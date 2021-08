四环医药 (0460.HK)：响应医美专项整治，倡导中国医美“正能量”

香港, 2021年8月11日 - (亚太商讯) - 2021年6月10日,国家卫健委牵头八部委发布了《关于印发打击非法医疗美容服务专项整治工作方案的通知》。2021年8月9日,人民日报刊发了题为“医疗美容,要最佳效果也要防不良后果”文章。文章表明,整治的目的只有一个,即高屋建瓴,加强监管,严厉打击非法医疗美容服务,营造风清气正的医美大环境,树医美新风,并促其健康发展。



进口产品乐提葆®(注射用A型肉毒毒素)是由韩国Hugel公司生产的一款医美产品。知名国际投资机构贝恩资本为韩国Hugel公司控股股东。四环医药旗下北京渼颜空间生物医药有限公司,作为该产品的中国总代理,长期致力于打造中国医美领军企业,并在2020年10月从中国国家药品监督管理局获得该产品的正式批准,成为第一家韩国该类产品获得批准的医药企业。四环医美作为中国医美“正能量”的一份子,积极响应八部委“打击非法医疗美容服务”专项活动,责无旁贷。



四环医美,与众多医美产品生产企业一样,是中国医美“正能量”的倡导者,但也是非法渠道产品的受害者。非法渠道的所谓医美产品,不仅侵害求美者的身心,而且严重阻碍了中国医美健康持续发展之路。更与我党提出的“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。”背道而驰。



四环医美,将积极主动配合相关政府职能部门,将追根溯源,为严厉打击非法产品走私,非法产品制售,非法产品运输,提供有力证据。四环医美也会努力敦促韩国相关企业尊重和配合中国政府的政策、严格监管出口渠道、共同防范打击走私,确保韩国医美产品的合法性,保障两国消费者的利益。



四环医美,将积极与中国整形美容协会行业发展与自律委员会合作,积极参与“中国医美”小程序,公布采购产品的合规医美医疗机构名单,并定期更新,联合推广产品的“扫码验真”功能。



四环医美,将与关注中国医美的各界同行一起,为营造中国医美“真”“正”的大环境不懈努力。



四环医药控股集团有限公司

四环医药控股集团有限公司(「四环医药」或「本公司」,连同其附属公司为「本集团」)(港交所股份代号:0460)创立于2001年,2010年于香港联合交易所有限公司主板上市,是一家以创新为引领,坚持创新驱动、仿创并举,拥有独立领先的自主生产、研究与开发技术平台,具备丰富的全球化产品管线和成熟卓越销售体系的国际化制药企业。四环医药聚焦医美、心脑血管、消化系统、抗感染、肿瘤、精神神经及糖尿病等高增长治疗领域,以自主创新研发和孵化培养高增长新业务的双轮驱动战略,打造中国领先的医美和生物医药领军企业。



如欲获得更多四环医药数据,请浏览公司网站 https://www.sihuanpharm.com/。







