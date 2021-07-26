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来源 Zhaojin Mining 中国最大单体金矿-海域金矿成功取得采矿许可证 项目建设进入全面发展快车道

香港, 2021年7月26日 - (亚太商讯) - 中国领先的黄金生产商 — 招金矿业股份有限公司(「招金矿业」或「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」；股份代号：01818)宣布，本公司控股子公司莱州市瑞海矿业有限公司所属三山岛北部海域金矿「海域金矿」于2021年7月20日取得由山东省自然资源厅核发的采矿许可证，海域金矿证载生产规模396万吨/年，矿区面积5.828平方公里，有效期限15年。采矿许可证的成功办理，标志着海域金矿建设进入全面发展快车道。



海域金矿位于胶东地区一级成矿带三山岛－仓上断裂成矿带，是中国最主要的黄金成矿带，周边特、大中型金矿床富集，成矿地质条件极其优越，未来资源潜力无限、发展空间巨大。截至2020 年12 月31日，依据JORC规范载列之标准，海域金矿保有矿产资源量为562.37吨，平均品位高达4.20克/吨，远超全国平均水平，为近20年来全球发现的最大单体金矿。而且该金矿地理位置与公司本埠招远市相隔仅45公里，与公司现有招远埠内各矿山及基础设施相邻，项目周边基础设施及交通网络等配套已有成熟的发展，开发环境理想，有利于扩大产能，发挥协同效应及提高效益。



海域项目建设总投资约73亿元，设计规模为采选12,000吨/日。采矿权许可证取得后，公司将坚持高标准、高起点定位，以“安全、高效、绿色、智能”为宗旨，对标世界一流的智能矿山尽快组织建设生产。项目达产后，将年产黄金51万盎司以上，带动公司黄金产量提升近50%。由于海域金矿储量大、品位高、成本低，未来规模成长的同时，公司利润率也将有所提升，无疑将成为公司最大的业绩增长引擎，增强公司在全球黄金资源的影响力和竞争力，加速成为具有国际竞争力的世界一流黄金矿业公司。兴业证券曾发布研报，由于海域金矿开采成本低、品味高、储量大，有券商预计该金矿将会在2023年后成为公司的增长主要动力。



当下，在通胀预期大背景下，各大投行纷纷看好金价的趋势，世界著名投行高盛预计2021年金价为1,977美元/盎司，2022年为2,000美元/盎司，未来金价仍将保持上涨趋势。而公司目前的PB/PE分别仅为1.15倍/14.8倍，远低于港股黄金及贵金属板块的2.8倍/49倍，海域项目进入快车道后将重塑公司估值，迎来量价齐升的发展态势。



招金矿业股份有限公司董事长翁占斌先生表示：「海域金矿采矿许可证的取得是继本公司收购该项目后又一里程碑事项，标志着海域金矿项目向全面建设迈出坚实一步。未来海域金矿投产后将显著扩大本公司现有产能，提升本公司自产金产量，优化现有生产成本，助力本公司实现中长期发展的战略目标。」



有关招金矿业股份有限公司

招金矿业股份有限公司是中国最大的黄金生产商之一，位于中国黄金储量极为丰富及生产历史悠久的「中国金都」─ 山东省招远市，该地区黄金储量约占中国黄金总储量的10%。集团业务集黄金勘探、开采、选矿、冶炼及销售于一体的大型综合黄金企业，亦是中国最大的黄金冶炼集团，主要产品为符合上海黄金交易所标准的「9999」及「9995」标准金锭。招金矿业于全国范围内拥有多个经营金矿分布在中国华北、西北、西南等多个地区。凭借招金矿业丰富的黄金储量，先进的生产技术，丰富的黄金产业管理经验，必将引领集团在业内建立卓越的地位。



此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代表招金矿业股份有限公司发布。

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