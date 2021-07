科轩动力与Quantron透过股份互换合力打造全新电动车产销体系

香港, 2021年7月29日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商科轩动力(控股)有限公司(「公司」;前称中国动力(控股)有限公司;股份代号:476,连同其附属公司,统称「科轩动力」或「集团」), 与总部设于德国,从事城市及地区电动客运及货运交通公司Quantron AG (「Quantron」)订立股份互换协议,以扩大其在全球新能源汽车生产、工程、营销和销售以及售后服务体系。

科轩动力行政总裁 Miguel Valldecabres Polop先生(左)及Quantron董事会成员及创办人Andreas Haller先生(右)相信换股是两家公司策略性增长中的又一里程碑。

根据该协议,科轩动力有条件同意认购Quantron的6,459 股认购股份,约占Quantron扩大后股本的10.18%,代价为5,000,000欧元(相当于约45,848,191港元)。代价将由公司以每股0.18港元配发及发行254,712,175股代价股份支付。



发行价0.18港元较2021年7月28日(即协议日期前之最后交易日)在香港联合交易所有限公司所报收市价每股0.125港元溢价约44.00%。



交易完成后,公司将共持有Quantron的9,157股份,约占Quantron扩大后股本的14.43%。



科轩动力行政总裁 Miguel Valldecabres Polop先生表示:「是次换股将使两家公司加快盈利增长,并通过分享技术知识和各自的市场覆盖范围获得协同效应。随着有利的电动客货运输的政策及市场趋势,Quantron持续收到大量客户采购订单和服务报价,并从集团采购动力底盘及电动汽车组件,以满足其客户的需求。此次交易将使我们能够利用Quantron在欧洲的业务网络和经验,为我们提供扩大欧洲轻型和中型电动货车市场的良机。科轩动力将成为Quantron的生产基地之一。」



Quantron董事会成员及创办人Andreas Haller先生表示:「Quantron和科轩动力将共同开发零排放电动车、氢能巴士及物流车。Quantron在德国和欧洲发展良好,有关产品和服务将由Quantron 设计和建造,并由科轩动力生产。两家公司亦将评估与燃料电池技术公司的战略合作。我们相信换股是两家公司策略性增长中的又一里程碑。」



科轩动力国际顾问Michael Perschke先生补充:「Quantron 是欧洲电动汽车市场的主导企业,而科轩动力是中国新能源商用车领域的重要参与者。强强连手,两家公司将不仅获得进入新市场的机会,还促进彼此的工程能力。」



关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476)

科轩动力(控股)有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地,并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。



关于Quantron AG

Quantron AG为清洁电池和氢动力电动汽车系统供应商,为卡车、公共汽车和货车等商用车辆提供服务。Quantron AG还提供广泛的创新服务,包括对二手和现有车辆进行电动化、及构思独特的整体概念,由合用的充电基础设施以至租赁、融资、租赁优惠以及驾驶员培训等。Quantron AG亦向商用车辆、机械和企业内部物流车的制造商销售电池和定制集成电动化方案。Quantron AG总部位于德国巴伐利亚州奥格斯堡,是电动客运、交通和货运领域的先驱和创新力量。



