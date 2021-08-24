三盛控股2021年上半年股东应占溢利劲升近3倍至约人民币6.259亿元



香港, 2021年8月23日 - (亚太商讯) - 中国领先物业开发和销售以及物业投资企业三盛控股（集团）有限公司（股票代号：2183.HK）宣布其截至2021年6月30日止6个月的未经审核之中期业绩。



期内，三盛控股整体经营状况良好，财务状况保持稳健，收入同比增加198.9%至约人民币51.318亿元。股东应占溢利同比增加293.1%至约人民币6.259亿元。每股基本盈利为人民币1.28元（2020年上半年（经重列）：人民币0.32元），同比激增近3倍。此外，集团于2021年6月30日止录得可观的已签约但未确认销售金额约人民币311.619亿元，为集团未来已确认收入的增长提供稳固基础。



三盛控股执行董事兼主席林荣滨先生表示：「三盛控股在回顾期内有序落实战略布局，在具备较强经济活力的城市积极物色物业发展项目，避开被政策严格限售限价调控的区域，积极参与各项土地招标，丰富了集团的土地储备，为今后物业发展业务的开展打下了坚实的基础。」



现时，集团在「海峡西岸经济区」、「长三角经济区」及「环渤海经济区」已发展为业务贡献的重点区域，近年来拓展进入的「粤港澳大湾区」、「长江经济带」市场也成为新增亮点区域，集团的业务规模与经营业绩正不断提升，整体业务战略布局与优化均得以实现。



物业销售收入大幅增长，土储审慎扩展

期内，三盛控股的物业销售收入录得总额约人民币49.657亿元（2020年上半年（经重列）：约人民币16.595亿元），主要来自位于福州、南通及青岛的物业交付。物业销售收入大幅增长主要由于相较2020年上半年，集团于期内有较多物业交付所致。



截至2021年6月30日止，集团合共有56个持作销售、开发中及持作或锁定作未来开发的物业发展项目，土地储备总占地面积约为3,602,663平方米，规划总建筑面积约为10,626,522平方米，其中按集团股本权益计算应占7,408,536平方米。



于2021年上半年，集团合共收购或锁定收购4幅新土地项目的权益。新收购土地的规划总建筑面积约为850,955平方米，其中按集团股本权益计算应占545,125平方米。



投资物业租金收入增加

集团的物业投资组合包括9个位于香港及中国内地之投资物业。期内，集团的投资物业租金收入约为人民币4,980万元（2020年上半年（经重列）：约人民币3,720万元），主要来自位于扬州、福州、哈尔滨、青岛及成都的商业投资物业。增长主要由于COVID-19疫情受控后，期内租金收入增加所致。



财务稳健

截至2021年6月30日止，集团总资产已达到人民币600.9亿元，现金流稳定，现金及现金等价物合共约人民币81.0亿元。除充足的现金流外，集团尚未使用的授信额度约为人民币63.3亿元。



展望未来，林荣滨先生总结道：「三盛控股将保持对房地产行业市场动态的敏感性，以及对宏观政策的多变性敏捷反应，在坚持既定战略方向的同时，积极有效地进行战术调整及局部优化，在实现适度规模目标的同时，坚守效益并举的路线。面对未来具有不确定性的市场环境，集团将坚持正确的发展路径，保持对成熟区域的发展投入，新拓展区域的潜力培养，持续性优化自身体系实现『管理红利』，以『长期主义』的视角为广大投资者创造更好的业绩回报。」







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