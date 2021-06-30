背景实力强大业绩增长动力十足 融信服务招股火热进行中

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|Wednesday, 30 June 2021, 15:29 HKT/SGT
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香港, 2021年6月30日 - (亚太商讯) - 2020年，房地产公司分拆物管企业赴港上市掀起了一股热潮，据统计去年全年共有17家物业公司登陆香港资本市场，2021年物管企业的上市潮仍在继续，近日，又一颇引人关注的实力公司——融信服务准备赴港上市，目前该公司正式启动招股，那么，这家公司的成色到底如何？
深耕海峡西岸地区和长江三角洲地区 业绩持续高增长
据悉，成立于2004年7月的融信服务已拥17年的丰富经验，依托物业管理服务、非业主增值服务及小区增值服务三大主营业务，专注于海峡西岸地区和长江三角洲地区，并快速向其他区域辐射，截至2020年12月31日，公司的战略版图已经覆盖两大主要地区和其他地区的44个城市。
最新招股书显示，近年来，融信服务营业收入和利润保持稳健增长。公司的收益由2018年的人民币413.6百万元增加25.3%至2019年的人民币518.4百万元，并较2019年进一步增长44.7%至2020年的人民币750.4百万元，2018年至2020年的复合年增长率约为34.7%。在纯利方面，公司的纯利由截至2018年12月31日止年度的人民币33.8百万元大幅增加至2019年的人民币71.5百万元，并进一步增长至2020年的人民币85.1百万元，2018年至2020年的复合年增长率为58.7%。即使在疫情冲击下，公司业绩仍能保持较快的增长速度，足以证明公司的行业竞争力十足。
拥有多样的物业类型 在管项目、签约项目丰富
根据招股书资料，截至2020年12月31日，融信服务签约项目总数为210个，拥有119个在管项目和91个已签约管理但尚未交付项目，在管总建筑面积约19.9百万平方米，总签约建筑面积约38.2百万平方米。虽然与头部上市物企相比，融信服务的规模优势不强，但其近年来积极拓宽服务边界、扩大布局范围、加强多元合作，具备较大潜力和高成长性。
与此同时，相较于其他物管上市企业，融信服务不仅包括物业管理服务，还专注于商业运营服务。在商业运营方面，公司拥有多样化的物业管理服务，包括政府和公共设施、办公楼、商业综合大楼、医院、银行、学校和工业园区等。为满足若干客户多元化的需求，公司于2017年推出「融御ROYEEDS」品牌，旨在为高档小区提供更全面的服务。
股东背景实力强大 独立第三方获得项目实力不容小觑
除此之外，融信服务与融信中国集团建立了长期战略合作关系，向其开发的大部分住宅项目提供物业管理服务及商业运营服务。毫无疑问，融信中国集团强大的实力背景、充足的土地储备和丰富的优势资源，将为融信服务的业绩提供了强劲动力和稳定增长。
与此同时，公司独立第三方项目的在管面积也在持续增长。最新招股书显示，2018-2020年，融信服务的独立第三方项目的在管总建筑面积分别为4.2百万平方米、6.7百万平方米及7.5百万平方米；由独立第三方房地产开发商开发的项目的所得收益分别为56.0百万元、69.7百万元及101.8百万元。由此可见，公司自独立第三方获得项目的实力同样不容小觑。
此外，融信服务还在从技术创新与升级为切入口，持续推进公司的「1+N」发展战略，精细化管理运营、提高营运效益及提升客户体验、拓宽业务增长点，从而进一步实现公司的高质量、可持续发展。
未来，在政策持续支持和科技增效的背景下，物管行业有望维持高增长态势，融信服务作为行业中的佼佼者，凭借其独特的核心竞争力、良好的口碑、高成长性和强大的股东实力背景，在成功登陆资本市场后，有望脱颖而出并成为新股市场中的黑马，值得期待。
话题 Press release summary
部门 Real Estate & REIT
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