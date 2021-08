Tuesday, 17 August 2021, 08:48 HKT/SGT Share: 国美大股东高溢价增持必有后着 业绩腾飞的起点

香港, 2021年8月17日 - (亚太商讯) - 在内地商圈中,「黄光裕」这三个字几乎无人不晓,代表着中国经济改革开放后持续腾飞的黄金年代。从白手兴家到成为商圈名仕,其创新的零售模式更是各大商学院学生常常用作论文的研究案例。今年,他正式回归到由他一手创立、至今超过34年半的国美零售 (0493),并在短短几个月内以雷霆扫穴姿态作出一系列举措,赋能国美的在线线下双平台新零售模式,并取得亮丽佳绩。



日均活跃用户两年累增近十倍

在「家‧生活」战略引领的新零售模式下,今年以来,国美先后推出「真快乐」APP、定制各种潮流购物新玩法、扩大全场景的全品类库存量单位 (Stock Keeping Unit, SKU) 及定制服务、加强在线引流及线下门店展厅导购功能、深化布局全国门店网络,以至重塑国美自身的全国物流系统。通过这一连串动作,国美业务持续稳步扩张。据最新数据显示,今年618期间,「真快乐」全网日均活跃用户 (Daily Active User, DAU) 同比2019年增长270.32%,同比2020年增长189.11%;全网新增访客量总占比达78.83%,同比2020年增长114.32%,支付人数也创下新高。



月活人数预期年底突破六千万

不仅如此,平台的商品交易总额 (Gross Merchandise Volume, GMV) 在环比层面也有较大提升,于4、5、6月期间呈现环比不断提升的过程。目前,国美零售线上线下会员数已达2.0至2.5亿,月活人数由过去的3,000至4,000万增长至当前约5,000万,按此势头,预期年底更有望突破6,000万大关。日活人数方面,现已突破百万,达到200至300万水平。在此坚实基础上,国美未来绝对有力进一步扩大其新零售市场份额,重塑中国新零售格局。能够取得如此佳绩,除了领导者独特的眼光和部署,也益于国美自身沉淀多年的强大供应链资源、全国实体门店及物流网络,以及精准的布局。从2019年完成门店的「一店一页」数字化基础建设、2020年疫情大考中站稳,到2021年新零售赛道上狂奔,国美展示出让人期待的「新装」。而这「新装」的背后,还有不少同路人的支持,包括京东、拼多多、国企深控旗下的怡亚通等。



未来门店布局将主要分为三种

在新零售消费模式的重塑趋势下,国美亦再次发功,在线上赋能线下的同时,亦打造线下门店全场景多功能化,为在线导购引流。据国美管理层早前向媒体透露,未来的门店布局将主要分为三种:购物中心 (shopping mall) 形式的大型城市展厅 (门店规模约十余万到数十万平米);提供场景、体验解决方案为主的中型陈列厅;以及更加贴近小区的国美驿站 (门店规模约几百平米)。其中,大型综合体验类门店除零售场景外,还将引入更多娱乐化场景,如餐饮、电影院等,供用户玩、逛,打造国美的独特城市展厅概念,也抓紧中国日益庞大的中产社群的巨大消费商机。



正因如此,国美大股东亦再次出手,准备以逾200亿港元增持国美股票,并同步为国美创造等值的营运资金,以及锁定长期发展黄金地段城市展厅的桥头堡。根据今年4月国美计划与国美管理订下的租赁协议,国美可通过发行每股定价2.11港元的代价股份,取得三处位于北京和长沙的物业,包括国美商都、湘江玖号及鹏润大厦的最长19年、合共总值约179亿元人民币(下同)的租赁权。



换言之,相对现价在0.83港元水平,国美大股东不但以逾倍的溢价增持国美股份,并令集团毋须分文现金便能支付上述三个大型物业的租金最长达19年,以助力其打造线下大型城市展厅,驱动国美在「家‧生活」战略第二阶段中进一步取得佳绩。还要值得留意的是,国美每年可变相节省9.4亿元租金,对集团保持充裕营运资金状态大有禆益。





