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来源 Bitcoin Latinum Bitcoin Latinum与世界知名的The h.wood集团合作进行区块链扩展

加利福尼亚帕洛阿尔托, 2021年8月12日 - (亚太商讯) - Bitcoin Latinum 是下一代保险比特币分叉，具有海量交易量、数字资产管理、网络安全和容量，宣布与洛杉矶豪华酒店和生活方式公司 The h.wood Group 建立合作伙伴关系。



该合作涉及交叉推广营销、活动赞助、代言，以及在h.wood集团的高档夜生活和餐饮场所的多元化组合中接受Bitcoin Latinum的服务、产品和设施。除了比特币和以太坊代币外，客人还可以选择用Bitcoin Latinum无缝支付餐费、饮料、食物和商品。



The h.wood集团由成功的企业家John Terzian和Brian Toll创立，旗下包括独立经营的的餐厅、娱乐场所、酒店和俱乐部遍布全球。该品牌包括餐厅The NICE GUY、Delilah LA、Delilah Las Vegas at Wynn Resorts、Delilah Miami、SLAB、Mason、Petite Taqueria，以及娱乐场所包括Blind Dragon、Bootsy Bellows、Poppy、The Peppermint Club、SHOREbar、40 LOVE和FOUND Hotels。h.wood集团已经获得了多个奖项和国际认可。h.wood集团运营的场所也受到了名人和网红的欢迎。Bitcoin Latinum将区块链技术运用于h.wood运营，将带来了新的商业机会。



"作为企业家，布莱恩和我总是着眼于未来，而不是拘泥于旧的方式。我们一直在观察、学习和适应。从多个角度看，加密货币和区块链都是未来的趋势，我们希望h.wood集团能够走在时代前端。Terzian说："我们对与Bitcoin Latinum的合作感到兴奋。



加密货币支付已经在各行各业获得了更广泛认同。主要的信用卡发行商Visa和Mastercard都推出了用户购买和使用比特币和以太坊等加密货币进行交易的能力。根据Statista的数据，美国拥有比特币ATM机和店内支付选项的公司数量比世界上任何其他国家都多，大约有6000家企业。在德勤公司最近的一项调查中，56%的企业表示他们的组织将在未来12个月内进行至少50万美元的区块链投资。



Bitcoin Latinum是一种增强型比特币分叉。 Bitcoin Latinum算法和基础设施打破了加密货币交易和应用的障碍和速度限制。Bitcoin Latinum代币是区块链生态系统的一部分，被媒体、游戏、存储、云和电信领域的众多公司采用。 Bitcoin Latinum代币将由消费者在这些合作伙伴、供应商网络中的每一个节点上互换使用。此外，Bitcoin Latinum有望将比特币交易手续费从美元级别降低至美分级别。



亚洲首屈一指的区块链公司Monsoon Blockchain Corporation被Bitcoin Latinum选为其基金会合作伙伴。 Monsoon 专注于区块链生态系统中的创新云解决方案。 Monsoon 的首席执行官兼创始人 Donald Basile 博士是 Fusion IO 的前首席执行官，该公司以在 Apple 和 Facebook 的云系统实施以及与惠普、IBM 和戴尔的合作伙伴关系中发挥重要作用而闻名。



"与像John和Brian这样伟大的企业家合作是一种荣誉，"MONSOON BLOCKCHAIN CORPORATION的首席执行官Donald Basile博士说。"我们期待着我们的合作，并帮助公司和个人了解区块链的好处，以促进整个娱乐和酒店业的广泛采用。"



Basile博士也是Roman DBDR的联合首席执行官和主席，这是一家特殊目的的收购公司，在2020年11月的首次公开募股中筹集了2.36亿美元，并在纳斯达克上市，代码为 "DBDR"。Roman DBDR宣布与CompoSecure合并，后者是高级支付卡的先驱，客户包括摩根大通、美国运通和Crypto.com等。两家公司的合并将创造出约12亿美元的综合企业价值。



Bitcoin Latinum计划在2021年第三季度在全球各大交易所推出，代码为LTNM。在2021年第二季度，Bitcoin Latinum宣布了一项突破性的绿色倡议，以实现碳净足迹为零。这将通过一个增强的股权证明共识协议系统来实现交易结算。作为对可持续发展的进一步承诺，Bitcoin Latinum正式加入加密货币气候协议。比特币Latinum最初的两次预售已经售罄。了解更多LTNM信息，可参考https://bitcoinlatinum.com/



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Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: kai.okada@bitcoinlatinum.com

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SOURCE: Bitcoin Latinum



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