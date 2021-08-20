Friday, 20 August 2021, 16:29 HKT/SGT Share: 银城国际控股公布2021年中期业绩 多个项目持续热销 销售金额同比大幅增长170.1%

战略性深耕长三角市场 带动毛利率及纯利率稳健上升

香港, 2021年8月20日 - (亚太商讯) - 中国专注于在长江三角洲地区为全龄客户开发优质住宅物业的房地产开发商——银城国际控股有限公司(「银城国际控股」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」，股份代号：1902.HK)，公布其截至2021年6月30日止六个月(「期内」)之未经审核中期业绩。



期内，集团录得合约销售金额约人民币165.4亿元，较去年同期增长约1.7倍；业务收益约人民币37.9亿元。毛利约人民币6.9亿元，毛利率约18.2%，较去年同期上升2.5个百分点。期内溢利约人民币3.0亿元，纯利率同比上升约1.3个百分点达7.9%。



优质充裕土地储备 精准布局重点城市



银城国际控股一直坚持立足南京、深耕长三角地区的发展方针，于期内共获取12块优质地块，主要位于南京、杭州及无锡等长三角区域核心城市的热门区域，新获取地块总建筑面积超过240万平方米，进一步深耕五大区域市场，保持战略定力。集团更于年初首进淮安，获取总建筑面积近13万平方米的优质地块，在长三角区域布局更趋均衡协调。凭借集团高效的开发运营能力，部分项目将于年内实现开盘，为全年合约销售做出贡献。



在「双集中」政策下，银城国际控股作为区域性龙头企业在当地的拓展优势不断放大。同时集团提前进行布局，适当调整投资拓展策略，在集中供地中发现质量优秀、位置合适、符合投资标准的地块后主动发力拿下，为接下来的发展厉兵秣马。截至2021年6月30日，集团的总土地储备总建筑面积超过757万平方米，其中集团应占权益的土地储备建筑面积约522万平方米。于2021年6月30日，集团拥有位于中国10个城市的58个项目，其中37个项目由集团所开发及拥有，余下21个项目由集团的合营企业及联营公司开发及拥有。



调整推盘节奏 实现业务快速增长



随着2021年以来疫情防控的积极显效，房地产市场逐渐回归稳健发展趋势。银城国际控股及时调整推盘节奏以配合市场热度，同时采取在线线下相结合的方式推进业务。集团培养销售人员分析项目优势、挖掘项目亮点、发现客户来源的能力，顺应互联网时代信息透明化趋势，使用在线小程序、社交软件、短视频直播平台等多种方式进行数字化营销，实现合约销售金额的快速增长。截至2021年6月30日止六个月，集团录得合约销售金额约人民币165.4亿元，较去年同期显著上升约170.1%；总合约建筑面积约811,589平方米，同比增加约141.3%；平均合约售价约每平方米20,374元，同比上升约11.9%。银城国际控股在深耕五大区域市场的同时，加大新一线城市的销售力度，位于南京和杭州的项目总计贡献合约销售金额超过人民币115亿元，约占总合约销售金额的七成。其中，南京金陵玖园项目、云望府项目，杭州观湖之宸项目、青山湖畔项目持续热销，四个项目合计贡献总合约销售金额的约59%。



稳健综合实力及优秀项目 获资本市场高度认可



银城国际控股一直保持多元化融资渠道，在提升境外融资能力的同时，不断加强境内融资实力，降低融资风险。凭借稳定增长的业绩指标、良好的财务表现及优秀的运营成果，集团获得资本市场的肯定。集团于2021年3月上市两周年之际，发行1.65亿美元一年期优先票据，为集团第三次成功发行的美元公募债。在发行成本持续下降的同时，认购投资人更趋多元化，充分反映市场对集团综合实力和财务状况的认可。凭借稳健的企业实力及美元债券稳定丰厚的投资收益，集团先后获法国巴黎银行列为地产行业美元债券推荐的五只投资目标之一及于B评级房企中推荐买入的公司债券，充分展现了资本市场对集团未来发展前景的肯定。



集团秉持质量与服务并重，并于期内屡获殊荣，包括荣膺「2021中国上市房企百强」、「2021人力资源管理杰出奖」等。同时在「质量领先，服务卓越、创新未来」的核心开发策略下，集团包括君颐东方及KINMAQ+小区等多个项目，荣获江苏省住房和城乡建设厅颁发的「2020年度江苏省城乡建设系统优秀勘察设计奖」中的多个奖项，体现出银城国际控股项目优秀的设计水平和工程质量，为全龄客户开发优质住宅物业的决心。



力争达标三道红线 坚持优化财务指标



银城国际控股有限公司主席黄清平先生表示：「2021年以来，在复杂的经济环境与越来越严格的监管要求挑战下，银城国际仍然上下一心、努力奋进，持续强化身为区域型房企的深耕优势，保持着快速稳健的发展步伐。在上半年，实现了合约销售的快速增长，取得了历史新高的签约额和回款额；同时继续发力布局上于南京、杭州等新一线城市，拿下货值可观的核心土地资源，同时首次进入淮安，在“深度”与“广度”上不断突破，进一步巩固于长三角区域的领先优势。继『三道红线』后，『双集中』政策的出台进一步促进房地产行业朝着『稳地价、稳房价、稳预期』的目标迈进。展望将来，我们将继续控制杠杆水平、降低融资成本、优化债务结构，逐步满足『三道红线』管控要求；在『双集中』政策下积极调整步伐，通过投前分析、投后管控保持拿地精准度，发挥多元化拿地经验，提升项目盈利能力。同时关注项目去化速度提高销售回款，实现规模稳定增长后逐步放缓拿地节奏，加快现金流周转。集团将保持战略定力，遵循长期发展战略，提升各方面能力，以跻身头部房企为目标，持续推进各项工作，致力为其股东争取丰厚回报。」



今天，银城国际举行在线2021年中期业绩发布会，吸引115位基金、分析师及媒体参与。公司管理层对业绩进行了详细讲解，并解答与会人员的踊跃提问。



银城国际控股有限公司

银城国际控股为中国发展成熟的房地产开发商，专注于在长三角地区为全龄客户开发优质住宅物业。银城国际控股的房地产开发业务始于南京，并成功将业务扩张至长三角地区的其他城市。公司坚持「质量领先、服务卓越、创新未来」的核心开发策略，旨在开发「全龄宜居、健康舒适、智慧便捷」的优质物业。自2002年起，银城国际控股连续18年被江苏省房地产业协会评为江苏省房地产开发行业综合实力50强企业之一，并于2019年位居第一。



截止2021年6月30日，集团在长三角10个城市(包括南京、无锡、合肥、苏州、杭州、镇江、马鞍山、徐州、台州、温州及淮安)已布局共58项目，并拥有估计总建筑面积超过757万平方米的土地储备，其中集团应占权益的土地储备面积约522万平方米。优质的土地储备为公司未来增长奠定了坚实的基础。







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