弹,并实现了又一个破纪录的季度,而我们的目光将会放在来年更高、更远的目标上。伴随着我们的媒体、电子商务和零售业务的整体业务活动的激增,我们期待着在未来十二个月内将多元化的项目付诸实施,尤其是备受期待的纽约市旗舰店2022年初开幕计划。我们正在努力扩大我们的平台,接触及影响更多受众,并期待在接下来的几个季度及以后保持这一势头。」



整体财务摘要:

-- 美国及中国的媒体分部较去年同期强势反弹,加速摆脱COVID-19疫情的影响,2022年财政年度第一季之已签订合约价值分别同比增加139.6%及48.2%;



-- 2022年财政年度第一季之毛利同比飙升131.1%,或较2020年财政年度第一季急升34.2%,为117,100,000港元,而毛利率则上升至58.3%,同比增长18.5个百分点。有关增长乃主要由于媒体分部的媒体制作规模扩大及更精简地交付活动,加上电子商务及零售分部以正价销售的产品比例上升。



媒体分部:

-- 媒体分部于2022年财政年度第一季之收益同比增加117.1%至145,400,000港元,超越2020年财政年度第一季录得之COVID-19疫情前水平112,900,000港元;



-- 由于收益增加及活动制作更具成本效益,媒体分部于2022年财政年度第一季之整体毛利率达62.5%,分别较上一年度及2020年财政年度第一季上升20.7个百分点及10.4个百分点。



电子商务及零售分部:

-- 尽管电子商务及零售分部于2022年财政年度第一季之收益下跌8.0%至55,400,000港元,2022年财政年度第一季之毛利上升16.2%至26,300,000港元,原因是库存采购水平正从截至2021年3月31日止年度的年报所述由管理层实施的COVID-19疫情调整水平逐步反弹;



-- 集团之盈利能力有所改善,边际利润上升。2022年财政年度第一季之毛利率达47.4%,较2021年财政年度第一季上升9.8个百分点,主要由于售罄率上升及以正价销售的产品比例上升。这两项指针均表明现有库存组合较管理层实施与COVID-19疫情前相关的采购调整更为稳健。



经营开支:

-- 销售及营销开支由2021年财政年度第一季27,000,000港元增加25.9%至2022年财政年度第一季34,000,000港元,主要由于(i)随着媒体以及电子商务及零售分部强劲复苏及增长,员工人数增加;及(ii)已签订合约价值如上文所论述大幅上升,导致已付可变佣金增加。销售及营销开支占收益之百分比由2021年财政年度第一季21.3%下降至2022年财政年度第一季16.9%;



-- 行政及经营开支由2021年财政年度第一季27,500,000港元增加65.5%至2022年财政年度第一季45,500,000港元,归因集团于2021年财政年度第一季实行了审慎的成本管理以及收到政府补助。行政及经营开支占收益之百分比由2021年财政年度第一季21.6%略升至2022年财政年度第一季22.7%。



欢迎浏览集团官方网页,细阅详尽的季度业绩报告。

https://hypebeast.ltd/investors



关于 Hypebeast Limited (股份代号:0150.HK)



Hypebeast Ltd. 由 Kevin Ma 于2005年设立球鞋网站起,至今已发展成全方位媒体上市集团。包括旗舰平台HYPEBEAST在内的所有平台现拥有超过四千五十万名遍布亚洲、北美洲、欧洲及其他多个地区的读者及用家,其中 HYPEBEAST 更以五个语言版本为读者带来最丰富的内容。集团近年亦拓展业务至多个数码媒体平台、电子商贸平台 HBX 与广告代理商Hypemaker。





