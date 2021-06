"可信、可爱、可敬的中国"大型民族管弦乐音乐会在江西应用科技学院隆重上演

香港, 2021年6月30日 - (亚太商讯) - 辰林教育集团控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代号:1593)为庆祝中国共产党成立100周年,更好地向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化,努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象,6月27日下午,由中国国际贸易促进委员会江西省委员会主办,江西省对外友好协会、江西省教育国际交流协会协办,江西应用科技学院承办的"可信、可爱、可敬的中国"大型民族管弦乐音乐会在学校音乐厅隆重举行。 音乐会由江西应用科技学院辰林国乐团演奏,江西省二胡演奏家王亮生教授担纲指挥。 音乐会在线同步直播,网络浏览量达160万。 江西省委教育工委副书记、省教育厅厅长郭杰忠,中国国际贸易促进委员会江西省委员会会长刘煜,江西省对外友好协会专职副会长涂安波,共青团江西省委副书记易军,江西省工商联一级巡视员洪跃平,江西省文化和 旅游厅二级巡视员杨静,江西省社会科学界联合会副主席刘清荣以及辰林教育集团董事局主席、江西应用科技学院董事长黄玉林,学校党委书记、省政府督导专员彭迪云,校长王胜华等在家的校领汇出席音乐会。 参加音乐会的还有近百名在江西高校工作、留学的外籍教师和留学生以及江西应用科技学院师生代表。



音乐会在辰林国乐团的合奏中拉开序幕。 《扬州小调》《五哥放羊》《十送红军》《沂蒙山歌》《赶车谣》《唱支山歌给党听》《欢乐歌》《洪湖主题随想曲》《红花遍地开》《我的祖国》等经典曲目或悠扬 动人,或恢弘磅礴,以器乐演奏、合唱等多种形式讴歌了伟大祖国蒸蒸日上的繁荣景象,一段段红色经典旋律热情赞颂我党的光辉历程和丰功伟绩,为建党百年献礼。 演奏家们的激情演绎,也深深地感染着现场每位观众,强烈的民族自豪感在心中激荡不已。



音乐会上,由我校特聘教授、著名唢吶演奏家、国家一级演员牛建党与学生合奏的唢吶曲《百鸟朝凤》技巧华丽,以欢快的旋律演奏百鸟和鸣之声,充分表现了生机勃勃的大自然景象;由 我校特聘教授、武警文工团二胡演奏家、国家一级演员王之辉演奏的《战马奔腾》《南湖庆典》以激情满怀的情感与铿锵有力的节奏抒发对祖国的无限热爱与赞美,将全场气氛推向高潮, 赢得了观众们的阵阵掌声。



音乐会最后,在演奏家们的带领下,全场齐声高唱《没有共产党就没有新中国》。 朴实的歌词、滚烫的旋律,唱出亿万中华儿女的心声,唱出了广大人民群众对中国共产党的衷心拥护和跟党走的坚定信念,鼓舞和激励着中国人民在中国共产党的旗帜下奋勇前进。



音乐会结束后,辰林教育集团董事局主席、江西应用科技学院董事长黄玉林说:"今年是中国共产党成立100周年,江西应用科技学院聚焦中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、社会主义为什么好,自觉从党的百年非凡历程中感悟真理的力量,推出一台民族管弦乐音乐会,既用民族管弦乐的艺术形式弘扬了中国传统文化,又以丰富的节目内容生动讲述了党的故事、 新中国的故事,向世界传播既开放自信也谦逊谦和,可信、可爱、可敬的中国形象。 ”



国乐团的青年教师邓玉琴在此次演出中担任二胡演奏,她说:"民族器乐最能代表中国的传统文化,面对这么一个向世界展示中国形象的机会,我非常珍惜,希望能有更多的国际友人通过我们的演出了解中国。 "来自美国宾夕法尼亚的江西财经大学外籍教师周莫斯说:"今天的演出太震撼了,其中蕴含了许多文化,尽显中国之美,这个乐团展现了非同一般的专业水平。 ""今天的音乐会我很喜欢,它很特别,和我们国家的音乐完全不一样,我着迷了,希望以后能有机会再来参加中国的音乐会。" 来自塔吉克的华东交通大学留学生尤娜同学非常喜欢这场音乐会。



