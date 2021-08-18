Quantron支持宜家家居零排放送货



香港, 2021年8月17日 - (亚太商讯) - 科轩动力战略伙伴Quantron向奥地利宜家家居发送30辆电动货车。

Quantron AG创始人兼首席执行官Andreas Haller（左）向奥地利宜家家居全国客户执行经理Claes Lindgren（右）送交交付车辆的钥匙模型

Quantron AG于本周向奥地利宜家家居交付首批100%零排放电动货车。国际家具公司宜家家居已制定目标，将于2030年前实现气候正效益。电动车专家Quantron AG将支持宜家家居实现此目标，并向邻近维也纳的宜家家居物流中心提供30辆环保电动车。总部位于德国的Quantron AG为科轩动力的战略伙伴。



Quantron 首辆全电动车Q-Light已于6月在宜家家居的物流中心进行广泛测试。该批电动运输车的续航里程最少为170公里，驱动功率为100千瓦，最大充电功率为70千瓦，最适宜用行走宜家家居店铺至客户送货地址的路线。初期将用于送货到维也纳所有23个市政区以及物流中心方圆30公里范围内的地点。



Quantron AG 创始人兼首席执行官 Andreas Haller表示：「我们很高兴能够凭借本身的知识和专长支持宜家家居在实现零排放送货方面迈向重要的一步。Quantron很自豪能够利用我们多年的电动汽车经验和国际网络，帮助宜家家居等企业改为零排放货运。」



科轩动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop表示：「科轩动力和 Quantron 于 2021 年 7 月 29 日签署了一项换股协议。作为Quantron的投资者和战略合作伙伴，科轩动力对Quantron AG赢得此项新商机深感荣幸。



关于科轩动力（控股）有限公司（股份代号：476）

科轩动力（控股）有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商，在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础，是出行与物流综合解决方案的供货商。集团在重庆拥有生产基地，并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。



关于Quantron AG

Quantron AG为清洁电池和氢动力电动汽车系统供货商，为卡车、公共汽车和货车等商用车辆提供服务。Quantron AG还提供广泛的创新服务，包括对二手和现有车辆进行电动化、及构思独特的整体概念，由合用的充电基础设施以至租赁、融资、租赁优惠以及驾驶员培训等。Quantron AG亦向商用车辆、机械和企业内部物流车的制造商销售电池和定制集成电动化方案。Quantron AG总部位于德国巴伐利亚州奥格斯堡，是电动客运、交通和货运领域的先驱和创新力量。



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