三盛控股2021年上半年股东应占溢利劲升近3倍至约人民币6.259亿元

香港, 2021年8月23日 - (亚太商讯) - 中国领先物业开发和销售以及物业投资企业三盛控股(集团)有限公司(股票代号:2183.HK)宣布其截至2021年6月30日止6个月的未经审核之中期业绩。



期内,三盛控股整体经营状况良好,财务状况保持稳健,收入同比增加198.9%至约人民币51.318亿元。股东应占溢利同比增加293.1%至约人民币6.259亿元。每股基本盈利为人民币1.28元(2020年上半年(经重列):人民币0.32元),同比激增近3倍。此外,集团于2021年6月30日止录得可观的已签约但未确认销售金额约人民币311.619亿元,为集团未来已确认收入的增长提供稳固基础。



三盛控股执行董事兼主席林荣滨先生表示:「三盛控股在回顾期内有序落实战略布局,在具备较强经济活力的城市积极物色物业发展项目,避开被政策严格限售限价调控的区域,积极参与各项土地招标,丰富了集团的土地储备,为今后物业发展业务的开展打下了坚实的基础。」



现时,集团在「海峡西岸经济区」、「长三角经济区」及「环渤海经济区」已发展为业务贡献的重点区域,近年来拓展进入的「粤港澳大湾区」、「长江经济带」市场也成为新增亮点区域,集团的业务规模与经营业绩正不断提升,整体业务战略布局与优化均得以实现。



物业销售收入大幅增长,土储审慎扩展

期内,三盛控股的物业销售收入录得总额约人民币49.657亿元(2020年上半年(经重列):约人民币16.595亿元),主要来自位于福州、南通及青岛的物业交付。物业销售收入大幅增长主要由于相较2020年上半年,集团于期内有较多物业交付所致。



截至2021年6月30日止,集团合共有56个持作销售、开发中及持作或锁定作未来开发的物业发展项目,土地储备总占地面积约为3,602,663平方米,规划总建筑面积约为10,626,522平方米,其中按集团股本权益计算应占7,408,536平方米。



于2021年上半年,集团合共收购或锁定收购4幅新土地项目的权益。新收购土地的规划总建筑面积约为850,955平方米,其中按集团股本权益计算应占545,125平方米。



投资物业租金收入增加

集团的物业投资组合包括9个位于香港及中国内地之投资物业。期内,集团的投资物业租金收入约为人民币4,980万元(2020年上半年(经重列):约人民币3,720万元),主要来自位于扬州、福州、哈尔滨、青岛及成都的商业投资物业。增长主要由于COVID-19疫情受控后,期内租金收入增加所致。



财务稳健

截至2021年6月30日止,集团总资产已达到人民币600.9亿元,现金流稳定,现金及现金等价物合共约人民币81.0亿元。除充足的现金流外,集团尚未使用的授信额度约为人民币63.3亿元。



展望未来,林荣滨先生总结道:「三盛控股将保持对房地产行业市场动态的敏感性,以及对宏观政策的多变性敏捷反应,在坚持既定战略方向的同时,积极有效地进行战术调整及局部优化,在实现适度规模目标的同时,坚守效益并举的路线。面对未来具有不确定性的市场环境,集团将坚持正确的发展路径,保持对成熟区域的发展投入,新拓展区域的潜力培养,持续性优化自身体系实现『管理红利』,以『长期主义』的视角为广大投资者创造更好的业绩回报。」







