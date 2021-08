银城生活服务公布2021年中期业绩

香港, 2021年8月20日 - (亚太商讯) - 银城生活服务有限公司(「银城生活服务」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」,股份代号:1922),欣然公布其截至2021年6月30日止六个月(「期内」)之中期业绩。

从左至右:执行董事兼副总监及财务总监黄雪梅、主席兼非执行董事谢晨光、执行董事兼总裁李春玲、资本市场中心总监徐赞

业绩稳步上扬,收益及溢利大幅增长逾四成



期内,集团录得总收益约5.9亿元(人民币,下同),较去年同期的约4.2亿元增加约41.0%。其中,提供物业管理服务的收益达至约4.6亿元,同比增长约37.3%,占总收入约78.6%;来自生活小区增值服务的收益达至约1.3亿元,同比增长约56.3%,占总收入约21.4%。



期内溢利同比增加约47.2%至4,400万元,本公司拥有人应占溢利为约4,020万元,同比增加约36.1%,净利润率为7.5%,较2020年同期提升0.3个百分点。毛利同比增加约20.1%至约9,780万元,毛利率约为16.6%。



稳存量、拓增量,市场版图再扩大



银城生活服务在稳存量的同时积极拓增量,保证业务的稳定及有序增长。稳存量方面,依赖于优质的服务及良好的运营实力,集团现有客户的续约率维持在92.9%的高水平。住宅物业客户的当期综合收缴率(全年应收物业管理费中实际已收金额的占比)为64.6%,而随着下半年进入收款高峰期,集团有信心全年维持超过90%的收缴率及约40%的预缴率。拓增量方面,集团通过多种渠道包括客户直接委聘、收并购及赢得公开招标等获取新合约,期内在管项目净新增267个。



银城生活服务坚持深耕长三角,充分发挥区域集中化战略,通过「加密南京、做大苏南、布局淮海」,持续拓宽集团的业务覆盖范围。于2021年6月30日,集团合约面积及在管面积分别为约5,091万平方米及约4,900万平方米,同比增长36.5%及45.4%。集团的业务已覆盖中国19个城市,管理636项物业,其中包括385项住宅物业以及251项非住宅物业,服务超过45万户家庭,覆盖超过140万名客户。



外拓规模优于预期,第三方占比再提升



通过持续发挥在业务模式、优质服务及市场口碑等方面的优势,以及强劲的市场拓展能力,集团进一步巩固了区域龙头企业的行业地位。期内,集团斩获近千万平方米的新增在管面积,其中来自第三方地产开发商的在管面积占比进一步提升至84.2% (2020年同期:81.8%)。作为二手盘运营专家,集团新拓项目大部分来自业委会的委聘,因此一般在数月后迅速从合约项目转化为在管面积,在年内即开始贡献收入。



值得一提,银城生活服务自去年开始加大南京以外地区的拓展力度,已取得突飞猛进的成绩。目前南京以外地区在管面积超过1,800万平方米,同比大幅增长75.6%,占总在管面积的比例进一步提升至37.4% (2020年同期:31.0%),证明了集团有能力把在南京的成功经验复制到其他地区。



非住宅精耕拳头产品,抢占细分赛道获佳绩



毛利率较高的非住宅项目是集团近年重点发展的板块。截至2021年6月30日,非住宅项目在管面积约为1,062万平方米,项目数量同比增长52.1%至251个项目,年化合约金额总计为约4.7亿元。非住宅项目于期内录得收益约2.2亿元,与住宅项目收入贡献相比已接近5:5,且增速更快达41.3%。



集团的非住宅项目覆盖11种物业类型,并精耕如医院、金融机构、政府设施、地标建筑等拳头产品,打造标杆项目,致力成为该等细分赛道的专家,抢占优质非住宅市场。集团于去年成功并购汇仁恒安,其于期内新获得5家医院机构的委聘,进一步提升集团在医院物管市场的领先地位。而南京城墙、金陵美术馆等地标建筑项目的获得,有助于提升集团知名度及品牌形象。今年2月,集团也成立合营公司进军大型商场、商业街的物业管理领域,有望于未来积累经验以获取更多同类型客户,以增加收入来源。



多元生活小区增值服务,增长潜力可期



银城生活服务以维护客户满意度为核心,坚持提供客户有强烈需求的增值服务,多元化服务包括已成功运营的健身、快递柜、电动车充电、家装、团膳等。2021年上半年,银城生活服务因应「物业+养老」政策推动及业主需求,推出居家养老服务,目前已成为南京试点单位。同时,得益于集团项目在南京的密度,集团于2020年年底新推出的骑手换电业务在今年上半年取得快速进展。目前集团已在南京安装超过270个智能换电站,拥有注册活跃骑手客户超过2,700人,相信能在1-2年的投入期后开始为集团贡献可观的盈利。



近年来,物业管理的社会价值已得到市场的高度认可,物业管理行业正处于行业的快速增长黄金发展期,前景备受肯定。集团凭借跨越性增长的管理规模、行业领先的服务质量、良好的客户口碑及业务发展,得到社会的高度认可,荣获2021中国物业服务百强企业第18位等荣誉,并荣登2020年度南京物业信用榜榜首。



银城生活服务主席谢晨光先生表示:「展望下半年,我们将按照既定战略努力实现全年业绩目标。在业务发展上,集团将继续以市场拓展为主导,同时物色优秀且能够真正达到协同效应的并购目标,以扩大我们的业务规模;争取南京以外地区取得更多项目,迅速在当地建立起规模效应和品牌效应;小区增值服务入驻更多住宅项目,提高住户的幸福感,而非住宅项目探索不同类型的『产业+』服务,为非住宅客户提供保障以实现更好的商务价值。我们相信,秉承『口碑至上、经营为王』的理念,布局长三角并发挥区域集中化战略优势,在管理上多管齐下,银城生活服务将能够抓紧政策和市场的利好机遇,进一步扩大规模,保持可持续的长期发展,提升盈利能力,为股东带来更丰厚回报。」



关于银城生活服务有限公司

银城生活服务有限公司是中国一家著名的物业管理服务供货商,拥有逾20年行业经验,提供多元化的物业管理服务及生活小区增值服务。公司通过提供优质服务,由南京当地的物业管理服务供货商蜕变成为南京及江苏省首屈一指的物业管理服务供货商之一。公司于2021年中国物业百强企业中名列第18位。



银城生活服务的业务涵盖多种物业,包括住宅物业及非住宅物业,例如政府设施、金融机构、物业销售场地、医院、商业综合体、公园、高速公路服务区、产业园区、混合用途物业、学校及办公大楼。于2021年6月30日,公司的业务涵盖长江三角洲地区19个城市,合约建筑面积超过5,090万平方米,在管建筑面积超过4,900万平方米,在管项目636个。



更多详情请浏览公司网站:www.yinchenglife.hk



